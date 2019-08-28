 В мариупольской школе, расположенной возле завода, призывают установить очистительные фильтры. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал депутат Мариупольского горсовета Максим Бородин.
По его словам, прошел уже почти год с момента его письменного и публичного обращения к директору Мариупольского МК им. Ильича Тарасу Шевченко и руководителям компании "Метинвест" по поводу установления бытовых приборов очистки воздуха в каждый класс мариупольской школы №20 и установки новых окон в этом здании для создания нормальных условий для дыхания детей в данном учебном заведении.
Бородин отмечает, что школа находится на расстоянии 200 метров от доменного производства ММК, на котором нет очистных сооружений с момента строительства в 30-х годах и "вся таблица Менделеева летит в легкие этих детей и взрослых проживающих рядом". А согласно закону, это ответственность загрязнителя, в данном случае "Метинвеста" отселять людей и учебные заведения за границы санитарной зоны, установленной законом на расстоянии 1000 метров от ближайшего источника выбросов. А здесь - 200 метров.
"Но, есть одно НО. Юристы "Метинвеста" не зря получают свои высокие зарплаты. В 2015 году они, манипулятивно обошли закон и уменьшили санитарно-защитную зону фактически до границ самого предприятия! И получили это уменьшение в аванс ... Мол, когда-то они модернизируют производство и даже сразу за забором предприятия станет чисто! Такие чудеса возможны только в Украине ... И это отдельная тема для расследования", - написал депутат.
Говоря о модернизациях на этом производстве Бородин сообщил, что только в этом году должны установить первую газоочистку на доменной печи №3: "Но даже здесь "Метинвест" сманипулировал и вместо капитального ремонта с реконструкцией литейного двора печи, делает частичную "временную" модернизацию. По всем другим доменным печам реконструкция завершится не ранее трех последующих лет".
"Поэтому логично спасать здоровье этих детей уже сейчас, не дожидаясь модернизации производства. Для "Метинвеста" потратить 500 тыс гривен, при покупке бытовых воздухоочистителей (например PHILIPS AC5659 / 10 или SHARP) для каждого класса и установить новые окна - это копейки! НО. Вместо того, чтобы выполнить свой моральный долг и действительно показать социальную ответственность о которой "Метинвест" постоянно рассказывает на своих корпоративных каналах, компания через лояльного к ней мэра Вадима Бойченко, просто решила заболтать эту тему.
"Пусть департамент просчитает затраты, сделает проект, а мы примем в нем участие". Как-то так. На сегодняшний день нет детального проекта системы очистки воздуха в классах ... Более того, по словам представителя УКС, такой проект будет требовать капитальной реконструкции здания и вообще, они не понимают саму концепцию технического решения по очистке воздуха в этом случае! И самое главное, даже если был бы проект, возникает вопрос куда девать детей во время капитальной реконструкции этой школы??!
Поэтому, вижу единственный вариант привлечения внимания к этой критической ситуации - это общественный резонанс, чтобы загрязнитель выполнил свой долг хотя бы здесь", - написал депутат.
Также Бородин попросил всех расшарить его пост и это видео, чтобы владелец и менеджеры "Метинвеста" ответили президенту Владимиру Зеленскому и премьеру Владимиру Гройсману, как так получается, что социальная ответственность за здоровье детей - это пустые слова для этой компании?
"Время, чтобы исправить ситуацию еще есть. Но немного времени", - подчеркнул он.
"Выбросы поражают. В комментариях сразу добавлю видео измерений во время этой съемки на территории школы.
Показатели загрязнения пылью превышают нормы ЕС и ВОЗ от 6,5 до 10 раз !!!", - добавил он.
и что интересно - целенаправленно гады дітей труять. Выбирают самых беспомощных и труять.
А может обоссанные журнашлюхи заказ отрабатывают?