 Кабмин Гройсмана сложил полномочия. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Уважаемые народные депутаты, дорогие украинцы, согласно Конституции, я, как премьер-министр Украины, и правительство слагаем свои полномочия перед новоизбранной Верховной радой Украины", - заявил глава правительства.

Отметим, что Согласно статье 115 Конституции правительство слагает полномочия перед новоизбранной Верховной Радой Украины. При этом оно должно продолжать исполнять обязанности до формирования нового Кабмина.

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Напомним, в среду, 28 августа, премьер-министр Украины Владимир Гройсман записал видеообращение, в котором объявил об уходе с поста главы правительства.

Гройсман был назначен Премьер-министром Украины 14 апреля 2016 года. Тогда правительство было быстро сформировано в рамках действия коалиционного соглашения.