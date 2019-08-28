 Мое служение Украине не заканчивается сегодня, - Гройсман записал прощальное видео на посту премьера. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, он размесил свое послание в Фейсбуке.

Гройсман отметил: "Уже совсем скоро в этот кабинет зайдет новый Премьер, на плечи которого ляжет огромная ответственность - решать, как продолжать строить и развивать страну. Из своего опыта понимаю, как это непросто - принимать решения, от которых зависит жизнь миллионов людей. Поэтому хочу пожелать своему преемнику силы, терпения и удачи. И главное - успеха. Ведь именно от успеха его работы и работы нового правительства будет зависеть во многом успех Украины и нормальная жизнь каждого украинца. Лично для меня - это всегда было приоритетом номер один.

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С чистой совестью могу сказать, что новое правительство будет принимать страну, которая и стабильна, и развивается. Все, что сделано на сегодняшний день - это результат работы и усилий многих-многих людей, каждого из вас. И я благодарен всем за наше общее неравнодушие, совместную работу, за поддержку и критику, а также за ваше доверие.

Конечно, не могу не сказать о том, что и в дальнейшем будет оставаться одной из главных дел моей профессиональной жизни. Это децентрализация. Именно эта реформа уже дала возможность изменить жизнь во многих общинах страны. Но в будущем важно не останавливаться, не забывать о людях, которые живут в своих поселках и городах. Которые хотят иметь достаточные полномочия и финансовые ресурсы. Мы и в дальнейшем это обеспечивать.

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Впереди у каждого из нас очень много работы. Будут новые вызовы, новые испытания. Но я верю, как и верил все эти годы: нет таких испытаний, которые бы мы с вами не преодолели.

Мое служение Украине не заканчивается сегодня. Я буду продолжать заботиться об успехе нашей великой державы и буду на себя ту роль, которая потребуется, чтобы помочь Украине реализовать в полной мере свой потенциал.

От всего сердца хочу поблагодарить каждого из вас!"