 Кабмин Гройсмана сложил полномочия. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Уважаемые народные депутаты, дорогие украинцы, согласно Конституции, я, как премьер-министр Украины, и правительство слагаем свои полномочия перед новоизбранной Верховной радой Украины", - заявил глава правительства.
Отметим, что Согласно статье 115 Конституции правительство слагает полномочия перед новоизбранной Верховной Радой Украины. При этом оно должно продолжать исполнять обязанности до формирования нового Кабмина.
Напомним, в среду, 28 августа, премьер-министр Украины Владимир Гройсман записал видеообращение, в котором объявил об уходе с поста главы правительства.
Гройсман был назначен Премьер-министром Украины 14 апреля 2016 года. Тогда правительство было быстро сформировано в рамках действия коалиционного соглашения.
Ну теперь уж точно ВСЁ?!
Теперь на Пороха и "попередникив" кивать и жаловаться перестанете?
Или он вам и дальше будет "палки в колеса" велосипеда вставлять?
ушлі тварі(гої) - прішлі люді(таки так)
Кернес, Труханов, Кивалов, Ахметов..... - забыли?
Все так и будет...
Рада? то вже ...Кнесет...о
Т.Г.Ш. би озвірів від такої купи кошерних людей.
Зубожильная медреформа закончена !
не так, как прежде интересна,
но есть у вовы новый дар-
возглавить вновь мясной базар