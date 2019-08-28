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Все про:взрыв (4338) Дрогобыч (21) ГСЧС (2237)

 Под завалами обрушенного в результате взрыва подъезда в Дрогобыче могут находиться еще пять человек, - ГСЧС. ВИДЕО

Замдиректора департамента реагирования ГСЧС Петр Коротинский заявил, что под завалами обрушившегося подъезда в Дрогобыче может находиться еще пять человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал во время брифинга в Киеве в среду утром.

"По оперативным данным, еще под завалами может находиться пять лиц, учитывая количество прописанных и возможное количество проживающих людей в этих квартирах. Поисково-спасательные работы проводятся непрерывно и будут проводиться до окончательного обнаружения лиц, судьба которых остается неизвестной", - сказал Коротинский.

Также он заявил, что взрыв газа, названный в качестве предварительной причины обрушения ночью в Дрогобыче Львовской области подъезда четырехэтажного жилого дома, маловероятен.

"Сначала разрушения этого здания было подозрение, что произошел взрыв газа, однако в процессе проведения работ и работы газовой службы было установлено, что эта причина маловероятна", - отметил Коротинский.

Напомним, сегодня, 28 августа, около 2:50 на улице Грушевского, 101 в городе Дрогобыч в результате взрыва (предварительно бытового газа) произошло разрушение подъезда жилого дома с первого по четвертый этаж. Дом полностью отключен от газо-, электро- и водоснабжения.

На месте обрушенного в результате взрыва подъезда в Дрогобыче обнаруженоы тела двух погибших.

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Источник: https://censor.net.ua/v3144997
 
 
 Топ комментарии
 
И тебе порох в штаны с утра наложил? А для каких целей местная власть и самоуправление?
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Разве возможно управлять каждым селом? власть на местах выбирают местные жители. И они от нее должны требовать порядка,в том числе и газового хозяйства,а не ждать указаний от царя.Для этого и существует местное самоуправление .А ты видно все брежнева ждешь.
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Тяжело неучам ,что либо объяснять. Изучи закон про самоуправление.А потом будешь клавиши давить.И умные фразы бросать.
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Совет форумчанПравила форума
 
Я неодноразово бував у цьому місті. Не забуду що там було у 90-х роках після зупинки місцевого нафтопереробного заводу. Цю бідність треба було бачити Под завалами обрушенного в результате взрыва подъезда в Дрогобыче могут находиться еще пять человек, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1099 А місцеві дороги ще щось неймовірне, ми ледве не розбилися вночі у Дрогобичі, коли їхали з Польщі...Будинки і газове господарство там у поганому стані. Тепер маємо результат таких дій.
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Абу и кто в этом виноват? Только не надо на Брежнева Кивать, что мол при нем капремонты проходили плохо и вот результат. У Порошенко-Гройсмана было 5 лет, что бы привести Дрогобич в порядок - почему этого не произошло? Путин виноват, что бюджет города разворовали?
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И тебе порох в штаны с утра наложил? А для каких целей местная власть и самоуправление?
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А местная власть не имела отношение к Премьеру - это не его подчиненные были? Независимая Дрогобыцкая Республика?
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Нет не его. в каждом селе есть местная власть.
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Которая правит как хочет и не имеет отношение к Гройсману? И воровать может - Луцык-Генпрокурор для них не указ?
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Разве возможно управлять каждым селом? власть на местах выбирают местные жители. И они от нее должны требовать порядка,в том числе и газового хозяйства,а не ждать указаний от царя.Для этого и существует местное самоуправление .А ты видно все брежнева ждешь.
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Центральная власть для того, что бы следить, что бы местная власть развивала регион и не воровала. А если центральная власть не реагирует на ухудшение жизни в регионе - она либо не профессионально, либо в доле.
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Тяжело неучам ,что либо объяснять. Изучи закон про самоуправление.А потом будешь клавиши давить.И умные фразы бросать.
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Порохоботики - вот вы все такие умные: изучи закон, изучи конституцию и т.д. - так и представляю себе выдающихся юристов, которые пишут это здесь Під завалами зруйнованого унаслідок вибуху під'їзду в Дрогобичі можуть перебувати ще п'ять осіб, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9352
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Ну, что вы не понимаете что в Украине вся местная власть плохая, а та, что в Киеве - хорошая.
Это же местная власть продала облгазы олигархам и разрешила им творить безпредел з шановными абонентами и иметь их как только можно. При этом государственная компания тоже процветает, особенно, ее руководство.
А на подъезд в Дрогобыче премия не опустилась.
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У зв'язку з хамським зверненням я відправляю тебе у спам.
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Не вижу ничего хамского. В 10 раз пишу, что Абу = отец по арабски, ты же араб, Али-Абу?
По существу ответ будет?
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Хватит дуться, на меня - ты ж не девочка?
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Тут -терракт.СБУ и люди ЗЕ должны быть там.Характер разрушений - не от газа.Это начало нехорошего.
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Будинок є старий і в аварійному стані.Люди давно жалілися.А деякий час тому,на першому поверсі була куплена квартира під перукарню.І,можливо,при ремонті розібрали якусь несучу стіну.Ось,він і завалився.Там навпроти в сусідньому будинку,навіть,шиби не повилітали,що мусіло би статися при вибуху.
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Дом советской постройки и вполне доротный.Теракт.
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Сама думала,що теракт.Але подзвонила знайомій,яка є з Дрогобича і вона пояснила ситуацію.І будинок-не хрущовка,а багатоповерховий барак.
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О, як гарно, підїзд завалився, а жодна труба не постраждала і загазованості "фахівці" з Львівоблгазу навколо будинку не виявили.
Під завалами зруйнованого унаслідок вибуху під'їзду в Дрогобичі можуть перебувати ще п'ять осіб, - ДСНС - Цензор.НЕТ 5591
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