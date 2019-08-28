 Полторак наградит 250 матерей погибших военнослужащих: Они воспитали настоящих защитников Украины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сегодня, 28 августа, во время торжественного церемониала памяти погибших военнослужащих Вооруженных Сил Украины сообщил, общаясь с журналистами, министр обороны Украины Степан Полторак.
"Сегодня мы пригласили 250 матерей со всей страны, чтобы отметить их за стойкость, патриотизм, за преданность Родине, а также за то, в эти непростые для страны времена они воспитали таких детей - настоящих защитников Украины", - отметил глава оборонного ведомства.
Министр обороны Украины также напомнил, что 29 августа является одним из самых тяжелых и трагических дней в истории страны, ведь именно в этот день во время боевых действий на востоке Украинская армия понесла наибольшие потери.
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"29 августа погибли 147 военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Вместе с необратимыми потерями, которые понесли другие военные формирования в этот день, к сожалению, имеем цифру 223 погибших украинских защитников, - отметил министр. - Завтра мы чествуем память о них здесь, в Минобороны, и будем делать это в обновленном формате. Мы приняли решение, чтобы все военнослужащие из различных силовых ведомств Украины, воевавших бок о бок и погибли в боях за Украину, независимо от того, воевали они в составе ВС Украины, были пограничниками, представителями Национальной гвардии или СБУ, почитались вместе. Следовательно, каждое утро в Министерстве обороны Украины, во время чествования павших бойцов, будут упоминаться имена всех погибших защитников Украины".
Фото: пресс-служба Минобороны
Полторак также сообщил, что сегодня, 28 августа, в 13:00 в Центральном доме офицеров в Киеве, в рамках акции "Время не лечит" состоится встреча руководящего состава Минобороны и ВС Украины, во время которой планируется наградить родителей погибших военнослужащих ведомственными знаками отличия Министерства обороны.
В забутому селищі, де стоїть три хати
доживала свого віку старенькая мати..
Так їй доля нагадала, в безмежному світі
не було в неї нікого, кому б зрадіти.
Все життя ростила сина, себе віддавала
доки проклята війна його не забрала.
Привезли два офіцери простого солдата,
говорили - "Незабаром вам буду подяка
від самого президента у Київі-граді,
будуть зірку вам вручати, на війсковім параді…"
Постояли біля цинку… землей прикопали,
поклонились, пом'янули, тай назад вертали.
Рік минув. Зібралась мати в далеку дорогу
чорну хустку пов'язала , помолилась Богу.
Всю дорогу до Київа не їла- не спала,
лежала собі тихесенько, синочка поминала…
Як з ляльковим автоматом захищав родину,
а як виріс - віддав серце за тую країну!
Бо навчила його мати, що немає в світі
найкращого блага - ніж свій край любити!!!
Приїхала до Київа, вийшла з вокзалу,
тай поїхала на свято… мало помалу.
А у центрі, на майдані, шикується військо.
Саме там, де рік по тому, від крові було слизько!
Де стояли за свободу звичайнії люди -
та і думки не гадали, що прийдуть Іуди
продадуть і їх… і землю, а мощі святії
викинуть, як непотреб, щоб собаки з'їли…
Почалося теє дійство - президент, міністри…
Поспускалися з небес, та не дуже низько!
Теревенькали про волю, про захист Держави,
про велику Україну… і Гімн заспівали..
Не пройшло якойсь години - запросили мати.
Замість рідної дитини - залізяку дати…
Президент, з сумним обличчям, дякував за сина -
"Обіцяю! Не забуде дитину Вкраїна!
Усіляка вам підтримка! Величезні льготи…
(це нічого, що у вас діряві чоботи,
що немає світла, що забит колодязь…)
Вся Європа буде знати, що ваш син - миротворець…"
Подякував, та й поїхав… жити собі далі
А що мати одна в світі - не доповідали!
Вийшла вона на вулицю, сіла у маршрутку
питає - "Чи є у вас місці льготні?" ... А водій - "Це шутка?
Цілий день вожу… на шару… старих й ветеранів
Розплодилось вас, як вошів, як стадо… баранів!.."
Не поїхала!!! Вийшла… і полились сльози…
Хіба вона заробила матюки й погрози?
Нічого й ніколи… ні в кого не просила!!!
Ні льгот, ні пособій за загибель сина.
Так їй важко стало, що останні сили
її тіло стареньке зовсім полишили…
Серед міста великого, в центрі України
ніхто навіть не побачив чорної хустини…
Бо нема нікому діла до людського болю
Матерям плювки й каміння, сірий цинк - Герою…
Руслан Д. (воїн АТО)