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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2561) инаугурация (403) Стефанчук Руслан (64) Мендель (23)

 "Все победы у нас впереди", - Стефанчук оценил первые 100 дней президентства Зеленского. ВИДЕО

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что в первые 100 дней президентства Владимира Зеленского у его команды якобы не было возможности влиять на законодательную и исполнительную власть, поэтому "самые большие победы", по словам Стефанчука, Зеленский продемонстрирует после первого заседания нового созыва парламента.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом представитель президента в Раде заявил в комментарии журналистам в здании парламента.

Видео 112

"По поводу 100 дней Владимира Зеленского, то я глубоко убежден, что все самые большие победы мы сможем увидеть после 29 числа, потому что месяц не назначалась инаугурация, потом два месяца не было возможности влияния нашей политической силы на законодательную и исполнительную власть. Я думаю, это только начало, хотя победы уже есть, но я думаю, что все победы у нас впереди", - сказал Стефанчук.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Чого ви хлопаєте?" - у Зеленского показали свою версию инаугурации. ВИДЕО

Сегодня, 27 августа, исполнилось ровно 100 дней с момента вступления Зеленского в должность президента - шестого в истории независимой Украины. Присягу главы государства Зеленский принял 20 мая на торжественном заседании Рады. Тогда дебютную речь Зеленский закончил объявлением о роспуске парламента VIII созыва.

3 июня пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что Зеленский даст большую пресс-конференцию по случаю 100 дней его президентства.

Источник: https://censor.net.ua/v3144854
 
   
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То-есть за 100 дней толком ничего не было сделано. Ясненько "Все победы у нас впереди", - Стефанчук оценил первые 100 дней президентства Зеленского - Цензор.НЕТ 6103
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все ушло в выборы, лимит побед исчерпан "Все победы у нас впереди", - Стефанчук оценил первые 100 дней президентства Зеленского - Цензор.НЕТ 6793
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"Все победы у нас впереди", - Стефанчук оценил первые 100 дней президентства Зеленского - Цензор.НЕТ 3459 Підлога Маккартні
То-есть за 100 дней толком ничего не было сделано. Ясненько
"Все победы у нас впереди", - Стефанчук оценил первые 100 дней президентства Зеленского - Цензор.НЕТ 3262

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То-есть за 100 дней толком ничего не было сделано. Ясненько
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все ушло в выборы, лимит побед исчерпан "Все победы у нас впереди", - Стефанчук оценил первые 100 дней президентства Зеленского - Цензор.НЕТ 6793
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Ну за "победы" Порошенко в первые 100 дней вообще лучше промолчать. Уж пусть пока так.
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Сериал "Слуга народа" вошел в тройку самых популярных в России
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А то, що більшість росіян ненавидить українців і одночасно їм подобається цей серіал. Совпадєніє? Нє думаю!
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А то что в кацапском обществе, как и в украинском, востребована социальная справедливость, которая в данном сериале как бы устанавливается - совпадение? Не думаю.
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А до чого це запитання? Яким чином воно стосується нашого обговорення серіалу. Те що в кацапії соціальні проблеми схожі з нашими це факт. І тому доказом є їхні протести. То що будь який кацапський ліберал закінчується там де виникає українське питання - теж факт, але це вже іньше питання і не яким чином не спростовує мойого попереднього ствердження. Сподіваюсь так зрозуміло відповів?
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Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским союзом 27 июня 2014 г. Освобождено более 70% территории Донбасса. Введение второго пакета санкций.
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- сбит самолет с десантом
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Такие достижения также присутствуют
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Неа. Факты те что я изложил гуглятся в течение пары минут. То что они не приятны - понятно. Но тем не менее это факты.
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не напрягайся. сссуть твоей миссии понятна и проста как хозяйственное мыло. "вот вам пирожное, кушайте на здоровье", "а может на него кто то уже плюнул, или х#ем поводил".
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Підлога Маккартні
То-есть за 100 дней толком ничего не было сделано. Ясненько
"Все победы у нас впереди", - Стефанчук оценил первые 100 дней президентства Зеленского - Цензор.НЕТ 3262

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я жє гаваріл што нас впєрєді адні пабєди "Все победы у нас впереди", - Стефанчук оценил первые 100 дней президентства Зеленского - Цензор.НЕТ 3721 пашол сматрєть сватов
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Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что в первые 100 дней президентства Владимира Зеленского у его команды якобы не было возможности влиять на законодательную и исполнительную власть, поэтому "самые большие победы", - ключове слово - "якобы".
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якобы это редактор Цензора написал.....
Все же понимают какую пургу несет Стефанчук.......
Об одних только позорных вояжах Зе по регионам можно уже написать целую книгу...
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Уже есть успехи, коломойский получил 500 млн за топливо. Вы сделали это вместе зебобики...
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А зебобики новости перестали читать, как я понял?
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Таки перестали. "Все победы у нас впереди", - Стефанчук оценил первые 100 дней президентства Зеленского - Цензор.НЕТ 9424 Ссылку можно на новость? Бо я ее гидей то пропустил.
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https://censor.net.ua/news/3144555/tender_dlya_postavki_dizelya_ukrzalznits_na_500_mln_grn_vyigrala_firma_svyazannaya_s_kolomoyiskim_nashi
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А это вас никоим образом в данной статье не смутило?
Столичный "Торум" входит в так называемую группу Грановского-Адамовского (известная фирма "Трейд Коммодити"), которая во времена президента Петра Порошенко выигрывала топливные подряды Минобороны, железные дороги и т.д. на миллиарды гривен. "Ферст Групп" и другие "коммодовские" фирмы фигурируют в уголовном деле о завладении служащими "Укрзализныци" и группы лиц бюджетными средствами через подконтрольные предприятия
и вот это
Закупки провели по сокращенной переговорной процедурой, поскольку "Торум" и ООО "Торговый дом "Сокар Украина" подали перекрестные жалобы в АМКУ на пяти дизельных тендерах "Укрзализныци", а затем "Торум" обжаловал еще три тендера. В ожидании рассмотрения жалоб 13 августа железная дорога объявила экстренную закупку, потому что не было запаса топлива. Без нужного объема дизтоплива мог быть остановлено движение железнодорожного транспорта, что могло привести к значительным негативным экономическим и социальным последствиям и негативно повлиять на обороноспособность государства в условиях вооруженного конфликта.

Как по мне пусть и Беня поставщик, лишь бы адекватная цена и без хищений.
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Слушай, почему ты здесь под прокси и ником всех поучаешь? Ты кто такой?
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Судячи з його лексики та побудові речень він із росії.
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Ну тебе же Порох отчитывался как он мародерствовал и барыжыл на вайне
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Шел 1800 день преЗЕдентства Зе, "Все победы у нас впереди"
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И Богдан в ухо шепчет -Делай умное лицо, дура.
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Все их победы были на выборах - дальше рутинный дерибан...
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"Не надо печалиться",Зебилоиды подпеваем дружно вместе :"Вся жизнь впереди,
Вся жизнь впереди, надейся и жди!"
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у зе! еще все впереди. поднимет экономику украины, раскроет убийство кеннеди, научит долго не кончать. имейте терпение.
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интересно, а соевые в такой неистовой истерии протянут пять лет?
Если есть медики, ответьте плиз
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скажу тебе как медик - случай у тебя запущенный, поэтому могу посоветовать знакомого патологоанатома.
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RVP RVP
интересно, а зебилы в такой неистовой истерии протянут пять лет?
"Все победы у нас впереди", - Стефанчук оценил первые 100 дней президентства Зеленского - Цензор.НЕТ 7343
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а 100 днів вже позаду! Чи ви апетити нагулюєте?
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вот это главная пабеда, я щетаю: https://ze.live/
17 дней без нарушений Конституции Украины.
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Тобто, 100 днів Зе, Зе-черті та Зе депутати користувались напрацюваннями бариги. А зарплату отримували справно?
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Oljik
Тобто, 100 днів Зе, Зе-черті та Зе депутати користувались напрацюваннями бариги...
"Все победы у нас впереди", - Стефанчук оценил первые 100 дней президентства Зеленского - Цензор.НЕТ 9521

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50 днів Зеленського в досягненнях

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА
1) Україна знову стала об'єктом процесів. "Нас ніхто не запитує" - ця фраза Зеленського стала головним гаслом зоанішньої політики Зеленського.
2) Саміт Україна-ЄС провалений
3) Зеленський не зробив нічого для збереження санкцій проти Росії в ПАРЄ. Він проігнорував прохання про допомогу депутатів, бо йому обіцяли звільнити моряків перед виборами. Моряків не звільнили, Росія в ПАРЄ.
4) Не введені і не ініційовані санкції за невиконання рішення міжнародного суду про звільнення моряків
5) Зеленський закотив істерику і вилаяв Клімкіна за те, що той не згодився з пропозицією Росії визнати Крим російським взамін на визволення моряків.
6) Розмова з путіним відбувається в дружеской атмосфере
7) Люстраційний список Зеленського співпадає зі списками ворогів путіна. Зеленський не збирається люструвати Медведчука та інших
8) Зеленський ніколи не говорить про "російську агресію" і всяко намагається виправдати Росію в своїх промовах.
9) Санкції за видачу російських паспортів на Донбасі не введені
10) Росія скасовує санкції проти Пінчука, ймовірно, за те, що його тесть Кучма в Мінську пообіцяв не стріляти у відповідь і розпочати торгівлю з терористами.

БЕЗПЕКА І ОБОРОНА
1) Зеленський здав території України, відвівши звідти війська, але обстріли не припинилися, а відвід бойовиків з їхніх позицій так ніхто і не підтвердив.
2) Зеленський призначив головою зовнішньої розвідки України людину з медаллю ФСБ.
3) Зеленський призначив фактичним керівником СБУ свого друга і керівника "95 Кварталу", який ніколи не служив навіть в армії, якому дали звання лейтенанта, який не міг бути призначений на цю посаду. Такою "професійною" буде безпека України в найближчі періоди.
4) Зеленський помилував терориста, якого засудили за державну зраду на 13 років.
5) Зеленський відмінив військовий парад

ДОБРОБУТ ГРОМАДЯН
1) Зеленський не виконав жодної обіцянки людям.
2) Зеленський веде переговори з МВФ про збільшення комунальних тарифів.
3) Жодна людина з народу не зайняла посади у владі Зеленського.
4) Натомість Зеленський їздить кортежами, перекриває дороги як за часів Януковича і знову відновив спецсигнали
5) Зеленський хоче витратити 500 000 000 гривень на те, щоб перенести адміністрацію президента в інше місце.

ПОВЕРНЕННЯ ЗАРОБІТЧАН
1) В Україну повернулися заробітчани. Але не ті, хто тяжко заробляє гроші, гаруючи в Європі, а олігархи Коломойський і Боголюбов, які вивели з Приватбанку 140 000 000 000 гривень, проти яких США відкрило наймасштабнішу справу за відмивання коштів.
2) В Україну з вигнання повернулися лакеї Януковича, які напряму причетні до розкрадань України і напряму причетні до злочинів проти Майдану, анексії Криму та інших злочинних діянь режиму Януковича.
3) Зеленський роздає українське громадянство наліво і направо.

СУДОВА РЕФОРМА
1) В Україні відновилася страшенна і небачена з часів Майдану корупція в судах. Київський окружний апеляційний суд, Баришівський районний суд Київської області, Печерський районний суд Києва, та й, на жаль, Конституційний суд, за президентства Зеленського стали продукувати незаконні, нелогічні, рейдерські рішення проти компаній, прав громадян, задля захисту інтересів олігархів, задля реєстрації кандидатами в депутати злочинців-втікачів.
2) Конституційний суд дозволив відпускати звинувачених в тероризмі і державній зраді під заставу
3) Баришівський районний суд Київської області відміняє ліцензії авіаперевізнику. Йде перерозподіл ринку авіаційних перевезень на користь Коломойського, через що компанія Wizz Air передумала відкривати свій офіс в Україні.
4) Суди арештували армійське майно, в тому числі бронежилети, які мають постачатися на передову.
5) Суд відпускає колишнього працівника СБУ, звинуваченого в розстрілі Майдану
6) Суди відпускають злочинців, звинувачених в державній зраді
7) Суди виносять незаконні рішення про реєстрацію кандидатами в депутати втікачів режиму Януковича, які не жили в Україні і не мають підстав для балотування

ГАРАНТ КОНСТИТУЦІЇ
1) 25 порушень закону за 50 днів. https://ze.live/
2) Призначення головую АП люстрованого чиновника часів Януковича
3) Неконституційний розпуск парламенту

БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ І ОЛІГАРХАМИ
1) Зустрівся з усіма олігархами. Не відрубав руки і не посадив.
2) Посадив в Мінську групу тестя олігарха Пінчука Кучму, за що з Пінчука зняли санкції в росії.
3) Зеленський призначив на посади в адміністрації президента своїх кумів і друзів з «95 Кварталу».
4) Зеленський планує витрати пів мільярда гривень, щоб перенести адміністрацію президента в інше місце.
5) В списках партії Зеленського з'явилися мажори і люди, які, за чутками, не спростованими Разумковим, вступають туди за гроші.
6) Коломойський вимагає компенсації за Приватбанк, члени команди Зеленського йому готові віддати гроші з бюджету

БОРОТЬБА З СЕПАРАТИЗМОМ, ЗАХИСТ ОСНОВ ДЕРЖАВНОСТІ
1) Зеленський хоче змінити закон про мову, зробивши російську мову офіційною.
2) Зеленський хоче законодавчо заборонити відключення води на окупованих територіях.
3) 22 номер партії Зеленського - кум Медведчука.
4) 56 номер партії Зеленського - головний редактор ЗМІ, підконтрольного банді Януковича
5) Значна частина мажоритарників від партії Зеленського на сході України - ідеологічні сепаратисти, багато хто має паспорти Росії та Ізраїлю.
6) Керівником Донецької ОДА призначено брата терориста, який воює за «днр», це плювок в обличчя всім тим, хто в Донецькій області воює за Україну.
7) Керівником Одеської ОДА призначено людину звинувачену в сепаратизмі.
Хуже не будет?
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Я так розумію що зелєпукін то саме озвучить сьогодні на промові!!!
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Вся жизнь впереди, надейся и жди))) смешные они эти пионэры)))
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Слово якобы из лексикона кремлёвской пропаганды.Все обвинения в свой адрес они подвергают сомнению словом якобы.В данной статье такого слова нет. 5 лет ждали,а полтора дня быстро пролетят.С предстоящими местными выборами всех!!Выборы без лукавства-настоящая демократия.Сократить срок палнамочий всех до 2х лет.И выборы!Лукавые замучаются отбивать потраченные на гречку бабки.
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...жиртрест, что ты можешь увидеть у себя впереди? Тебе ж мозоль весь обзор закрывает... "Все победы у нас впереди", - Стефанчук оценил первые 100 дней президентства Зеленского - Цензор.НЕТ 6482
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населению с низким уровнем культуры, умственно отсталым и необразованным, еще и малообеспеченным, комфортно когда их "начальник" такой же бездарь и тупой как они сами. поэтому был Янукович, и поэтому сейчас над нами смеется весь мир.
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Чистая Шариковщина! "Все победы у нас впереди", - Стефанчук оценил первые 100 дней президентства Зеленского - Цензор.НЕТ 2204
- Какое у меня главное событие в жизни?!
- Главное событие в жизни у вас впереди! "Все победы у нас впереди", - Стефанчук оценил первые 100 дней президентства Зеленского - Цензор.НЕТ 7630
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Покажите мне хоть 1 зубожилого, за эти 100 дней, порохоботика ))
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Згадалось ."Какое главное достиженье в моей судьбе ?"Ну , дальше там про собачье сердце ...
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