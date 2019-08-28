 В мариупольской школе, расположенной возле завода, призывают установить очистительные фильтры. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал депутат Мариупольского горсовета Максим Бородин.

По его словам, прошел уже почти год с момента его письменного и публичного обращения к директору Мариупольского МК им. Ильича Тарасу Шевченко и руководителям компании "Метинвест" по поводу установления бытовых приборов очистки воздуха в каждый класс мариупольской школы №20 и установки новых окон в этом здании для создания нормальных условий для дыхания детей в данном учебном заведении.

Бородин отмечает, что школа находится на расстоянии 200 метров от доменного производства ММК, на котором нет очистных сооружений с момента строительства в 30-х годах и "вся таблица Менделеева летит в легкие этих детей и взрослых проживающих рядом". А согласно закону, это ответственность загрязнителя, в данном случае "Метинвеста" отселять людей и учебные заведения за границы санитарной зоны, установленной законом на расстоянии 1000 метров от ближайшего источника выбросов. А здесь - 200 метров.

"Но, есть одно НО. Юристы "Метинвеста" не зря получают свои высокие зарплаты. В 2015 году они, манипулятивно обошли закон и уменьшили санитарно-защитную зону фактически до границ самого предприятия! И получили это уменьшение в аванс ... Мол, когда-то они модернизируют производство и даже сразу за забором предприятия станет чисто! Такие чудеса возможны только в Украине ... И это отдельная тема для расследования", - написал депутат.

Говоря о модернизациях на этом производстве Бородин сообщил, что только в этом году должны установить первую газоочистку на доменной печи №3: "Но даже здесь "Метинвест" сманипулировал и вместо капитального ремонта с реконструкцией литейного двора печи, делает частичную "временную" модернизацию. По всем другим доменным печам реконструкция завершится не ранее трех последующих лет".

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"Поэтому логично спасать здоровье этих детей уже сейчас, не дожидаясь модернизации производства. Для "Метинвеста" потратить 500 тыс гривен, при покупке бытовых воздухоочистителей (например PHILIPS AC5659 / 10 или SHARP) для каждого класса и установить новые окна - это копейки! НО. Вместо того, чтобы выполнить свой моральный долг и действительно показать социальную ответственность о которой "Метинвест" постоянно рассказывает на своих корпоративных каналах, компания через лояльного к ней мэра Вадима Бойченко, просто решила заболтать эту тему.

"Пусть департамент просчитает затраты, сделает проект, а мы примем в нем участие". Как-то так. На сегодняшний день нет детального проекта системы очистки воздуха в классах ... Более того, по словам представителя УКС, такой проект будет требовать капитальной реконструкции здания и вообще, они не понимают саму концепцию технического решения по очистке воздуха в этом случае! И самое главное, даже если был бы проект, возникает вопрос куда девать детей во время капитальной реконструкции этой школы??!

Поэтому, вижу единственный вариант привлечения внимания к этой критической ситуации - это общественный резонанс, чтобы загрязнитель выполнил свой долг хотя бы здесь", - написал депутат.

Также Бородин попросил всех расшарить его пост и это видео, чтобы владелец и менеджеры "Метинвеста" ответили президенту Владимиру Зеленскому и премьеру Владимиру Гройсману, как так получается, что социальная ответственность за здоровье детей - это пустые слова для этой компании?

"Время, чтобы исправить ситуацию еще есть. Но немного времени", - подчеркнул он.

"Выбросы поражают. В комментариях сразу добавлю видео измерений во время этой съемки на территории школы.

Показатели загрязнения пылью превышают нормы ЕС и ВОЗ от 6,5 до 10 раз !!!", - добавил он.



