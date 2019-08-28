 Коров одели в форму советских солдат на сельхозвыставке в российском Брянске. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись такой формы российского патриотизма опубликовал один из посетителей выставки на своей странице в соцсети.

"Смотрите, какой у нас патрилотизм. Это у нас корова одета в форму солдата советской армии... Вот автомат где? Скажите, пожалуйста, как можно пилотку на корову одевать?", - возмущается автор видео.

Впрощем его возмущение не разделил еще один посетитель: "Это хорошо. Это замечательно. Это патриотизм".

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