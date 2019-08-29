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 День памяти героев Иловайской битвы: в центре Киева собрались сотни людей, чтобы отдать дань уважения погибшим защитникам. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве на Михайловской площади проходят мероприятия, посвященные Дню памяти Героев Иловайской битвы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Для чествования Дня Памяти Героев Иловайской битвы, отдавших свою жизнь в боях за мир и независимость на Михайловской площади уже собрались сотни людей: семьи погибших и пропавших без вести воинов, участников Иловайских боев и участников боевых действий в Украине, а также небезразличные граждане.

День памяти героев Иловайской битвы: в центре Киева собрались сотни людей, чтобы отдать дань уважения погибшим защитникам 01

В 11:15 начнется официальная часть, а в 12:00 - всеукраинская панихида по погибшим героям в Иловайской битве от священнослужителей ПЦУ Михайловского Златоверхого монастыря.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Памяти Героев Иловайска: у Стены памяти состоялся молебен по погибшим в Иловайске украинским воинам. ФОТОрепортаж

День памяти героев Иловайской битвы: в центре Киева собрались сотни людей, чтобы отдать дань уважения погибшим защитникам 02

В честь погибших в Иловайской битве у Стены Памяти будет военный салют от Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии Украины. Также погибших почтят минутой молчания и возложат цветы к Стене Памяти.

День памяти героев Иловайской битвы: в центре Киева собрались сотни людей, чтобы отдать дань уважения погибшим защитникам 03

Организаторы памятных мероприятий: ОО "Военно-патриотическое объединение участников боевых действий "Сармат", ОО "Незламні матері України", ГС" Ассоциация ветеранов войны, участников АТО, членов семей погибших (умерших) и инвалидов войны города Киева", Киевская городская государственная администрация, "Киевский городской центр помощи участникам антитеррористической операции".

День памяти героев Иловайской битвы: в центре Киева собрались сотни людей, чтобы отдать дань уважения погибшим защитникам 04
День памяти героев Иловайской битвы: в центре Киева собрались сотни людей, чтобы отдать дань уважения погибшим защитникам 05
День памяти героев Иловайской битвы: в центре Киева собрались сотни людей, чтобы отдать дань уважения погибшим защитникам 06
День памяти героев Иловайской битвы: в центре Киева собрались сотни людей, чтобы отдать дань уважения погибшим защитникам 07
День памяти героев Иловайской битвы: в центре Киева собрались сотни людей, чтобы отдать дань уважения погибшим защитникам 08
День памяти героев Иловайской битвы: в центре Киева собрались сотни людей, чтобы отдать дань уважения погибшим защитникам 09
День памяти героев Иловайской битвы: в центре Киева собрались сотни людей, чтобы отдать дань уважения погибшим защитникам 10
День памяти героев Иловайской битвы: в центре Киева собрались сотни людей, чтобы отдать дань уважения погибшим защитникам 11
День памяти героев Иловайской битвы: в центре Киева собрались сотни людей, чтобы отдать дань уважения погибшим защитникам 12
День памяти героев Иловайской битвы: в центре Киева собрались сотни людей, чтобы отдать дань уважения погибшим защитникам 13
День памяти героев Иловайской битвы: в центре Киева собрались сотни людей, чтобы отдать дань уважения погибшим защитникам 14
Фото и видео: Олег Богачук

Источник: https://censor.net.ua/v3145242
 
   
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Сергей Наумович



@sergonaumovich
5 лет назад в эти дни конца августа тупые биологические свиноматериалы вторглись на нашу территорию, окружили наших защитников в районе Иловайска и устроили тир. Вічна пам'ять загиблим.День памяти героев Иловайской битвы: в центре Киева собрались сотни людей, чтобы отдать дань уважения погибшим защитникам - Цензор.НЕТ 2613
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Головне не забувати про це коли ті істоти знову полізуть називати нас братами...
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За Иловайск многие ответят. Вчера у муженки нервы не выдержали.Следом вышестоящие пойдут.
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Цена словам кацапов о "зеленом коридоре", на который согласился начальник ГШ муженко.
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а к Петру 5, они не хотят сходить?
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Царство Небесне...

Новому президенту наука, чого варті домовленості з кацапами.
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Вічна Пам'ять загиблим.
І жодного мишобратерства з свинособаками. НІКОЛИ.

День пам'яті героїв Іловайської битви: в центрі Києва зібралися сотні людей, щоб віддати шану загиблим захисникам - Цензор.НЕТ 7890
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