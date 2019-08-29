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 Политика Украины, Общество
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 "Вже за все перед Богом прощені, Линуть ангели-дембеля… Засинайте спокійно, хлопчики, Це навіки ваша земля", - Ада Роговцева читает стихи, посвященные памяти погибших украинских воинов. ВИДЕО

Народная артистка Украины Ада Роговцева прочитала стихи, посвященные памяти погибших украинских воинов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Роговцева декламировала произведение поэта Дмитрия Лазуткина "Реквием".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Список 272 украинских Воинов, погибших и пропавших без вести в районе Иловайска 29 августа 2014 года

За законами математики –
Мінус доля на мінус час…
Небо ридма ридає, солдатики,
Небо ридма ридає по вас.

Хтось на мапі звіряв маршрути,
Хтось дививсь на зірки з печер…
Нерозкритими парашутами
Рахуватимуть вас тепер.

По розмоклій траві розкидано,
Збиті сонця, немов бурштин.
Нині небо ридає ридма,
Диким полем гірчить полин.

Батьківщина або територія…
Кожен сам обирає шлях.
Запікається кров’ю історія,
Мов у дерево входить цвях.

Ваші хрестики, ваші прихистки,
Ваша правда, ваш сум і щем…
Так лягло – згідно правил балістики,
Так розквітло німим вогнем.

Ще чекають вас, ще вимолюють,
Проглядають рядки новин
І виколюють очі колами
Цих роз’ятрених Україн.

І нічого крізь сльози не видно
І біліє надтріснута вісь…
Нині небо ридає ридма,
Зі свічок опливає віск.

Вже за все перед Богом прощені
Линуть ангели-дембеля…
Засинайте спокійно, хлопчики,
Це навіки ваша земля.

Источник: https://censor.net.ua/v3145268
 
   
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Да, это не убожище пореченков и прочая их шобла.
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Велика Людина! Дай Боже їх сил та здоров"я!
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Для меня, самая красивая женщина в Украине, дай ей Бог здоровья! Совесть нации.
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Уже не можешь плакать... А потом слышишь такие стихи, хочеться опять выть от злости и ненависти к гнусному "презику" Рашки. Я не могу сказать - к народу. Это зомби, выращеные за 19 лет правления , зомби просто уничтожают и изгоняют со своего жилища
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Спасибо, Дорогая Ада!
Земля пухом нашим павшим Героям...(((
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Вічна пам'ять і шана усім полеглим за Україну. А ще я вірю що прийде час коли кожного полеглого і "невідомого" українського воїна проклятої російсько-української війни буде ідентифіковано і він отримає належну повагу насамперед від нас, українців.
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вірш обов'язково потрібно вивчати в школі
було б непогано, щоб і новообраних депутатів примусили вірш вивчити
ВІРШ З ВЕЛИЧЕЗНОЇ ЛІТЕРИ
ПОВАГА АДІ РОГОВЦЕВІЙ
ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ ЗАГИБЛИМ
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АВТОРУ ВІРША- RESPECT,ПОВАГА,УВАЖЕНИЕ
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