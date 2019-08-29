EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Политика Украины
  2808  40
Все про:Кабмин (11102) Гройсман (4859)

 Кабмин Гройсмана сложил полномочия. ВИДЕО

Кабинет министров Украины премьер-министра Владимира Гройсмана сложил полномочия в четверг, 29 августа, в ходе первого пленарного заседания Верховной рады IX созыва.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Уважаемые народные депутаты, дорогие украинцы, согласно Конституции, я, как премьер-министр Украины, и правительство слагаем свои полномочия перед новоизбранной Верховной радой Украины", - заявил глава правительства.

Отметим, что Согласно статье 115 Конституции правительство слагает полномочия перед новоизбранной Верховной Радой Украины. При этом оно должно продолжать исполнять обязанности до формирования нового Кабмина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховная Рада зарегистрировала проект об увольнении правительства Гройсмана

Напомним, в среду, 28 августа, премьер-министр Украины Владимир Гройсман записал видеообращение, в котором объявил об уходе с поста главы правительства.

Гройсман был назначен Премьер-министром Украины 14 апреля 2016 года. Тогда правительство было быстро сформировано в рамках действия коалиционного соглашения.

Источник: https://censor.net.ua/v3145289
 
   
 Топ комментарии
 
Опять на родину, курточки продавать!
Кабмин Гройсмана сложил полномочия - Цензор.НЕТ 2343
 показать весь комментарий
 
ЗЕ-БИЛЫ!
Ну теперь уж точно ВСЁ?!
Теперь на Пороха и "попередникив" кивать и жаловаться перестанете?
Или он вам и дальше будет "палки в колеса" велосипеда вставлять?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Опять на родину, курточки продавать!
Кабмин Гройсмана сложил полномочия - Цензор.НЕТ 2343
 показать весь комментарий
 
 
всьо новая епоха папьорла а то мой сасєд алкаш михаличь он кстаті с нашєй зё каманди начал уже самніватца што наступіла епоха бєзбєднасті когда пріходіл занімать дєньгі
 показать весь комментарий
 
 
б*жє, і гдё вас учілі укрАінскаму їзику та? єлє прачітал, слава Бобу.
 показать весь комментарий
 
б*жє, і гдё вас учілі укрАінскаму їзику та? єлє прачітал, слава Бобу моск ны сламал.
 показать весь комментарий
 
ЗЕ-БИЛЫ!
Ну теперь уж точно ВСЁ?!
Теперь на Пороха и "попередникив" кивать и жаловаться перестанете?
Или он вам и дальше будет "палки в колеса" велосипеда вставлять?
 показать весь комментарий
 
 
а щас складывает в свои сумки все компы, унитазы, лампочки,.,... рвут кохти, карочи ))
 показать весь комментарий
 
 
Унесли лампочки? Годная отмазка на очередные 100 дней
 показать весь комментарий
 
іудейському)
ушлі тварі(гої) - прішлі люді(таки так)
 показать весь комментарий
 
Нарешті! Тепер у мене зарплата буде 4000 дол.! Ми з фізруком тепер будемо віскарь з льодом....Ой, вибачте. Кабмін Гройсмана склав повноваження - Цензор.НЕТ 3032
 показать весь комментарий
 
 
Держитесь . Главное , чтобы дети не спалили . Кабмін Гройсмана склав повноваження - Цензор.НЕТ 1790
 показать весь комментарий
 
зеля собрал в Верховной раде всю вату , которую петя выгнал из страны . Богатырёва - мармеладка на вершине торта .
 показать весь комментарий
 
 
ну вату и попутчиков Революции и петя активно собирал....
Кернес, Труханов, Кивалов, Ахметов..... - забыли?
 показать весь комментарий
 
 
А зеля что же ? Они никуда не делись . Кабмін Гройсмана склав повноваження - Цензор.НЕТ 3290
 показать весь комментарий
 
 
ни куда не делись и не денутся...
Все так и будет...
 показать весь комментарий
 
Это точно Украина?не вижу украинцев во власти,совсем)
 показать весь комментарий
 
 
А зачем они во власти ? Им дали милостиво проголосовать за Голобородьку. Всё, миссия выполнена.
 показать весь комментарий
 
тепер в Раді буде прийнято говорити ---Мазаль тов

Рада? то вже ...Кнесет...о
 показать весь комментарий
 
 
та і тільки цієї цілком достатньо.
Т.Г.Ш. би озвірів від такої купи кошерних людей.
 показать весь комментарий
 
 
На когоже ты нас неуч покидешь?! Кстати...полный отчёт за 3 года и аудит.
 показать весь комментарий
 
 
К центральному выходу подогнать автозаки плотно к дверям чтобы никто не разбежался
 показать весь комментарий
 
 
Ага, автозаки... Для Авакова уже подогнали Кабмін Гройсмана склав повноваження - Цензор.НЕТ 8273
 показать весь комментарий
 
Зебилы ! Со своей зелёнкой и бинтами - в больницу шагом марш !
Зубожильная медреформа закончена ! Кабмін Гройсмана склав повноваження - Цензор.НЕТ 5882
 показать весь комментарий
 
Первым делом: закрыть движение по железке в аэропорт Борисполь.
 показать весь комментарий
 
без вовы життя будет пресна
не так, как прежде интересна,
но есть у вовы новый дар-
возглавить вновь мясной базар
 показать весь комментарий
 
Зебилы радуются тут как дети. А зря. На кого же вы теперь всё валить будете? Щас у вас и министры, и прокурор, и депутаты, и президент. Или по старой памяти - на папередников?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх