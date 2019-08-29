 Генпрокурор Луценко написал заявление об отставке. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган.
Видео Дмитрий Гордон
"Юрий Луценко подписал заявление на имя президента Зеленского об увольнении с должности Генерального прокурора", - написала она.
Напомним, Юрий Луценко был назначен на должность генпрокурора 12 мая 2016 года.
Согласно статье 42 закона "О прокуратуре", опубликованном на сайте Верховной Рады, генеральный прокурор освобождается от должности президентом по согласию Верховной Рады в связи с подачей заявления о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию, на основании представления квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров или Высшего совета правосудия, в случае наличия задолженности по уплате алиментов на содержание ребенка, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за 12 месяцев со дня предъявления исполнительного документа к принудительному исполнению.
11 июня Зеленский внес в Раду представление об увольнении Луценко. Заместитель главы Администрации Президента по правовым вопросам Руслан Рябошапка сообщил, что у нынешнего генерального прокурора нет юридического образования, что является основным требованием для этого поста.
12 июня Луценко заявил, что Президент Украины не имел права вносить в Верховную Раду представление на увольнение генерального прокурора Украины, поскольку для его увольнения требуется его личное заявление или недоверие депутатов Верховной Рады.
интересно, на кого теперь будут всё валить ?
а в Генпрокуратуре назначенные Зелемойским заместители генпрокурора.
Ото один Юрик от них всех отбивался и закрывал все возбужденные дела ?
Мощный чувак !
Там же дежурство зеленых аж с 21-го апреля.... - разве нет?
Весна придет сажать будем...
Бедной юности моей,
Выпьем с горя; где же кружка?
Сердцу будет веселей."
навіть теоретично це можливо лише за тиждень.
але заборона виїзду з Країни-можна оформити вже сьогодні.
навіть латак втікача у повітряному просторі можна повернути.
бо Коломойський пропонує нагородити і гладковських і свинарчуків...
герої вони, як виявилось.
сидить Беня і тіхо ржьот над лошаріками
місію виконано, можна і розслабитись.
и весьма не слабая...не пожалеешь.)))))))))
готов платить?
ТОБТО У ВІДПОВІДІ-ЧОМУ НЕ РАНІШЕ-ЛУЦЕНКО ЗБРЕХАВ,КОЛИ ПОЯСНЮВАВ РАНІШЕ,ЩО НЕ БУЛО КОМУ..
2.зАЯВА-ЗА ВЛАСНИМ БАЖАННЯМ..
БУВ ЩЕ ІНШИЙ ВАРІАНТ- ЗА ВИСЛОВЛЕНОЮ НЕДОВІРОЮ.
тобто цей "Геній Нерозкритих Справ'- "дахував' злочини 'Банди Бариги' до останнього моменту
Цікаво, яка наступна структура чи посадова особо буде заважати младорехварматарам вершить 'народні' діла? )
Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/10642812-genprokuror-lucenko-shchoyno-parlament-zapracyuye-ya-napishu-zayavu-pro-vidstavku.html
2. Теперь никто не "*****" Банди Бариги ? Вперед - ждем ... надеемся ... верим ....
Спасибо...
У Юги компромата хватит пересажать пол страны...
а они - не дайте ему сбежать...
Его "третье тысячалетняя" напоминает бабу-ягу.....из недавно просмотренного "Хеллбоя",и язык тоже своеобразно волосатый.
А теперь- сядете УСЕ.
Кстати, а шо там Стець, соевоя ботва? Заяву еще не написал?
мне интересны женщины..))))