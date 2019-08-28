 Полторак наградит 250 матерей погибших военнослужащих: Они воспитали настоящих защитников Украины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сегодня, 28 августа, во время торжественного церемониала памяти погибших военнослужащих Вооруженных Сил Украины сообщил, общаясь с журналистами, министр обороны Украины Степан Полторак.

"Сегодня мы пригласили 250 матерей со всей страны, чтобы отметить их за стойкость, патриотизм, за преданность Родине, а также за то, в эти непростые для страны времена они воспитали таких детей - настоящих защитников Украины", - отметил глава оборонного ведомства.

Министр обороны Украины также напомнил, что 29 августа является одним из самых тяжелых и трагических дней в истории страны, ведь именно в этот день во время боевых действий на востоке Украинская армия понесла наибольшие потери.

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"29 августа погибли 147 военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Вместе с необратимыми потерями, которые понесли другие военные формирования в этот день, к сожалению, имеем цифру 223 погибших украинских защитников, - отметил министр. - Завтра мы чествуем память о них здесь, в Минобороны, и будем делать это в обновленном формате. Мы приняли решение, чтобы все военнослужащие из различных силовых ведомств Украины, воевавших бок о бок и погибли в боях за Украину, независимо от того, воевали они в составе ВС Украины, были пограничниками, представителями Национальной гвардии или СБУ, почитались вместе. Следовательно, каждое утро в Министерстве обороны Украины, во время чествования павших бойцов, будут упоминаться имена всех погибших защитников Украины".

Фото: пресс-служба Минобороны

Полторак также сообщил, что сегодня, 28 августа, в 13:00 в Центральном доме офицеров в Киеве, в рамках акции "Время не лечит" состоится встреча руководящего состава Минобороны и ВС Украины, во время которой планируется наградить родителей погибших военнослужащих ведомственными знаками отличия Министерства обороны.