 Депутаты "Слуги народа" перед торжественным заседанием новой Рады возложили цветы к Стене памяти павших за Украину. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы в долгу перед теми, кто погиб за нашу независимость, перед их семьями. Мы обязаны показать, что украинцы боролись и продолжают бороться за свое государство недаром", - говорится в заявлении партии, опубликованном в Facebook.

Новоизбранные депутаты по дороге в Раду также планируют остановится в местах массовых расстрелов Героев Небесной Сотни на улице Институтской, чтобы почтить память тех, кто отдал свою жизнь за европейское будущее Украины.

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"Это не просто формальность. Каждый депутат, принимая законы, должен осознавать свою ответственность перед памятью о людях, которые с деревянными щитами пошли против вооруженных силовиков и победили. Именно благодаря им у нас есть шанс строить Украину, о которой мечтают во Львове и Харькове, Киеве и Полтаве, жить в которой захотят наши соотечественники из Крыма и Донбасса", - сообщили в партии.



Во время общения с родственниками погибших Разумков расчувствовался

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский во время торжеств по случаю Дня независимости сообщил, что подписал указ об учреждении праздника 29 августа – Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость и территориальную целостность страны.



















Фото и видео: Олег Богачук