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 Происшествия, Общество
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Все про:журналистика (2441) нападение (1758)

 "Телефон, говорю, дай сюда, сука #банная!" - на группу канала 112 совершили нападение в прямом эфире во время подготовки сюжета о вырубке леса в Харьковской области. ВИДЕО

На съемочную группу канала 112 совершили нападение во время подготовки сюжета о вырубке леса в Харьковской области. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112, инцидент произошел возле одного из деревообрабатывающих предприятий, после того как журналисты подняли в воздух квадрокоптер для съемок. Сотрудники предприятия блокировали группу. В автомобиле телеканала спустили колеса и требовали отдать флэш-накопители с видеозаписями.

Именно об этом рассказывал в прямом эфире журналист телеканала Олег Решетняк, когда на него напало несколько человек. После этого связь с группой оборвалась.

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Источник: https://censor.net.ua/v3145073
 
   
 Топ комментарии
 
Плохо, что этих мерзавцев, незаконно вырубающих леса и даже лесополосы, ловят журналисты, а не полиция с прокуратурой - ибо место этим подонкам-дровосекам в колонии строгого режима.
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Теперь уже можно. Все, как при Яныке.
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Юмор ещё и в том что на расследование приехали журналисты конченного112 канала, а не Пециного "прямого" который только и занимается что выхваляет Пепо и льет тонны грязи на всех оппонентов
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"Шел 100день" может пора разбудить его?)))
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Повторюсь-напалавгих надо приговорить к законной вырубке леса.
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По этим чертям надо звонить Баканову.
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Бандиты не любят любого, кто их на чистую воду выводит.
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Плохо, что этих мерзавцев, незаконно вырубающих леса и даже лесополосы, ловят журналисты, а не полиция с прокуратурой - ибо место этим подонкам-дровосекам в колонии строгого режима.
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а откуда на 112 журналисты ???
Это медведчуковские журнашлюхи
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А лесорубы чьи шлюхи?Или те кто землю с говном смешали по бурштину чьи?По фиг на тот сепар канал 112 но суть то осталась !Лес вырублен в казну ноль,бурштин тоже самое бандитские группы с оружием в казну ноль.Земле хана.Что с этим делать?!
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специально показывать будут типа что-то полезное - против вырубки леса,
чтобы засовывать в камплекте руский мир.

типа незя закрыва за сюжеты по вырубке леса,
ну и автоматом низя за сюжеты про руский мир.

тактика известная - приглашать партию свабода на ньюсван, типа ми всех приглашаем.
а потом толкать медведчуков.
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хто ж запустив в Україні ці лісові процеси?
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Это все злобный Порошенко запустил. До него 20 лет никто леса незаконно не вырубал, а как Порох пришел - так и давай лес валить. И еще 5 лет этот проклятый папередник будет зеленскому козни строить.
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Теперь эти лесорубы будут бегать не за журналистами, а от наказания, твари!
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112 это свиносоевый анал или мертвячуковский?
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А лесорубы чьи?
Или ты считаешь, что эта свора беспредельщиков все делает правильно?
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шота нє понял прєдставитєлі рускава міра атжалі тєлєфон у прєдставітєлєй рускава міра "Телефон, говорю, дай сюда, сука #банная!" - на группу канала 112 совершили нападение в прямом эфире во время подготовки сюжета о вырубке леса в Харьковской области - Цензор.НЕТ 9812 рамси папуталі штолє званітє баканаву пусть парєшаєт вапроси пацани как би сваі
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Ну так Разумков и ваша власть оставит же Авакова
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настаёт время ох*ительных историй---берём большое ведро попкорну и наблюдаем как жабы сражаются с гадюками)))))
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Ригівський канал знову запустив мульку: "Наших б"ють!" То з гранатомета в себе стрельнуть, то журнашлюх їхніх штовхають. Або чергова провокація, або таки таки попали на "вдячних" глядачів після сєпарьких репортажів з інтервью ***** його кума мертвейчука і всяких бойко-рабіновичів.
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янукодло просрало накопленые ющем звр, армию и разожгло войну-следующие 5 лет виноват порошенко.
порошенко востанавливает армию, оздоравливает экономику, затыкает бюджетные дыры и накапливает звр-что-то тут не так! надо менять этого барыгу на чеснулюдину!
клоун просирает звр, сокращает армию, ********** на международной арене, возвращает беглых рыгов - снова виноват порошенко.
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С.ка порох тварына, устроил в стране классическую махновщину... Такой анархии у нас ещё не было...
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Ну и где же мусора на французских вертолётах?
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Что бурштын что лес, будут активно сопротивляться пока не будет массовых реальных сроков за подобное. Все местные там работают, по другому они работать не привыкли и не хотят.
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112 ua? Те, кто в июне взахлеб крутил бенефисы Рабиновича? Правильно прилетело, только мало!
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Очень жаль природу. За последние 5 лет уничтожено столько лесов... жуть! Этих тварей нужно не просто сажать, стрелять надо!
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а до того, леса не уничтожали? Прям вот все за последние 5 лет?
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Чейчас журнашлюхи 112го будут самоотверженно бороться с коррупцией под знаменами русского мира.
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У ведущей прикид для квартала красных фонарей😁
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пусть не **** мОзги эти журналисты - у них есть (в отличии от простых людей) право на огнестрел - пусть пользуются
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пианист уже снял грозный ролик с эпичной музыкой на ходу и топнул ножкой или ему некогда?
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цє до Шуфрича треба звертатися ... хоча марно бо він в долі ... от так і живємо ...
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Проблема очень серьезная с вырубкой лесов, а вам тролли все смех..чем, да п..здахахоньки.
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Приезжает корд всем по горбу.Самый буйных на минные поля.Нада опыт Сингапура посадки всех чинуш и всего отребья до конца дней их.Теперь там нет приступности и закон в действии.Китайцы те вообще 10 тыс растреляли мудачья.Что вырубка леса что добыча бурштина проблема.Полиция там до лампочки нада только нацгвардию вводить с правом стрелять на поражения.Мы свиньи уничтожаем свою страну.Закон у нас как дышло и слишком мягок.
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Тре просто стрільнути пару таких биків,щоб інші думали, варто бичити чи ні.
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Там, кстати, стоит ментовский ланос, с синими номерами...Участковий видно в доле и сохраняет нейтралитет.
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нема на 112 журналістів, є лише холуї на замовлення.
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Отстойный антиукраинский медведчуковский анал набивает себе популярность. На Цензоре? Для меня это не большая откровенность. Тролли заподпрыгивали! "наших бьют!" молодца!
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