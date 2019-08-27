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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11100) Лещенко (581) Маркарова (47) Милованов Тимофей (9) Гончарук_Алексей (10)

 Премьер - Гончарук, министр экономики - Милованов, министр здравоохранения - Петренко, - Лещенко о вероятных назначениях в новом Кабмине. ВИДЕО

Нардеп 8-го созыва Сергей Лещенко поделился информацией о наиболее вероятных назначениях в новом правительстве.

Об этом он рассказал на своем канале в YouTube, передает Цензор.НЕТ.

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"Согласно цикрулирующим слухам, по состоянию на вторник кадровые назначения выглядят так. Но некоторые фамилии могут поменяться ближе к дню голосования за кадры.

Премьер-министр - Алексей Гончарук
Министр финансов - Оксана Маркарова
Министр экономики - Тимофей Милованов
Министр инфраструктуры - Владислав Криклий (в другой версии, Криклий возглавит комитет Верховной Рады)
Министр энергетики - Всеволод Ковальчук (Андрей Герус пока выбрал руководство комитетом ВР)
Министр ЖКХ - Алена Бабак (также на должность собеседовался Вадим Ноздря)
Министр охраны здоровья - Олег Петренко
Генпрокурор - Руслан Рябошапка", - написал Лещенко также в своем Telegram-канале.

Премьер - Гончарук, министр экономики - Милованов, министр здравоохранения - Петренко, - Лещенко о вероятных назначениях в новом Кабмине 01

Источник: https://censor.net.ua/v3144888
 
 
 Топ комментарии
 
порохоботы набирают воздуха, тужатся и счас выстрелят
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Алена Бабак,фракция "Самопомич"
Вона фегерує серед 47 народних депутатів, які звернулися до Конституційного суду України з проханням визнати неконституційною Постанову Верховної Ради України «Про підтримку звернення Президента України до Вселенського Патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні» від 19 квітня 2018 року
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Ніби всі нормальні. Головне, щоб не було комуняк, ригонафталіна і кацапів.
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Какое-то нездоровое выражение лица у этого гончарука
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