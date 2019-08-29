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Все про:ГПУ (9306) Луценко (7592) Сарган (382)

 Генпрокурор Луценко написал заявление об отставке. ВИДЕО

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал заявление об отставке с должности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган.

Видео Дмитрий Гордон

"Юрий Луценко подписал заявление на имя президента Зеленского об увольнении с должности Генерального прокурора", - написала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я напишу заявление об уходе, как только будет кому его рассматривать, - Луценко

Генпрокурор Луценко написал заявление об отставке 01

Напомним, Юрий Луценко был назначен на должность генпрокурора 12 мая 2016 года. 

Согласно статье 42 закона "О прокуратуре", опубликованном на сайте Верховной Рады, генеральный прокурор освобождается от должности президентом по согласию Верховной Рады в связи с подачей заявления о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию, на основании представления квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров или Высшего совета правосудия, в случае наличия задолженности по уплате алиментов на содержание ребенка, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за 12 месяцев со дня предъявления исполнительного документа к принудительному исполнению.

11 июня Зеленский внес в Раду представление об увольнении Луценко. Заместитель главы Администрации Президента по правовым вопросам Руслан Рябошапка сообщил, что у нынешнего генерального прокурора нет юридического образования, что является основным требованием для этого поста.

12 июня Луценко заявил, что Президент Украины не имел права вносить в Верховную Раду представление на увольнение генерального прокурора Украины, поскольку для его увольнения требуется его личное заявление или недоверие депутатов Верховной Рады.

Источник: https://censor.net.ua/v3145253
 
 
 Топ комментарии
 
Написал? 5 минут после отставки прошло? Ну все!!!!! Шо ваш Зеленский успел сделать за 5 минут!? Ничего? ЗРАДА!!! Уси на Майдан, Агов!
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Юра прости, Юра прощай ... и не обещай (с)
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Эти бедолаги Пороха с 31 марта ловят...теперь еще и этих ловить будут... Генпрокурор Луценко написав заяву про відставку - Цензор.НЕТ 8815
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Юра прости, Юра прощай ... и не обещай (с)
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ЗАВТРА ВСЕХ ПЕРЕСАЖАЮТ !!!!!

интересно, на кого теперь будут всё валить ?
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Первые два года точно на него будут валить, а там что-то новенькое придумают... Генпрокурор Луценко написав заяву про відставку - Цензор.НЕТ 1845
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Трампу оно до цих пір Обама мішає, так само буде із ЗекоМандистами. Можна всі 5 років лохторату по вухах їздити, що то все папєрєднікі винні...
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а ці нічого, що відбулося нечуване зростання Доу-Джонс та падіння безробіття в США
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Написал? 5 минут после отставки прошло? Ну все!!!!! Шо ваш Зеленский успел сделать за 5 минут!? Ничего? ЗРАДА!!! Уси на Майдан, Агов!
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так вроде не 5 минут, а 100 дней прошло, как Баканов исполняет обязанности главы СБУ,
а в Генпрокуратуре назначенные Зелемойским заместители генпрокурора.

Ото один Юрик от них всех отбивался и закрывал все возбужденные дела ?

Мощный чувак !
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Угу, все-го то Генпрокурор. На многое способен. Хоть и алкаш.
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а зачем же письмо о снятии санкций с Портнова в ЕС отправил зам генпрокурора, назначенный Зелемойским ?
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У этого чудика не жизнь ,а качели )) С должности всегда тюряга зовет ))
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Медведчук, Беня, Ахметов, Пинчук, Новинский и т.д...уже сбежали или просто ржут?... Генпрокурор Луценко написал заявление об отставке - Цензор.НЕТ 9105
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их ловят в аэропортах вместе с порошенко ....
Там же дежурство зеленых аж с 21-го апреля.... - разве нет?
Весна придет сажать будем...
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А что, у тебя уже весна? Почки набухли?
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а ты всю весну в запое был и не заметил, что она была ?
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Я не бываю в запоях, и это была не моя весна, а твоя и прочих мародёров.
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Эти бедолаги Пороха с 31 марта ловят...теперь еще и этих ловить будут... Генпрокурор Луценко написав заяву про відставку - Цензор.НЕТ 8815
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Не ССС тебя ли? Что не выСССер, то иСССтерика жирным шрифтом. Тебя обижают шоле? Генпрокурор Луценко написав заяву про відставку - Цензор.НЕТ 3203
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Да что им "ражть", если Беня в своих вчерашних августовских тезисах пообещал "раскулачивание" Ахметова и прочих олигархов открытым текстом.
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Недарма "піаніст" прикупив квартирку у "Монстрі на Грушевського". Найближчому будинку до вертолітного майданчика імені янушеску. Враховуючи наявність підземного гаражу в "Монстрі", не виключено що "тихушники" вже прорили підземний хід до майданчика.
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Вот будет ржака с зебилоидов если ВР не поддержит его увольнение))))))))))))
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Песыкы и оппоблок не поддержат. Свой ведь.
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Тепер - сажай(те). І не кажіть, що чогось не вистачає. Доречі, тут адепти кольору гороха обіцяли всіх інакомислячих, особливо порохоботів пересаджати по IP. Генпрокурор Луценко написав заяву про відставку - Цензор.НЕТ 1639
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Для этого нужно иметь хоть какое-то IQ ... Генпрокурор Луценко написав заяву про відставку - Цензор.НЕТ 3597
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В Трускавце была проведена инициализация статичных паттернов объектов (депутатов СН) для организации коллективного бессознательного некой общности (СН). IQ при этом занимает второстепенные роли. Генпрокурор Луценко написав заяву про відставку - Цензор.НЕТ 1491
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Не переживай, блохастий, і до тебе руки дойдуть, якщо не припиниш дискредитувати у військовий час Президента, Верховну Раду та Уряд України
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Головне не забуди пару папочок з цікавими матеріалами. згодяться на пенсії)))
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теперь будет наслаждаться безбедной жизнью. наколядовал за свою каденцию не на одну жизнь
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"Выпьем, добрая подружка
Бедной юности моей,
Выпьем с горя; где же кружка?
Сердцу будет веселей." Генпрокурор Луценко написав заяву про відставку - Цензор.НЕТ 6800
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Так саджає ж суд. От суд й цим маладим рехварматарам заважатиме. Теж всіх порозганять, а своїх хароших набрать на суддівські посади. Ну, або ж вертати в зад 'новиє ліца', як ото з Кучмою нєкрасіво получилось... )
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Єпевна процедура і час проходження подібних рішень..

навіть теоретично це можливо лише за тиждень.

але заборона виїзду з Країни-можна оформити вже сьогодні.
навіть латак втікача у повітряному просторі можна повернути.
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певно, що ні..
бо Коломойський пропонує нагородити і гладковських і свинарчуків...
герої вони, як виявилось.
сидить Беня і тіхо ржьот над лошаріками
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Головною метою кодла було прибрати Петю.
місію виконано, можна і розслабитись.
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Так Пэтью не "ныхи" выкинули, а украинский народ Генпрокурор Луценко написав заяву про відставку - Цензор.НЕТ 3626 , что у "ныхов" спрашивать?
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навіть, якщо тільки це - то цього вже достатньо.
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так у этого "ЦЕ" тоже есть цена.
и весьма не слабая...не пожалеешь.)))))))))
готов платить?
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напиши українською, бо не зовсім ясна твоя думка.
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не читай - живи в неведении.. твой выбор...))))))))))
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Ну, хоть одна приятная новость за последнее время. начиная с 22 апреля сего года.
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А лысый у него уже секретуткой подрабатывает?
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1.Заява на імя Президента.

ТОБТО У ВІДПОВІДІ-ЧОМУ НЕ РАНІШЕ-ЛУЦЕНКО ЗБРЕХАВ,КОЛИ ПОЯСНЮВАВ РАНІШЕ,ЩО НЕ БУЛО КОМУ..

2.зАЯВА-ЗА ВЛАСНИМ БАЖАННЯМ..
БУВ ЩЕ ІНШИЙ ВАРІАНТ- ЗА ВИСЛОВЛЕНОЮ НЕДОВІРОЮ.

тобто цей "Геній Нерозкритих Справ'- "дахував' злочини 'Банди Бариги' до останнього моменту
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Там же не просто недовіра потрібна, а ще й обгрунтування цієї недовіри. Тому другий варіант був для ЗекоМандистів не таким уже й привабливим.
Цікаво, яка наступна структура чи посадова особо буде заважати младорехварматарам вершить 'народні' діла? )
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1. За словами генпрокурора, як тільки парламент збереться і сформує керівні органи, він напише заяву за власним бажанням.

Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/10642812-genprokuror-lucenko-shchoyno-parlament-zapracyuye-ya-napishu-zayavu-pro-vidstavku.html

2. Теперь никто не "*****" Банди Бариги ? Вперед - ждем ... надеемся ... верим ....
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Там нема чого чекати. Вже зефанатиків обісцяли з 'торгівлею на крові' - Порошенко вже не Президент, а війна досі продовжується. Хто тепер на ній заробляє і кому вона вигідна? Невже нашому новообраному Гідрантові-ЯсномуСонечку? Аяяя, як некрасіво получилось...
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Юга пішов, що знову не так? Чи треба було згідно квартального жанру станцювати чи вихильнути пару па під салют з бльосточок?
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Зефанатики такі кумедні в своїй неконтрольованій жазі 'праведної' помсти...
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как дети просто....
У Юги компромата хватит пересажать пол страны...
а они - не дайте ему сбежать... Генпрокурор Луценко написав заяву про відставку - Цензор.НЕТ 3035
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И видео с корпоративов со смешными номерами от разных "кварталов"... Генпрокурор Луценко написав заяву про відставку - Цензор.НЕТ 3942
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Если он виновен- сажайте, а свои мнения оставим при себе.
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У чому ви його звинувачуєте, ст.КК, будь-ласка? Генпрокурор Луценко написав заяву про відставку - Цензор.НЕТ 3211
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його немає в чому звинувачувати - навряд чи він щось підписував, крім подань на народних депутатів, які всі лопнули.
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Эххххх,не дождался подсрачника.
Его "третье тысячалетняя" напоминает бабу-ягу.....из недавно просмотренного "Хеллбоя",и язык тоже своеобразно волосатый.
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Лыжы смазаны самолеты запряженны поляна для жизни приготовлена пора в бега
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Та ты шо? Неужели? До последнего дыхания оборону держал- оттягивал момент народного возмездия барыге!
А теперь- сядете УСЕ. Генпрокурор Луценко написав заяву про відставку - Цензор.НЕТ 4733
Кстати, а шо там Стець, соевоя ботва? Заяву еще не написал?
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"Проверять" ты будешь свою козу в кокошнике. Генпрокурор Луценко написав заяву про відставку - Цензор.НЕТ 6538
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я не интересуюсь твой жопой... не предлагай
мне интересны женщины..))))
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Я, звичайно, порохобот, але Луценко - дно. Він не мав бути генпрокурором.
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Признавать Луценку "дном" и быть "порохоботом"....... Нда уж...
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купит теперь костюм с отливом, билет на самалёт - и в франкфурт!!!
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шо такое Джулиани не помог и даже кум с кучмиком - бывшим врагом - теперь лепшим другом ))
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Кружку протирай, Баба Яга сухари суши алканавту комсомольцу, приспособленцу. предателю.
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3-х......шёл на год чтоб разрушить и построить новую...а получился Супермаркет по продаже уголовных дел.
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