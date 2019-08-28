 "Телефон, говорю, дай сюда, сука #банная!" - на группу канала 112 совершили нападение в прямом эфире во время подготовки сюжета о вырубке леса в Харьковской области. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112, инцидент произошел возле одного из деревообрабатывающих предприятий, после того как журналисты подняли в воздух квадрокоптер для съемок. Сотрудники предприятия блокировали группу. В автомобиле телеканала спустили колеса и требовали отдать флэш-накопители с видеозаписями.
Именно об этом рассказывал в прямом эфире журналист телеканала Олег Решетняк, когда на него напало несколько человек. После этого связь с группой оборвалась.
бурят!
вдруге!!
Зе!! - твой выход!!!
Это медведчуковские журнашлюхи
чтобы засовывать в камплекте руский мир.
типа незя закрыва за сюжеты по вырубке леса,
ну и автоматом низя за сюжеты про руский мир.
тактика известная - приглашать партию свабода на ньюсван, типа ми всех приглашаем.
а потом толкать медведчуков.
Или ты считаешь, что эта свора беспредельщиков все делает правильно?
порошенко востанавливает армию, оздоравливает экономику, затыкает бюджетные дыры и накапливает звр-что-то тут не так! надо менять этого барыгу на чеснулюдину!
клоун просирает звр, сокращает армию, ********** на международной арене, возвращает беглых рыгов - снова виноват порошенко.