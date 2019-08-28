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 Ребенок позвонил из-под обломков разрушенного дома в Дрогобыче и попросил о помощи, - ТСН. ВИДЕО

Спасателям, которые разбирают завалы дома в Дрогобыче, сообщили о ребенке, который смогла позвонить из-под обломков здания.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в сюжете ТСН.

Отмечается, что о ребенке сотрудникам ГСЧС сообщил мужчина, который находился в шоковом состоянии.

Поиск людей на обвале продолжается.

Здание отгородили, есть опасность, что дом посыпется дальше. К спасательным работам привлечены полтысячи человек, спецтехника и кинологи с собаками. Рядом с домом собрались сотни жителей Дрогобыча.

Напомним, сегодня, 28 августа, около 2:50 на улице Грушевского, 101 в городе Дрогобыч произошло разрушение подъезда жилого дома с первого по четвертый этаж.

На месте обрушения были обнаружены тела двух погибших. По данным ГСЧС, под завалами могут находиться еще 5 человек.

Изначально предполагали, что причиной обрушения стал взрыв бытового газа. Дом полностью отключили от газо-, электро- и водоснабжения. Но позже в ГСЧС заявили, что взрыв маловероятен.

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Источник: https://censor.net.ua/v3145093
 
 
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Каждая секунда с 2 ночи дорога.Долго раскачивались,очень долго.Не отработано у нас спасение людей до автоматизма.МЧС и власть непрофессиональны.Что у нас в Харькове. на рухнувшем мосту,что у вас ,на Львовщине,в Дрогобыче..Уже 14 часов прошло.
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