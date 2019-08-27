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 Политика Украины
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 Депутат от "Слуги народа" с двойным гражданством Куницкий пожаловался, что его без предупреждения исключили из комитета. ВИДЕО

Народного депутата от "Слуги народа" Александра Куницкого исключили из Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

В видеозаписи нардеп рассказывает, что получил временное удостоверение и пришел на первое заседание, в котором должен был находиться, информирует Цензор.НЕТ.

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"Я для себя выбрал комитет правоохранительной деятельности, потому что, как вы знаете, все это время был очень тесно связан с вопросами полиции. Также этот комитет отвечает за вопросы прокуратуры и т.д., и т.п. Сегодня придя в комитет, с горечью обнаружил, что в комитете больше не состою. По каким причинам так произошло, для меня это непонятно и неизвестно", - пояснил Куницкий.

Он уточнил, что возглавил комитет нардеп от "Слуги народа" Денис Монастырский, который и сообщил Куницкому о решении об исключении его из состава.

"Чудесным образом, без всяких со мной согласований, меня перевели в транспортный комитет, который, конечно, не менее важный, но я все же надеялся, что благодаря вашему выбору и вашему доверию ко мне, буду влиять на процессы реформирования конкретно полиции", - заявил нардеп.

Куницкий пытался, но не смог узнать, кто принял решение о его переводе. Он обратился к коллегам за объяснениями.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Единственным реальным конкурентом Грановского на 169 округе в Харькове является Куницкий, который сейчас в процессе отказа от второго гражданства,- Зеленский. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3144946
 
 
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А каким образом государственная корпорация "Нафтогаз Украины " оказалась в управление иностранных государств?
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Мне это тоже сейчас стало интересно!
Где будем искать ответ?
А давай, этого с двойным гражданством заставим дать ответ!
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С двойным гражданством его надо исключить не то что из депутатов , но из украинского гражданства.
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Супрун знатно посмеялась над этим призывом.
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у коломойского три и у всей шайки зеленский- богдан думаю тоже по три
так что можно
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Внутривидовая борьба, она такая... Думал, раз куницкий, то уже самый молодец? А там все ребята с такими фамилиями. И ещё и не с такими... Депутат от "Слуги народа" с двойным гражданством Куницкий пожаловался, что его без предупреждения исключили из комитета - Цензор.НЕТ 4518
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На какую страну собрался работать этот депутат?
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Израиль, известно... этот пархатый - гражданин оккупированных палестин...
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Он не уточнил!
Сказал, что хотел реформировать полицию, но отправили в транспортный комитет!
Теперь, будем слушать, начальника транспортного отдела
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Цікаво! Зелене гівно проти зеленого гівна! Депутат от "Слуги народа" с двойным гражданством Куницкий пожаловался, что его без предупреждения исключили из комитета - Цензор.НЕТ 4094
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Ти є справжній спеціаліст по гівну? Депутат от "Слуги народа" с двойным гражданством Куницкий пожаловался, что его без предупреждения исключили из комитета - Цензор.НЕТ 2074
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Гоняй авто из США, жид пархатый, и не суй свой крючеоватый нос, куда не следует...
Одни жиды ... президент, и тот фаршмаком провонялся
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и эти пионэры не будут брать взятки????
смешно
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В 90-ых годах российскими активами и ресурсами тоже управляли американцы и всякие Соросы .- россия в то время не развивалась и народ бедствовал .Потом путин выгнал этих Соросов и в россии пошёл подьём экономики .Сейчас в Украине эти Соросы тоже управляют экономикой Украины =результат тот же - Идёт разрушение промышленности , обнищание Украинского народа и идёт ползучий захват Украинской земли -.
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не гони..у ***** пошел рост вместе с стоимостью нефти..
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Феерический долболюб. Давно таких не видел..и таких на РФ-73%😂
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Облом? Это ты у себя в израиле еврей, а в зелемойной тусовке - еле-еле поц.
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Человек, который всю жизнь боролся с произволом ментов и полицаев уж точно не нужен комитете по правоохранительной деятельности. А то ещё нареформирует чего ненароком.
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Бьіл ЗПСанек...боролся с продажньіми и тупьіми мусорами зевакова. Стал его слугой...хоть и не гой. Зепутат Куни😂
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Напоминаю у Грановского подельника Порошенко три гражданства!!!У Семочка и всей его семейки минимум два.Если по остальным из бывших пройтись с пристрастием то у каждого по два гражданства минимум.А невестка Порошенко гражданка РФ и младший сын не знает украинского языка!Какие вопросы потрохосвиньи могут у вас в данном случае возникать?А Свинарчук подельник Порошенко женил своего среднего сынка на мадам с неподконтрольного Донбасса,а папаша её являлся спонсором сепаров.И на свадьбе были представители от бывшего пАрАшенковского правления с семьями включая правую руку пАрАшенко Кононенко с семейкой со стороны жениха.А со стороны невесты всё сепарское правительство за исключением самых главных!!!Может про это напишите пропагандоны штопанные!!!
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Дык монастырский это авакяна человек, а zpsanek как раз с авакянскими борется
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А вы Ольга наверное в ОВИРе работаете что так хорошо ознакомлены с гражданством окружения Порошенко?)))
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