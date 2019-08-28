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Все про:Госпогранслужба (3430) Херсон (598) танкер (33)

 Танкер "Мрия", поставлявший топливо для подразделений ЧФ РФ, доставлен в порт Херсона, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО

Пограничные оперативные подразделения Азово-Черноморского регионального управления, сотрудники СБУ в АР Крым, под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым при поддержке пограничного спецподразделения и морской охраны выполнили решение суда по сопровождению арестованного судна "Мрия" к месту хранения.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы.

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"Из-за отказа капитана судна выполнять решение суда и фактически самоустранение от выполнения своих обязанностей по управлению судном и командой, правоохранителям пришлось четверо суток доставлять судно из акватории Черного моря в порт Херсона.

В настоящее время судно "Мрия" находится в Херсонском морском порту под охраной. Стоит заметить, что представители судовладельца пытаются дискредитировать законные действия правоохранителей различными путями, в том числе через средства массовой информации", - говорится в сообщении.

Танкер Мрия, поставлявший топливо для подразделений ЧФ РФ, доставлен в порт Херсона, - ГПСУ 01
Танкер Мрия, поставлявший топливо для подразделений ЧФ РФ, доставлен в порт Херсона, - ГПСУ 02
Фото: dpsu.gov.ua

Напомним, 10 августа 2019 года, в ходе уголовного производства по факту нарушения порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию, прокуратура АР Крым, провела обыск в г. Херсон на судне "Мрия". В июне 2015 это же судно, но под названием "Вилга", поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ в г. Севастополь.

С тех пор судовладелец танкера неоднократно менялся, а с 2018-го его владельцем стало ООО "Тефин", которое при покупке у бывших собственников получило заключение об отсутствии каких-либо претензий к танкеру со стороны правоохранительных и таможенных органов Украины.

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19 августа Херсонский апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции по поводу ареста судна "Мрия", на судно наложен арест.

Подробнее о ситуации вокруг судна "Мрия-Вилга" читайте в статье Юрий Бутусова "Почему "Мрию-Вилгу" пытаются сегодня спасти от ареста в Херсоне?".

Источник: https://censor.net.ua/v3144960
 
   
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На борту були громадяни росії, які незаконно побували в Криму?
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