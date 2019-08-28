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 Политика Украины
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Все про:премьер (1458) увольнение (1662) Гройсман (4857)

 Мое служение Украине не заканчивается сегодня, - Гройсман записал прощальное видео на посту премьера. ВИДЕО

Владимир Гройсман записал видео с прощальной речью в качестве премьер-министра Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, он размесил свое послание в Фейсбуке.

Гройсман отметил: "Уже совсем скоро в этот кабинет зайдет новый Премьер, на плечи которого ляжет огромная ответственность - решать, как продолжать строить и развивать страну. Из своего опыта понимаю, как это непросто - принимать решения, от которых зависит жизнь миллионов людей. Поэтому хочу пожелать своему преемнику силы, терпения и удачи. И главное - успеха. Ведь именно от успеха его работы и работы нового правительства будет зависеть во многом успех Украины и нормальная жизнь каждого украинца. Лично для меня - это всегда было приоритетом номер один.

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С чистой совестью могу сказать, что новое правительство будет принимать страну, которая и стабильна, и развивается. Все, что сделано на сегодняшний день - это результат работы и усилий многих-многих людей, каждого из вас. И я благодарен всем за наше общее неравнодушие, совместную работу, за поддержку и критику, а также за ваше доверие.

Конечно, не могу не сказать о том, что и в дальнейшем будет оставаться одной из главных дел моей профессиональной жизни. Это децентрализация. Именно эта реформа уже дала возможность изменить жизнь во многих общинах страны. Но в будущем важно не останавливаться, не забывать о людях, которые живут в своих поселках и городах. Которые хотят иметь достаточные полномочия и финансовые ресурсы. Мы и в дальнейшем это обеспечивать.

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Впереди у каждого из нас очень много работы. Будут новые вызовы, новые испытания. Но я верю, как и верил все эти годы: нет таких испытаний, которые бы мы с вами не преодолели.

Мое служение Украине не заканчивается сегодня. Я буду продолжать заботиться об успехе нашей великой державы и буду на себя ту роль, которая потребуется, чтобы помочь Украине реализовать в полной мере свой потенциал.

От всего сердца хочу поблагодарить каждого из вас!"

Источник: https://censor.net.ua/v3145171
 
   
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Где видео с Аваковым посмотреть, зебобики?
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Тебе сказано, чертила порохобосткое, он остается. Пеппа не получит такой подарок.
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гнойный. твое служение Украине продолжится на отбывании пожизненного заключения. Такой халявы как торговля трусами на базаре тебе уже не будет.
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Правильно, Вова, рукавицы шить - это так же служение Украине! Мое служение Украине не заканчивается сегодня, - Гройсман записал прощальное видео на посту премьера - Цензор.НЕТ 6774
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Тобто буде красти й далі ,поки не посадять?
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на білому коні
якраз вакантне місце займе.
мо і портнова теж десь в міністрерство прилаштують....
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Європейська СолідарністьВподобати сторінку

10 год ·

❗Заява партії #ЄвропейськаСолідарність про окупацію свободи слова проросійськими політиками⬇
Партія «Європейська Солідарність» вважає неприйнятним обрання головою Комітету з питань свободи слова Верховної Ради України представника ОПЗЖ Нестора Шуфрича, - близького соратника Віктора Медведчука - та закликає партії Голос і Батьківщина переглянути свої позиції і публічно виступити проти такого призначення.

Справжні погляди проросійських політиків настільки ж далекі від свободи слова, наскільки близька їхня позиція до Росії. Відповідно, пропозицію правлячої влади очолити цей комітет представнику проросійської сили означає, що партія «Слуга народу» поділяє російські підходи до монополії влади над інформаційним простором.
Ми здивовані позицією інших фракцій, зокрема народних депутатів від «Голосу», які мовчки не заперечували проти окупації ключового опозиційного комітету депутатами проросійських поглядів, адже ця політична сила вже довела на практиці як виглядає проросійська цензура на прикладі деяких ЗМІ. І лише представники ЄС були проти такого рішення.
Сподіваємось, що всі проєвроєвропейські сили зможуть об'єднано виступити проти наруги над базовим демократичним принципом - свободи слова, і що спільно нам вдасться не допустити такої ганьби для Верховної Ради 9 скликання, а також дати українським журналістам реальні інструменти захисту їх прав.
«Європейська Солідарність» буде послідовно відстоювати справжню свободу слова в Україні, яка не має нічого спільного зі свободою антиукраїнської пропаганди. Україна - не Росія. Час нам знову спільно це довести.
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Уже одни "европеец" отстоял,когда на всю страну у Савика Шустера пробалаболил.Наконец то программа Савика возвращается и много чего интерестного еще услышим про сою.
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Да пошел ты , куйло жидовское. Служитель хренов, ворюга.
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Там ещё Югик запишет, можно сразу дуплетом обрыдаться
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Ну-но выпить такой чел уходит , дай бог тебе зубной боли на ночь !
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