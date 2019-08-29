 "Яка Рада, така музика", - бандуристы в ВР играют саундтрек "Я люблю свою страну..." из сериала Зеленского "Слуга народа". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с исполнением саундтрека опубликовала журналист телеканала СТБ Алена Лунькова.
"Яка Рада, така музика", - комментирует автор записи игру бандуристов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с исполнением саундтрека опубликовала журналист телеканала СТБ Алена Лунькова.
"Яка Рада, така музика", - комментирует автор записи игру бандуристов.
СЛАВА УКРАЇНІ !
В нас немає української музики?
ГАНЬБА яка
То прикол.
Выразили уважение Голобородьке, мне так кажется.
Так прекрасный припев:
"На животу
Набью тату -
"Слуга народу"(С)
Набью тату
Слуга народу" (С)
Это припев, если что.
Який народ - така рада - така музика - гівняний - гівняна.
і так зрозуміло, чий ти Борис
За перші 100 днів президент Ющенко ініціював і провів через Раду й уряд підвищення в 11 разів допомоги при народженні дитини, домовився під час тріумфального візиту в США про швидкий вступ України до СОТ та підтримку на шляху до НАТО, розпочав процес реприватизації "Криворіжсталі" для продажу на прозорому аукціоні тощо.
Петро Порошенко за перші 100 днів підписав Угоду про Асоціацію з ЄС, вніс проект змін до Конституції щодо децентралізації, провів літній наступ української армії, яка звільнила половину окупованих територій Донбасу, включаючи Маріуполь, Слов'янськ, Краматорськ, Сєвєродонецьк, Лисичанськ та інші міста.
Обидва вони на той час не мали більшості в Раді.
Звичайно, обидва за свої 100 днів зробили чимало помилок і змарнували чимало шансів.
Але дивлячись на 100 днів Зеленського, я взагалі не бачу не лише порівнюваних досягнень, а й узагалі будь-яких реальних здобутків. Для країни, а не для власної партії, друзів чи бізнес-партнерів. Зате дурниць, сварок, переливання з пустого в порожнє і нахабних порушень закону бачу повно. Для них повноважень не бракує.
Taras Shamayda
Швидкий вступ буває тільки в лайно. У щось інше треба вступати обережно. Треба було виторгувати хороші умови, як Китай чи Росія. Але для цього треба було мізки мати, а Ющенка їх не було.
Також втричі обвали гривню. Фактично знищивши нашу фінансову систему. Завів війська в Ізваринський котел, в Зеленопілля, під Савур-могилу, в Іловайський котел. Фактично, за 100 днів ПОП примудрився програти війну і вляпатися в Мінськ.
Квартал "сдєлал " пєсню разом !
А хлопаки просто "розімнулись" , у них іншого способу підколоти імбецилів не було.
А тут така нагода - початок роботи тіпа нової зради,а по суті Генеральна АссамБлея Йолопів з усієї України!
Да-да.
Бандуристы просто подобрали мелодию
Злабали б келізі.
"На животу
Набью тату -
"Слуга народу""(С)
А ты, Зебобик,
записался добровольцемнабил на животе тату "слуга народа"?