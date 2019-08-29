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 Депутаты "Европейской Солидарности" перед заседанием Верховной Рады возложили цветы к Стене памяти павших за Украину. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Новоизбранные депутаты от партии "Европейская Солидарность" перед первым заседанием Верховной Рады 9-го созыва возложили цветы к Стене памяти павших за Украину на Михайловской площади.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу партии в сети Facebook.

"Чтим память воинов, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Сила и честь наших защитников вдохновляет каждого украинца, будем достойными наших Героев. Вечная слава павшим в борьбе за нашу свободу. Герои не умирают!" - говорится в сообщении.

Напомним, ранее депутаты "Слуги народа" перед торжественным заседанием новой Рады возложили цветы к Стене памяти павших за Украину.

Депутаты Европейской Солидарности перед заседанием Верховной Рады возложили цветы к Стене памяти павших за Украину 01
Депутаты Европейской Солидарности перед заседанием Верховной Рады возложили цветы к Стене памяти павших за Украину 02
Депутаты Европейской Солидарности перед заседанием Верховной Рады возложили цветы к Стене памяти павших за Украину 03
Депутаты Европейской Солидарности перед заседанием Верховной Рады возложили цветы к Стене памяти павших за Украину 04

Источник: https://censor.net.ua/v3145215
 
 
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Шоколадная тварь, пришедшая на крови во власть с благословения Фирташа.... Фу мля, мерзость!
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Цензор продолжает нереально издеваться над порохоботами. Только они успели испражниться в аналогичной теме с СН про показуху - а тут следующая такая же новость про ПЕС и великого актера Петю. Зрада тотальна, одним словом.
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тролля - они имеют право - они пять лет боролись за независимость моей Украины - и она есть не смотря не на шо и благодаря каждому из них в частности
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5 лет успешной борьбы, против 2 - го ,по всем оценкой ,по силе противника в мире - спасибо Порох - шо у меня не республика и нет оккупации
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не "народна" республіка
бо Україна - це республіка за державним устроєм
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А ти де зараз,у Волновасі,пенсію Українську з банкомата знімаєш?До Оленівки на потязі ДурНР з Донецька їхав?
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Вічна пам'ять і шана загиблим за волю і незалежність України воїнам.

Не забудемо - не пробачимо
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У соевого кацапский лозунг "не забудем, не простим". В Украине говорят «Слава нації! Смерть ворогам!»
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И в память о павших за Украину это козлячье стадо решило не голосовать за отмену неприеосновенности. А ну ************** - промекайте шо нибудь по этому поводу.
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Які вони мерзенні,та бридкі,ця кров на їх руках,а вони пнуться попіаритись на крові Українців.
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