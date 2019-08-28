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 Общество, За рубежом
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 Коров одели в форму советских солдат на сельхозвыставке в российском Брянске. ВИДЕО

На ежегодной сельхозвыставке в российском Брянске нескольких коров одели в форму солдат советской армии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись такой формы российского патриотизма опубликовал один из посетителей выставки на своей странице в соцсети.

"Смотрите, какой у нас патрилотизм. Это у нас корова одета в форму солдата советской армии... Вот автомат где? Скажите, пожалуйста, как можно пилотку на корову одевать?", - возмущается автор видео.

Впрощем его возмущение не разделил еще один посетитель: "Это хорошо. Это замечательно. Это патриотизм".

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Источник: https://censor.net.ua/v3144991
 
 
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С баранами уже было, рашка от них пострадала....Барановоз Ашот протарани и кажись потопил какой то военный ватный кораблик.
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Боевые коровы.....это круто...Что там боевые слоны. Спецзадание и направить стадо на врага...Научить мычать -За путлера! Урррраааа........Удивляет? А ни хрена......образ жизни лишнехромосомных. Но вот животные то не виноваты. Коров одели в форму советских солдат на сельхозвыставке в российском Брянске - Цензор.НЕТ 3323
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Лучше бы свиней одели тогда реально не отличить было бы!
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Спостерігаємо самознищення кацапів як вид. Захоплююче видовище.
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Пермская говнокультура (автор: орлуша), 13.07.2015, Сатира
В селе Крылово Осинского района Пермской области при поддержке министерства культуры Пермского края прошёл турнир по метанию коровьих лепёшек «Веселый коровяк».
Коров одели в форму советских солдат на сельхозвыставке в российском Брянске - Цензор.НЕТ 4211
Кто-то горе-тоску заливает вином,
Кто-то пьёт от болезней микстуры,
Мы в Перми обожаем кидаться говном,
По приказу министра культуры.
Он, министр культуры, у нас - здоровяк,
Знает всё про говно без бумажки,
Это он научил нас метать «коровяк»,
Или, проще, - коровьи какашки.
Он, хотя и культурный мужчина вполне,
Про него мы дурного не скажем,
У него же работа - копаться в говне -
То в театре, то на вернисаже.
Мир культуры в Перми это - форменный ад,
Он министру на психику давит:
Зазевался - заявится Гельман Марат,
Отвернулся - Кулябкина ставят!
Как-то утром министр пораскинул умом:
- Коль бюджетные деньги остались -
То не стоит ли нам покидаться дерьмом -
Так, как деды когда-то кидались?
Он глазами сверкнул, загорелся мечтой,
Ведь при верном детей воспитании
Может встать в один ряд с городками, с лаптой
Возрождённое говнометанье!
Он представил: команда построена в ряд,
Все, в ком удаль осталась - метают…
И к тому же не дорог спортивный снаряд,
Ведь говна-то в России - хватает!
Распалился, мечта устремилась в полёт:
Иностранный турист понаедет!
Может, Путин приедет, и тоже метнёт?
Ну, не Путин - хотя бы Медведев?
Вы решили, что я - глупых баек фанат?
Что над вами поэт издевался?
Нет, ребята, какашечный чемпионат -
Он и вправду на днях состоялся!
Собрались говномёты на поле с утра,
Грозным бицепсом гордо играя,
Вверх летело говно, и кричало «ура!»
Население Пермского края.
Сверхзадача минкульта - проста и ясна -
Чтобы видели злые Госдепы:
Сохранилась культура киданья говна -
Значит, крепнут духовные скрепы!
Чтобы знали среди чужеземных вояк,
Тех, что планы коварные носят:
Если что, мы всегда, в них метнём коровяк,
И добавки никто не попросит!
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....и отправили на штурм соломенного Рейхстага)))))
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Вот у коров точно непредсказуемая траектория перемещения, в также биологическое оружие. Проще - гааномет.
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Баранов нужно было переодевать.... те вообще были бы один в один с рассеянским солдатом....ни отличить...
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