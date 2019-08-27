 Премьер - Гончарук, министр экономики - Милованов, министр здравоохранения - Петренко, - Лещенко о вероятных назначениях в новом Кабмине. ВИДЕО

Об этом он рассказал на своем канале в YouTube, передает Цензор.НЕТ.

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"Согласно цикрулирующим слухам, по состоянию на вторник кадровые назначения выглядят так. Но некоторые фамилии могут поменяться ближе к дню голосования за кадры.

Премьер-министр - Алексей Гончарук

Министр финансов - Оксана Маркарова

Министр экономики - Тимофей Милованов

Министр инфраструктуры - Владислав Криклий (в другой версии, Криклий возглавит комитет Верховной Рады)

Министр энергетики - Всеволод Ковальчук (Андрей Герус пока выбрал руководство комитетом ВР)

Министр ЖКХ - Алена Бабак (также на должность собеседовался Вадим Ноздря)

Министр охраны здоровья - Олег Петренко

Генпрокурор - Руслан Рябошапка", - написал Лещенко также в своем Telegram-канале.