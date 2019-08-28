 "Телефон, говорю, дай сюда, сука #банная!" - на группу канала 112 совершили нападение в прямом эфире во время подготовки сюжета о вырубке леса в Харьковской области. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112, инцидент произошел возле одного из деревообрабатывающих предприятий, после того как журналисты подняли в воздух квадрокоптер для съемок. Сотрудники предприятия блокировали группу. В автомобиле телеканала спустили колеса и требовали отдать флэш-накопители с видеозаписями.

Именно об этом рассказывал в прямом эфире журналист телеканала Олег Решетняк, когда на него напало несколько человек. После этого связь с группой оборвалась.

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