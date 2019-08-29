 "Евросолидарность" переходит в оппозицию к "Слуге народа", - Геращенко. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом во время заседания Рады объявила сопредседатель "ЕС" Ирина Геращенко.
"Политическая сила "Европейская солидарность" поздравляет победителей этих выборов, мы переходим в оппозицию. И об этом сегодня объявляем, что переходим в оппозицию к правящей партии, но, конечно, не к Украине", - сказала она.
По ее словам, фракция "Европейской солидарности" всегда будет занимать "жесткую позицию по защите суверенитета и территориальной целостности Украины".
Напомним, фракция "Батькивщины" не переходит в оппозицию, хотя и не вошла в парламентское большинство.
Как нам несколько часов прожить,
Будем мы теперь во мраке, мля,
По Вселенной без Петра кружить...
- Ленин в Октябре
Медведчук: Мы будем оппозиционной фракцией.
"Евросолидарность" переходит в оппозицию.
Оппорыги сразу заявили что они оппозиция. Петюня просто сделал каминаут отношений с ними.
А «Наваросссіі» ПЄСДЄТС.
Первый шаг уже сделан!
Внимание, порохоботы, вопрос - вы против этих ценностей или банальная боязнь ответственности за свою коррупцию? К чему вы оппозиция?
Не буду спорить с ольгинцем под прокси - ему виднее. Но это примерно как майка "россия" на младшем Порошенко - сильный аргумент.
Во вторых в Украине закончилось время безответственных деклараций и воровства - Янукович отделался побегом, Петя даст бог - тюрьмой, Зеленский тогда 100 раз подумает...
Скоро услышим о каЛЛиции с мертветчуком......у них много общего