 Депутаты "Европейской Солидарности" перед заседанием Верховной Рады возложили цветы к Стене памяти павших за Украину. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу партии в сети Facebook.

"Чтим память воинов, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Сила и честь наших защитников вдохновляет каждого украинца, будем достойными наших Героев. Вечная слава павшим в борьбе за нашу свободу. Герои не умирают!" - говорится в сообщении.

Напомним, ранее депутаты "Слуги народа" перед торжественным заседанием новой Рады возложили цветы к Стене памяти павших за Украину.







