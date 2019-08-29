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 Политика Украины, Общество
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Все про:Зеленский (2580) Квартал-95 (84) музыка (601) парламент (867) Слуга народа (259)

 "Яка Рада, така музика", - бандуристы в ВР играют саундтрек "Я люблю свою страну..." из сериала Зеленского "Слуга народа". ВИДЕО

Бандуристы из ансамбля, который играл на торжествах по поводу начала работы новой Верховной Рады, исполнили фрагмент саундрека из сериала "Слуга народа", где нынешний Президент Украины Владимир Зеленский сыграл главную роль.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с исполнением саундтрека опубликовала журналист телеканала СТБ Алена Лунькова.

 "Яка Рада, така музика", - комментирует автор записи игру бандуристов.

Также читайте: Сериал "Слуга народа" вошел в тройку самых популярных в России

Источник: https://censor.net.ua/v3145325
 
   
 Топ комментарии
 
ну вот жє а то парахаботи гаварілі што нє так всьо будєт как фільмє шах і мат всьо как кіно
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Вже була " і Одеса мама" і "Мурка". Тільки компазітора шляк трафив "Яка Рада, така музика", - бандуристы в ВР играют саундтрек "Я люблю свою страну..." из сериала Зеленского "Слуга народа" - Цензор.НЕТ 1208
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ну вот жє а то парахаботи гаварілі што нє так всьо будєт как фільмє шах і мат всьо как кіно
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Якщо АРМІЯ, МОВА, ВІРА НАТО, ЄС, подалі, від москви, то порохоботи тільки ЗА.
СЛАВА УКРАЇНІ !
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Ось і побачимо. Чи " Я вам ничего не Абещал"?
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прям гимн грин писа, тока где там грин, а где пис "Яка Рада, така музика", - бандуристы в ВР играют саундтрек "Я люблю свою страну..." из сериала Зеленского "Слуга народа" - Цензор.НЕТ 4231
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Тогда пусть уже и дальше по сюжету - где этот гном из автоматов поливает..
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Вялый какой то порохобот пошел, неэнергичный, 5 мин прошло, а еще никто не обосновал что вместо бандуристов должна была выступать maruv
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Теперь они судьбу мамонтов повторят. Зарплаты лолита до Нового года лишь выбить смогла...
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Зато у вас дела пошли - проплатили небось на год вперед?
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Правда. Не помню за турчинова или полторака.Может за авакава.
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Думаю не далее как руководитель Минстеця сменится. А дальше на выбор - или переобуваться или за ворота.
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Да хоть "Одессу маму" играйте. Лишь бы дела во благо.
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Вже була " і Одеса мама" і "Мурка". Тільки компазітора шляк трафив
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Нє, Ігарьок, скоро на балайках заграють: "Умєр наш зєля, схоронілі ми яво!( Він на у спадок не залишив нічаво! Зєбіли хахаталі, коли вони узналі, шо він їм у спадок не залишив нічаво.(((
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Ма-ма, ма-ма, что мы будем де-лать, Ку!
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Бандури не потріскали. Потрібно було їм на балалайках лабати
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******* стыд, нет слов других, даже Овощ в свое время до такого не додумался! Для него наверно "мурку" играли бы, но что это уж слишком мовитон и ему поди понятно было, в отличии от клоуна
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цікаво, а 7-40 на бандурах можна грати?
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Ото вже виряджені хохли шароварники.ти диви- тепер знатиму, що можна бути у вишиванці, на бандурі грати, а ментально залишатись смердючим малоросом.
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Фууууууууууу
В нас немає української музики?
ГАНЬБА яка "Яка Рада, така музика", - бандуристи у ВР грають саундтрек "Я люблю свою страну..." із серіалу Зеленського "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 3847
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Да там пара бандуристов просто мелодию подбрали, то не исполнение, и уж тем более, не исполнение ансамбля.
То прикол.
Выразили уважение Голобородьке, мне так кажется.
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Сьогодні відкрився другий цирк в Києві
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Ну, вот и пришло время реальной политике уступить место флешмобу...
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Реальной политике? Это, когда по 5 человек в зРаде занимаются кнопкодавством?
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на счет флешмоба, я так понял, не возражаете?
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Я розумію, що Ви є людина вихована, і тому назвали цей ... ,мля, флешмобом. В мене толерантність вже майже скінчилася.
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Перефразирую иначе...яка музыка,така рада)))
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а я бы добавил "кто платит, тот и музыку заказывает".
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Аж закортіло послухати, що там за музика, в серіалі. Схожу на Youtube
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"Стыдитесь" (С), как можно?
Так прекрасный припев:
"На животу
Набью тату -
"Слуга народу"(С)
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Франєчка, всі прихильники пєдросяна та сватів у захваті! Ти нєодінока! Вітаю!) А здорових людей Бережи ,Боже ,від цього трешу ганебного!
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"На животу
Набью тату
Слуга народу" (С)

Это припев, если что.
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то еще хорошо пианистов не пригласили, а то б они шо из репертуара президента слабали
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Даєш мурку на бандурі! **й їм в "опу! (с)
Який народ - така рада - така музика - гівняний - гівняна.
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Козлов - зайве у твоєму ніку
і так зрозуміло, чий ти Борис
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100 днів у порівнянні

"Яка Рада, така музика", - бандуристи у ВР грають саундтрек "Я люблю свою страну..." із серіалу Зеленського "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 3098

За перші 100 днів президент Ющенко ініціював і провів через Раду й уряд підвищення в 11 разів допомоги при народженні дитини, домовився під час тріумфального візиту в США про швидкий вступ України до СОТ та підтримку на шляху до НАТО, розпочав процес реприватизації "Криворіжсталі" для продажу на прозорому аукціоні тощо.

Петро Порошенко за перші 100 днів підписав Угоду про Асоціацію з ЄС, вніс проект змін до Конституції щодо децентралізації, провів літній наступ української армії, яка звільнила половину окупованих територій Донбасу, включаючи Маріуполь, Слов'янськ, Краматорськ, Сєвєродонецьк, Лисичанськ та інші міста.

Обидва вони на той час не мали більшості в Раді.

Звичайно, обидва за свої 100 днів зробили чимало помилок і змарнували чимало шансів.

Але дивлячись на 100 днів Зеленського, я взагалі не бачу не лише порівнюваних досягнень, а й узагалі будь-яких реальних здобутків. Для країни, а не для власної партії, друзів чи бізнес-партнерів. Зате дурниць, сварок, переливання з пустого в порожнє і нахабних порушень закону бачу повно. Для них повноважень не бракує.

Taras Shamayda
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"""домовився під час тріумфального візиту в США про швидкий вступ України до СОТ """

Швидкий вступ буває тільки в лайно. У щось інше треба вступати обережно. Треба було виторгувати хороші умови, як Китай чи Росія. Але для цього треба було мізки мати, а Ющенка їх не було.
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"""Петро Порошенко за перші 100 днів підписав Угоду про Асоціацію з ЄС, вніс проект змін до Конституції щодо децентралізації, провів літній наступ української армії, яка звільнила половину окупованих територій Донбасу, включаючи Маріуполь, Слов'янськ, Краматорськ, Сєвєродонецьк, Лисичанськ та інші міста"""

Також втричі обвали гривню. Фактично знищивши нашу фінансову систему. Завів війська в Ізваринський котел, в Зеленопілля, під Савур-могилу, в Іловайський котел. Фактично, за 100 днів ПОП примудрився програти війну і вляпатися в Мінськ.
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Людей не цікавлять 100 днів Ющерка та Потрошенка. Ці персонажі-куми за наступні після 100 днів - 1700 днів поставили Януковоча. І саме він привів ворога в країну.
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Це мелодія "Manchester et Liverpool" Марі Лафоре з фільму David Lean (Девіда Ліна) "Brief Encounter" ("Коротка зустріч"), 1945 р., котру колись грали у програмі "Врємя" під час показу прогнозу погоди.
Квартал "сдєлал " пєсню разом ! "Яка Рада, така музика", - бандуристи у ВР грають саундтрек "Я люблю свою страну..." із серіалу Зеленського "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 797
А хлопаки просто "розімнулись" , у них іншого способу підколоти імбецилів не було.
А тут така нагода - початок роботи тіпа нової зради,а по суті Генеральна АссамБлея Йолопів з усієї України! "Яка Рада, така музика", - бандуристи у ВР грають саундтрек "Я люблю свою страну..." із серіалу Зеленського "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 5754
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"А хлопаки просто "розімнулись" , у них іншого способу підколоти імбецилів не було."
Да-да.
Бандуристы просто подобрали мелодию "Яка Рада, така музика", - бандуристи у ВР грають саундтрек "Я люблю свою страну..." із серіалу Зеленського "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 4780
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Шкода що ніхто не додумався приперти піаніно!
Злабали б келізі. "Яка Рада, така музика", - бандуристи у ВР грають саундтрек "Я люблю свою страну..." із серіалу Зеленського "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 3217
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Я говорю по русски и я тоже за "мовный закон".
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Спаскудили бандуру кацапським шансоном...
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Что примечательно, ЗЕбобики на форыьуме "Слигу народа" не смотрели и потому не знают припева песенки, которой открывалась каждая серия:
"На животу
Набью тату -
"Слуга народу""(С)

А ты, Зебобик, записался добровольцем набил на животе тату "слуга народа"?
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Ты пьяное? Ты постишь это третий раз. Это флуд и нарушение правил Форума.
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Люди они зависимые что прикажут то и играют.Ах да депутатов это тоже касается
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