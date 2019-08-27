 Сто дней на посту президента: Зеленский вместо пресс-конференции дал интервью актеру из "Слуги народа" Боклану. ВИДЕО

Соответствующий анонс опубликован на фейсбук-странице студии "Квартал 95", пишет Цензор.НЕТ.
Само интервью покажут на телеканале 1+1 в субботу, 31 августа.
В анонсе Боклан отмечает, что с начала президентства Зеленского "у украинцев появилось очень много вопросов".
"Что вы уже сделали для страны за это время? Что вы будете делать со всей той властью, которую получили после парламентских выборов? Какие смс вам пишет Коломойский и что Андрей Богдан постоянно шепчет вам на ухо?", - приводит он примеры.
Как передает УП, пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель подтвердила, что интервью уже записано и будет показано по ТВ. Она отметила, что обещанная пресс-конференция президента с журналистами состоится гораздо позже.
"Поскольку президент эти 100 дней не имел возможности для полноценной работы, мы ждем, пока заработает парламент, будет поддержаны законодательные инициативы главы государства, будут результаты и тогда пресс-конференция будет проведена. Постараемся побыстрее. Возможно, даже осенью", - сказала Мендель.
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ладно, по 15 возьмешь?
тиждень тому neverlok lok пробував продати пісок арабам...
Але є одне велике АЛЕ.Якто оте позорисько буде спілкуватись з світовими лідерами?А там же ще й журналісти бувають.Справжні,не актори з готовим сценарієм,дублями і суфлером.
- поганяв чортів
- подзвонив бакланову
- пожрав шаурму
- побігав по фонтану
- налякав пляж червоними трусєлями
- взяв участь у шоу Анала Бидлоєва
- отримав по хлєбалу від Юнкєра
Шо ще?
"Поскольку президент эти 100 дней не имел возможности для полноценной работы, мы ждем, пока заработает парламент, будет поддержаны законодательные инициативы главы государства, будут результаты и тогда пресс-конференция будет проведена. Постараемся побыстрее. Возможно, даже осенью", - сказала МенделИсточник: https://censor.net.ua/v3144944
А тут якась нестиковка."Поганому танцюристу...".Але ж я точно пам'ятаю по "Танцям з зірками",танцює він добре.
Так падажжы, а когда говорили «Дайте ему 100 дней, а потом делайте выводы» то типа не знали, что у него не будет "возможности для полноценной работы" или где? Теперь сколькл ему нужно дней, чтобы сделать выводы? Еще 100? 365? 1738? Больше нелья, он обещал на один срок. Или и тут
нае...пошутил?