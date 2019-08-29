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 Политика Украины, Общество
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 Депутаты "Слуги народа" перед торжественным заседанием новой Рады возложили цветы к Стене памяти павших за Украину. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Избранные народные депутаты от партии "Слуга народа" перед первым торжественным заседанием Верховной Рады 9-го созыва в четверг возложили цветы к Стене памяти павших за Украину на Михайловской площади.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы в долгу перед теми, кто погиб за нашу независимость, перед их семьями. Мы обязаны показать, что украинцы боролись и продолжают бороться за свое государство недаром",  - говорится в заявлении партии, опубликованном в Facebook.

Депутаты Слуги народа перед торжественным заседанием новой Рады возложили цветы к Стене памяти павших за Украину 01

Новоизбранные депутаты по дороге в Раду также планируют остановится в местах массовых расстрелов Героев Небесной Сотни на улице Институтской, чтобы почтить память тех, кто отдал свою жизнь за европейское будущее Украины.

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Депутаты Слуги народа перед торжественным заседанием новой Рады возложили цветы к Стене памяти павших за Украину 02

"Это не просто формальность. Каждый депутат, принимая законы, должен осознавать свою ответственность перед памятью о людях, которые с деревянными щитами пошли против вооруженных силовиков и победили. Именно благодаря им у нас есть шанс строить Украину, о которой мечтают во Львове и Харькове, Киеве и Полтаве, жить в которой захотят наши соотечественники из Крыма и Донбасса", - сообщили в партии.

Депутаты Слуги народа перед торжественным заседанием новой Рады возложили цветы к Стене памяти павших за Украину 03
Во время общения с родственниками погибших Разумков расчувствовался 

Депутаты Слуги народа перед торжественным заседанием новой Рады возложили цветы к Стене памяти павших за Украину 04

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский во время торжеств по случаю Дня независимости сообщил, что подписал указ об учреждении праздника 29 августа – Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость и территориальную целостность страны.

Депутаты Слуги народа перед торжественным заседанием новой Рады возложили цветы к Стене памяти павших за Украину 05
Депутаты Слуги народа перед торжественным заседанием новой Рады возложили цветы к Стене памяти павших за Украину 06
Депутаты Слуги народа перед торжественным заседанием новой Рады возложили цветы к Стене памяти павших за Украину 07
Депутаты Слуги народа перед торжественным заседанием новой Рады возложили цветы к Стене памяти павших за Украину 08
Депутаты Слуги народа перед торжественным заседанием новой Рады возложили цветы к Стене памяти павших за Украину 09
Депутаты Слуги народа перед торжественным заседанием новой Рады возложили цветы к Стене памяти павших за Украину 10
Депутаты Слуги народа перед торжественным заседанием новой Рады возложили цветы к Стене памяти павших за Украину 11
Депутаты Слуги народа перед торжественным заседанием новой Рады возложили цветы к Стене памяти павших за Украину 12
Депутаты Слуги народа перед торжественным заседанием новой Рады возложили цветы к Стене памяти павших за Украину 13
Фото и видео: Олег Богачук

Источник: https://censor.net.ua/v3145208
 
 
 Топ комментарии
 
чистая показуха противно и гадко...... Депутаты "Слуги народа" перед торжественным заседанием новой Рады возложили цветы к Стене памяти павших за Украину - Цензор.НЕТ 8137
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В 2014 одне зелене чмо обізвало наших воїнів "баранами". В 2015 воно на потязі рашистами порівняло Україну з актрисою з німецьких порнофільмів... В 2019 воно спохабило Державний Гімн України...

Запитання - що робили біля Стіни Пам'яті ці брехливі "слуги урода" і де перебувало на цей час те зелене чмо ?
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крокодил то же плачет - но ест - опять плачет и опять есть
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чистая показуха противно и гадко...... Депутаты "Слуги народа" перед торжественным заседанием новой Рады возложили цветы к Стене памяти павших за Украину - Цензор.НЕТ 8137
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а где Бужанский?
Главный после Разумкова украинофоб...?
Может на видио промелькнул? - я не смотрел, бо противно лицемерие...
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до речі, а ви знаєте, що разумков народився в селі на Житомирщині.
звідци і знання української мови.
але гени батька кацапа взяли вгору.
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А потім підуть в Раду рюзький язик толкать у кооституцію і білих 6олубів пуйлу пускати. Нічого не розуміють ці вовчі діти.
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Дай Бог, щоб нова рада була найкращою в історії України!
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Дай бог, что бы это была не худшая рада в истории Украины. Хотя все говорит об обратном.
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Дай Бог шоб це була не остання ВР в історії України!!!
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В 2014 одне зелене чмо обізвало наших воїнів "баранами". В 2015 воно на потязі рашистами порівняло Україну з актрисою з німецьких порнофільмів... В 2019 воно спохабило Державний Гімн України...

Запитання - що робили біля Стіни Пам'яті ці брехливі "слуги урода" і де перебувало на цей час те зелене чмо ?
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В той час воно перебувало у телевізора та дивилося "Слугу народа".
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Чує моє серденько, шо погубить Неньку українофоб Термос. Головна мета кухарок, фотографов, Юзиков i дiлетантов: «навісити лапшу» на вуха електорату, допомогти князю Темряви «закрити в 2019 році українське питання», подарувати загарбнику Крим i привести Україну в «Таёжный союз».
Якщо реваншисти займуть відповідальні пости в Уряді, то Європа буде називати Неньку «Уркаина», державною мовою стане «феня», замість Конституції будуть «стрілки» і життя «за поняттями».
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Глава молодежного крыла партиии регионов и его слезы умиления с тупых хахлов Депутати "Слуги народу" перед урочистим засіданням нової Ради поклали квіти до Стіни пам'яті полеглих за Україну - Цензор.НЕТ 3255
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Це він від радості!
... а ви подумали з жалю?!
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я же говорю, что думаю - это слёзы умиления. Тупенькие хахлы со своими мертвыми родственичками как один выбирают соучастников этих убийств в надежде все изменить.
Милота же, прям до слез.
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Буквально через неделю будет видно показуха это или нет. Пока я думаю, что очередная показуха очередной власти.
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прям вмивайєця сльозами! Мабуть пляшку крісталу вночі розлив на айфон
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Уважно послухав Звернення депутата восьмого скликання пана Юрія Тимошенка до Шостого Президента України і чую, шо скоро на Широком Лане почнуть збиратися офіцери ЗСУ і створять українське ГКЧП по порятунку Неньки https://youtu.be/5MLEqX7CEq4
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Показуха же. Просто ситуация обязывает.
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starshinazapasa

Правительство на другой планете живет, родной...

На Майдане в День Независимости произошло соприкосновение двух миров. Украины реальной, и Украины телевизионной.

Украина реальная, воевавшая, делавшая революцию, потом пошедшая на фронт, вязавшая масксети, отдававшая зарплату, возившая волонтерку, хоронившая своих - соприкоснулась с Украиной, певшей песенки, дрыгавшей по сценам ножками, стучавшей писькой по роялям и шутившей шуточки.

Оставим в стороне тот факт, что певица, вошедшая в историю как "девушка с тарелкой", в 2017 году постила фоточки с Красной площади, Алан Бадоев ставил клипы доверенным лицам Владимира Путина Стасу Пьехе, Полине Гагариной и Валерию Меладзе, а Президент снимал кино про поручика Ржевского на деньги Государственного Комитета по кинематографии Российской Федерации.

Дело сейчас не в этом.

Когда все воевали и кишками тащили свою страну, Тина Кароль скакала по сценам - ну какого вы от неё еще исполнения гимна ждете, кроме как все той же демонстрации содержимого своего декольте от кого там, Габана, что ли.

Бадоев всю жизнь клипики ставил - какого еще дня независимости вы от него хотите?

Ничего другого и не могло получиться.

Кто на что учился.

Дело, повторюсь, даже не в этом.

Бадоев, может, и сам хотел сделать здорово и хорошо, но вот представление об Украине у него - такое. С Тиной Кароль на крыше Консерватории. Откуда, собственно, последние самые жуткие события Майдана и начались. Откуда ему это знать.

Дело в том, что активная часть общества, живущая полностью в реальной жизни, знающая, как устроена эта жизнь и тащащая её на своих плечах, встретилась с избранной властью, живущей полностью в своем телевизоре, полностью в отрыве, полностью в параллельном виртуальном мирке-тусовке, и ничего понятия не имеющей про жизнь реальную.

Точнее, ровно наоборот.

Виртуальная власть столкнулась с реальной страной.

И, надо признать, страна выглядит намного лучше.

Точнее, активная её часть, безусловно.

Активное пассионарное меньшинство.

То, которое и составляет любую нацию.

Да, я, как и многие, в значительной мере тоже успокоился после марша ветеранов. Реальная Украина выглядит и логичнее, и цельнее, и рациональнее и разумнее, чем её телевизионная сериальная власть.

Она никуда не делась. Она по прежнему готова. И отстаивать страну, и развивать её, и тащить на себе дальше. То ощущение силы, единства, скалы, которое, надо признать, было утеряно после выборов - я его опять почувствовал.

Я опять почувствовал гордость.

То, что произошло на Майдане... Это даже не обрушение рейтинга. И не потеря легитимности.

Это всё не правильные слова. Рейтинг, конечно, поплыл. Но не обрушился.

И легитимность никуда не делась - у президента, избранного тремя четвертями страны, легитимности хоть отбавляй.

Это было событие другого порядка.

Это было осознание того, что власть не принадлежит этой реальности.

Что она существует в каком-то своем параллельном, измерении. И со страной не соприкасается никак. Совершенно.

Вот просто нет никаких точек пересечения.

Ну не Тина же Кароль на крыше и не девушка с тарелкой являются точками соприкосновения этой сериальной власти с этими мужиками в камуфляже.

Правительство на другой планете живет, родной...
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Потому что власть, живущая в каком-то своем телевизоре, перестает восприниматься, как власть.
Ну вот на Майдане есть какие-то люди. Они что-то там ставят. Ну и бог с ними. Пусть ставят. Пусть играются. К нам они никакого отношения не имеют. У нас свои, взрослые дела. А это - не власть. Это не Главнокомандующий. Это не руководители нации, определяющие её стратегию и способные взять на себя ответственность за это.

Лучшее определение я прочитал в ленте: "Стало понятно, что президента у наст таки нет. А нация у нас таки есть"

Очень точно.

И, в общем-то, эта ситуация совсем не так уж и плоха. Какая-то певичка играется в то, что она лицо нации, исполняющее её гимн, да и пусть играется. Бог с ней.

Певичка допела, ушла - и нация вышла на Крещатик. Десятками тысяч человек. И никуда не делась.
Нация - вот она.
Здесь.

И, вроде бы, можно успокоится. Не вся страна сошла с ума. Как могло показаться в последнее время.

Отставить истерику.
Но. Ложка дёгтя заключается в том, что это - классические два центра силы.

Абсолютно легитимный президент, а, повторюсь, у президента, избранного тремя четвертями страны, легитимности хоть отбавляй, и большинство - пассивное, но большинство - стоящее за ним. А также государственные инструменты насилия. В виде лояльных силовых министров.

И прошлый президент, который сейчас начнет становится лидером оппозиции и, даже, вполне возможно, лидером нации - я все еще имею в виду активную часть населения - который идет по Крещатику во втором ветеранском марше. У которого есть неофициальные инструменты насилия. И лояльные командиры подразделений.
Что вы не говорите, ветеранский марш был демонстрацией - еще не силы, нет, и даже не намерений , но - красной черты. Демонстрацией готовности.
Это вот прям просто классические два центра масс.
Два центра силы.
И это не лучшая ситуация для воюющей и еще так и не вставшей до конца на определенный путь страны.

Даже не два центра масс.

Две Украины.
Телевизионная, Украина «Сватов», и реальная - Украина масксетей.
И у каждой есть свой лидер.
И у каждой есть своя масса.

Да, масса второй будет потихоньку истончаться, и даже, возможно, перетекать к массе первой.

Но окончательно она не растворится.
И это - фундамент, основа любого гражданского противостояния.

Нет, нет, упаси Боже, я сейчас совсем не хочу пугать.

Такая ситуация совсем не обязательно приведет к гражданскому противостоянию. Развитие ситуации совсем не предопределено. Вот вообще. Ситуация совсем еще не втянулась с воронку безальтернативности. Возможно сотрудничество сторон. Возможен нейтралитет. Возможно даже слияние. Совсем не обязательно жесткое противостояние.
Но если это все же случится - то фундамент был заложен здесь.
На Дне Независимости.
Двадцать четвертого августа две тысячи девятнадцатого года.
И вот тут мы подходим к вилке, у которой, при наличии нескольких ветвей развития, по сути, все же только два основных варианта.
Либо власть считывает этот сигнал, понимает его, принимает к сведению и дальше начинает - нет, не возвращаться в реальность, она не может вернутся в реальность, потому что никогда в ней не была - но она начинает двигаться из телевизора в строну реальности - и тогда ситуация уже гарантированно не достигает критического уровня, либо…

В Порошенка Зеленский, конечно, не превратится, но если он поймет, что его главная задача не превратится в поручика Ржевского - уже полбеды сделано. Общественный договор между нацией и властью в данном случае будет выглядеть так: «Ок, ты там сиди, записывай свои видосики, но только, блин, руками ничего не трогай. Мы сами все сделаем. А если захочешь - и тебе поможем, расскажем и подскажем и начнем сотрудничать».

И это хороший вариант.

Потмоу что стать ещё одним Януковичем общество власти уже не позволит, это уже очевидно.

Либо…

В общем, либо власть отдупляет, что происходит, и тогда мы просто теряем пять лет, которые она потратит на то, чтобы понять реальность, а созданный предыдущей властью задел прочности окажется достаточно большим, чтобы перетянуть эти пять лет без развала страны.

Либо - не либо.
И тогда это будет плохой вариант.

Но я сейчас в любом случае смотрю на ситуацию оптимистичнее, чем полгода назад.

Хоть и с ложкой дёгтя.
Гарного всем дня. https://starshinazapasa.livejournal.com/1109772.html
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Тіна Кароль - псевдонім співачки. Справжнє її ім'я, по батькові та прізвище - Тетяна Григорівна Ліберман. Тому до хавэра חבר Зельцмана у неї особливі симпатії. Вилазити на дах будівлі, це стара «фішка». Батоно Сулугуні і колишній мер Одеси - пан Едуард Гурвіц теж любили ховатися від електората на дахах будiвль і тому зійшли з політичної арени. https://youtu.be/5MLEqX7CEq4
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Ну хватит уже! Просветитель нашелся.
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Тошнотворный фарс!
Сейчас возлагают цветы со скорбными мордами, а с затрашнего дня начнут все дружно и, главное, очень быстро, принимать законы и изменять Конституцию в угоду *****.
А коломойский уже мечтает о втором сроке для Зебила - это на случай, если программу максимум не успеют за эти 5 лет.
Отдельная история с шуфричем в комитете по свободе слова.
Полный пипец в Украине.((((((((((
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А глава молодежного крыла партии регионов спикером ВР как то никого не возбуждает? Депутати "Слуги народу" перед урочистим засіданням нової Ради поклали квіти до Стіни пам'яті полеглих за Україну - Цензор.НЕТ 1311
А этот пост между прочем по полномочиям может перегнать президентский, а при слабом то президенте с парламентско-президентской формой правления и конституционным большинством, сами должны понимать...
вот мне кажется, что даже самые упоротые алармисты не до конца осознают масштаб произошедшей катастрофы.
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Та все одна банда коломойского - что одно дерьмо, что другое.
Предельно ясно одно - Украину продают *****.
Но что еще страшнее - тысячи погибших и раненых за Независимость Украины, тысячи осиротевших детей и родителей, миллионы беженцев от русского мира - они все для этого сброда пустое место, как бы они сейчас не пыжились пустить слезу на камеру.
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даже самые упоротые алармисты не до конца осознают масштаб произошедшей катастрофы (С)Jala Pribila, 2019
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Шестому Президенту Украины в планах Кремля по уничтожению суверенного государства отведена роль арлекина в красных труселях, чтобы ДИСКРЕДИТИРОВАТЬ Неньку в глазах Европы и мирового сообщества. Своими неадекватными каламбурами, купаниями в фонтанах, ношением браслетов на руках, он должен убедить европейских и турецких политиков, что Путин был прав, когда заявил высшим офицерам НАТО в 2008 году: «Это - не страна, это какое-то искусственное образование, ошибка в истории». «Первый камень» в осуществлении этой операции криворожец заложил на сцене в Юрмале, где он сравнил Украину с «актрисой немецкого фильма для взрослых», готовой «принять в любом количестве с любой стороны».
При виде цифры «3» и рядом с ней буквы «Е», выполненные в зеленых тонах на футболках и на лобовых стеклах «евроблях» - поклонников пианиста, играющего на рояле нетрадиционным способом, к горлу подкатывает приступ тошноты, а где-то внутри закипает раздражение.
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Принципиально не читаю большие тексты, выделенные жирным.
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лучше бы сенсорную кнопку поставили и ходили на работу.
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Нормальный жест, осталось делами подкрепить. Посмотрим, шо получится.
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