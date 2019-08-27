EN|RU|UK
Темы дня: Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Политика Украины
  10782  221
Все про:актер (234) Зеленский (2561) СМИ (3215) интервью (129)

 Сто дней на посту президента: Зеленский вместо пресс-конференции дал интервью актеру из "Слуги народа" Боклану. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью о своих 100 днях на должности Станиславу Боклану - актеру, который играл в сериале "Слуга народа" премьер-министра. Обещанная пресс-конференция "состоится гораздо позже".

Соответствующий анонс опубликован на фейсбук-странице студии "Квартал 95", пишет Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Встреча Зеленского и Трампа должна состоятся осенью в Варшаве, - Болтон

Само интервью покажут на телеканале 1+1 в субботу, 31 августа.

В анонсе Боклан отмечает, что с начала президентства Зеленского "у украинцев появилось очень много вопросов".

"Что вы уже сделали для страны за это время? Что вы будете делать со всей той властью, которую получили после парламентских выборов? Какие смс вам пишет Коломойский и что Андрей Богдан постоянно шепчет вам на ухо?", - приводит он примеры.

Как передает УП, пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель подтвердила, что интервью уже записано и будет показано по ТВ. Она отметила, что обещанная пресс-конференция президента с журналистами состоится гораздо позже.

Также читайте: Сериал "Слуга народа" вошел в тройку самых популярных в России

"Поскольку президент эти 100 дней не имел возможности для полноценной работы, мы ждем, пока заработает парламент, будет поддержаны законодательные инициативы главы государства, будут результаты и тогда пресс-конференция будет проведена. Постараемся побыстрее. Возможно, даже осенью", - сказала Мендель.

Источник: https://censor.net.ua/v3144944
 
   
 Топ комментарии
 
дурак боится конференций и дураку нечем похвалится...
дурак сделал по всем направлениям за 100 дней только хуже...
Так будет до конца его президентства...., если он не сбежит раньше....
Мы же все это понимаем, да?
 показать весь комментарий
 
Гадаю так для зебілів має бути більш переконливо... Сто дней на посту президента: Зеленский вместо пресс-конференции дал интервью актеру из "Слуги народа" Боклану - Цензор.НЕТ 3999

Сто дней на посту президента: Зеленский вместо пресс-конференции дал интервью актеру из "Слуги народа" Боклану - Цензор.НЕТ 1401
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
 
Спасибо другу пу из КВНа...и Хомчаку с беней из мандьізека .
 показать весь комментарий
 
 
Артист перед клавишами не отчитьівается...он на них играет Еще может немного побакланить.😂
 показать весь комментарий
 
 
100 дней ...мда ну только по курсу доллару заметно а так все дорожает картоха по 25 грн ..но это правильно вы попробуйте повыращивайте картошку .но да проще тут туфту писать и фотки из гугл-картинок выкладывать
 показать весь комментарий
 
по 20 продам, возьмеш? Есть ривьера, княгиня, околиця, тайфун и гранада
ладно, по 15 возьмешь?
 показать весь комментарий
 
 
Не хотите обсудить пресс-конференцию зезедента? Острьіе вопросьі и профессиональньіе ответьі. Какая же помойка позорная.
 показать весь комментарий
 
 
Не варто зв'язуватись.

тиждень тому neverlok lok пробував продати пісок арабам...
 показать весь комментарий
 
Курс бакса- пирамида ОГВЗ дефолтная. Ради отдачи денег бене затеянная. Грядет зездец по всем направлениям. И не говорите потом, что вас не предупреждали.
 показать весь комментарий
 
 
для уставших и мудрых пойдет . анализы в харю зелебобикам не в первой
 показать весь комментарий
 
 
Це що, він зіграє преЗЕдента, а Боклан журналіста?
 показать весь комментарий
 
 
Те,що воно тупе вже не для кого не секрет.Пропетляло прес-конференцію,від якої нормальні люди нічого,окрім сорому й не чекали.А зелюкам без різниці,була та прес-конференція чи ні,там настільки все примітивно,що зелі можна не переживати.
Але є одне велике АЛЕ.Якто оте позорисько буде спілкуватись з світовими лідерами?А там же ще й журналісти бувають.Справжні,не актори з готовим сценарієм,дублями і суфлером.
 показать весь комментарий
 
 
По пам'яті:
- поганяв чортів
- подзвонив бакланову
- пожрав шаурму
- побігав по фонтану
- налякав пляж червоними трусєлями
- взяв участь у шоу Анала Бидлоєва
- отримав по хлєбалу від Юнкєра
Шо ще?
"Поскольку президент эти 100 дней не имел возможности для полноценной работы, мы ждем, пока заработает парламент, будет поддержаны законодательные инициативы главы государства, будут результаты и тогда пресс-конференция будет проведена. Постараемся побыстрее. Возможно, даже осенью", - сказала МенделИсточник: https://censor.net.ua/v3144944

А тут якась нестиковка."Поганому танцюристу...".Але ж я точно пам'ятаю по "Танцям з зірками",танцює він добре.
 показать весь комментарий
 
 
То есть 100 дней провалял дурака и серьезной работой начнет заниматься только сейчас ?
 показать весь комментарий
 
 
"Поскольку президент эти 100 дней не имел возможности для полноценной работы, мы ждем, пока заработает парламент, будет поддержаны законодательные инициативы главы государства, будут результаты и тогда пресс-конференция будет проведена. "

Так падажжы, а когда говорили «Дайте ему 100 дней, а потом делайте выводы» то типа не знали, что у него не будет "возможности для полноценной работы" или где? Теперь сколькл ему нужно дней, чтобы сделать выводы? Еще 100? 365? 1738? Больше нелья, он обещал на один срок. Или и тут нае... пошутил?
 показать весь комментарий
 
 
Сериал продолжается. Режиссер - Беня, продюсер - в Кремле, мы все - массовка. Жанр - трагифарс.
 показать весь комментарий
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх