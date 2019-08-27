 "Все победы у нас впереди", - Стефанчук оценил первые 100 дней президентства Зеленского. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом представитель президента в Раде заявил в комментарии журналистам в здании парламента.

Видео 112

"По поводу 100 дней Владимира Зеленского, то я глубоко убежден, что все самые большие победы мы сможем увидеть после 29 числа, потому что месяц не назначалась инаугурация, потом два месяца не было возможности влияния нашей политической силы на законодательную и исполнительную власть. Я думаю, это только начало, хотя победы уже есть, но я думаю, что все победы у нас впереди", - сказал Стефанчук.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Чого ви хлопаєте?" - у Зеленского показали свою версию инаугурации. ВИДЕО

Сегодня, 27 августа, исполнилось ровно 100 дней с момента вступления Зеленского в должность президента - шестого в истории независимой Украины. Присягу главы государства Зеленский принял 20 мая на торжественном заседании Рады. Тогда дебютную речь Зеленский закончил объявлением о роспуске парламента VIII созыва.

3 июня пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что Зеленский даст большую пресс-конференцию по случаю 100 дней его президентства.