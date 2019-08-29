EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Политика Украины, Фоторепортаж
  2582  29
Все про:ВР (23363) память (927) Небесная Сотня (263) Европейская Солидарность (97)

 Депутаты "Европейской Солидарности" и "Голоса" перед заседанием Верховной Рады возложили цветы к Стене памяти павших за Украину. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Новоизбранные депутаты от партии "Европейская Солидарность" и "Голос" перед первым заседанием Верховной Рады 9-го созыва возложили цветы к Стене памяти павших за Украину на Михайловской площади.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу партии в сети Facebook.

"Чтим память воинов, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Сила и честь наших защитников вдохновляет каждого украинца, будем достойными наших Героев. Вечная слава павшим в борьбе за нашу свободу. Герои не умирают!" - говорится в сообщении.

Также цветы возложили и новоизбранные депутаты от партии "Голос". Об этом сообщается на странице партии в сети Facebook.

"Новый парламент начинает работу в День памяти защитников Украины - людей, которые погибли, защищая нашу землю и независимость. Их жизнь - это страшная цена, которую Украина платит за возможность развиваться и строить сильное и комфортное общество. Мы должны помнить об этом каждый день и делать все от нас зависящее, чтобы их жертва не была напрасной. Вечная память защитникам и искренние соболезнования их семьям", - говорится в сообщении партии.

Напомним, ранее депутаты "Слуги народа" перед торжественным заседанием новой Рады возложили цветы к Стене памяти павших за Украину.

Депутаты Европейской Солидарности и Голоса перед заседанием Верховной Рады возложили цветы к Стене памяти павших за Украину 01
Депутаты Европейской Солидарности и Голоса перед заседанием Верховной Рады возложили цветы к Стене памяти павших за Украину 02
Депутаты Европейской Солидарности и Голоса перед заседанием Верховной Рады возложили цветы к Стене памяти павших за Украину 03
Депутаты Европейской Солидарности и Голоса перед заседанием Верховной Рады возложили цветы к Стене памяти павших за Украину 04
Депутаты Европейской Солидарности и Голоса перед заседанием Верховной Рады возложили цветы к Стене памяти павших за Украину 05
Депутаты Европейской Солидарности и Голоса перед заседанием Верховной Рады возложили цветы к Стене памяти павших за Украину 06
Депутаты Европейской Солидарности и Голоса перед заседанием Верховной Рады возложили цветы к Стене памяти павших за Украину 07
Депутаты Европейской Солидарности и Голоса перед заседанием Верховной Рады возложили цветы к Стене памяти павших за Украину 08

Источник: https://censor.net.ua/v3145215
 
   
 Топ комментарии
 
5 лет успешной борьбы, против 2 - го ,по всем оценкой ,по силе противника в мире - спасибо Порох - шо у меня не республика и нет оккупации
 показать весь комментарий
 
Вічна пам'ять і шана загиблим за волю і незалежність України воїнам.

Не забудемо - не пробачимо
 показать весь комментарий
 
не "народна" республіка
бо Україна - це республіка за державним устроєм
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
5 лет успешной борьбы, против 2 - го ,по всем оценкой ,по силе противника в мире - спасибо Порох - шо у меня не республика и нет оккупации
 показать весь комментарий
 
 
не "народна" республіка
бо Україна - це республіка за державним устроєм
 показать весь комментарий
 
 
Говорить спасибо пороху , и при этом не вспоминать Яроша , не вспоминать правый сектор, добровольцев, ВСУ , волонтеров и всех тех кто не словом , а делом остановили орду это верх цинизма !
 показать весь комментарий
 
Вічна пам'ять і шана загиблим за волю і незалежність України воїнам.

Не забудемо - не пробачимо
 показать весь комментарий
 
 
У соевого кацапский лозунг "не забудем, не простим". В Украине говорят «Слава нації! Смерть ворогам!»
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ДА! лицемерство на лицо, Порошенко как бывший главнокомандующий должен первый ПОНЕСТИ ответственность за ВСЕХ кто погиб и пропал без вести В Иловайском котлу.
 показать весь комментарий
 
 
Коли понесе відповідальність стадо типу вас, яке роками голосувало за підкацапників, пацифістів що розвалювали армію, де-факто притягувши війну в Україну?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Лицемеры, христопродавцы, предатели и веры, и народа, и идей, свято верующие в золотого тельца ... делают нам очередное представление. Воистину нужно в Украине построить храм Иуды, туда у них не зарастет тропа из страусовых туфлей. Твари, которые ненавидят друг друга под куполом этого украинского цирка, но за понюшку табаку готовы удавиться и удавить всех, кто станет на их пути, но эти syki умеют и договариваться, когда чуют, что запахло мылом и веревкой))) ЭТО ннАША ЭЛИТА(((((
 показать весь комментарий
 
 
Показательные выступления, а все ли убийцы за 5 лет посажены?!
 показать весь комментарий
 
комуняка хреститься, а очі бігають, щоб іще сп---дити
 показать весь комментарий
 
как обычно парашенко пи*дИт и пИ*дит, пИ*дит и пи*дИт...
 показать весь комментарий
 
 
"Во время самых кровавых и ожесточенных боев в Иловайске, экс-президент Порошенко занимался открытием офшоров и выводом своих активов за рубеж."Депутати "Європейської Солідарності" та "Голосу" перед засіданням Верховної Ради поклали квіти до Стіни пам'яті полеглих за Україну - Цензор.НЕТ 4677
 показать весь комментарий
 
 
87% українців перебувають за межею бідності. Смертність в кілька разів перевищує народжуваність Ціни зросли на 152 %. А сам Петро став багатшим у 82 рази

Депутати "Європейської Солідарності" та "Голосу" перед засіданням Верховної Ради поклали квіти до Стіни пам'яті полеглих за Україну - Цензор.НЕТ 7090
 показать весь комментарий
 
 
ця паскуда має ще відповісти за розстріли на майдані.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх