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 Политика Украины
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 Строевой устав не обязывает отдавать честь гражданским лицам, - в "Азове" объяснили действия капитана Прокопенко про вручении ордена Зеленским. ВИДЕО

В интернете широко распространена информация, что капитан Нацгвардии Денис Прокопенко, командир полка НГУ "Азов", отказался отдавать честь президенту Владимиру Зеленскому при вручении Денису ордена на параде в День независимости.

Об этом на странице в Facebook пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Я связался с командованием "Азова", и оказалось, эта информация недостоверна, никаких демонстративных действий против Зеленского Прокопенко не планировал", - сообщил журналист.

Также смотрите: Клятва украинского националиста полка "Азов" на Марше защитников Украины. ВИДЕО

Как отметил источник, близкий к командованию "Азова": "Строевой устав обязывает отдавать честь другому военнослужащему, но не гражданским лицам. Поэтому военнослужащие "Азова" не отдавали честь президенту Петру Порошенко во время его визита на позиции "Азова" на фронте, и нет законных оснований отдавать честь и другим гражданским руководителям. Нам в "Азове" очень неприятно, что нас пытаются вмешивать в информационные войны. Никакого политического подтекста в действиях командира не было. "Азов" - это воинская часть, которая ведет боевые действия, мы стояли и будем стоять вне политики, наша выбор - защита Украины".

Строевой устав не обязывает отдавать честь гражданским лицам, - в Азове объяснили действия капитана Прокопенко про вручении ордена Зеленским 01

Источник: https://censor.net.ua/v3144830
 
   
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...гражданским лицам, уклонистам и зеленым соплям...
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Так чому тоді інші військовослужбовці віддавали честь?
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Мабуть тому що 73 % цих військовослужбовців проголосували за Зе! ... Навіть уявити собі не можу такого...
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Блин, соевая ферма только расписалась какой мужественный капитан что не отдал честь "кловуну", а оказалось что азовцы Порошенку тоже честь не отдавали.
Осталось процитировать классика "парахоботіки, узбагойтесь".
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Пурга даже на зеленом прямоугольнике останется пургой
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Блин, с какого хера это узкоглазое чмо стало классиком? Зебилы блин конченые.
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Что-то я зебилов совсем не понимаю. Они ведь всех порохоботов повесили на столбах еще три месяца назад. А тут опять зебобики визжат про какие то соевые фермы. Может у зебилов шизофрения и мания преследования, как у ЗЕ, который боится парадов, где присутствуют военная техника и военные с оружием ?
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Отдавать честь военному, который своей жизнью рискует на передовой, перед гражданским лицом - уклонистом.... это полное извращение и паскудство. И пока у нас есть такие военные - не все потеряно
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Тим більш цивільному без головного убору (кіпи).
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******** зелену соплю, кажуть "гражданское литсо", отже армія це шапітошне непорозуміння не вважає головнокомандувачем
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Гыыы оказывается Азовцы Пете не отдавали честь все 5 лет 😁😁

Реванш, демарш и агентыкремля 😂😂
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Тот самый случай, когда дякулы, пытаясь вбросить говно на вентилятор, сами же и обляпались. Вместе со своим "незаменимым"...
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Это ещё раз доказывает что все всегда к лучшему
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Так оно ж кондитер, а Азовцы кондитерам тоже честь не отдавали))
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Ну потому что гражданский
Просто реально соя хотела раздуть пожар, а по факту макнула самих себя

Все как всегда 😁
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а разве в Украине отдают честь?
Честь отдают в рашке..., в ВСУ честь оставляют себе, а руку подносят к головному убору как приветствие...
Поправьте меня если не прав...
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У військовців рашки честі давно нема. Останніх офіцерів, які мали право сказаи "Честь имею", знищили або витиснули у 20-х роках минулого століття. І серед них було чимало українців, нащадків козацьких старшин ("служилое дворянство").
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опять жестко обломали порохоботов...
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Вообще-то он главнокомандующий. Бредовая отмазка
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...у тебя опечатка в слове "главнокомандующий" - буква Л лишняя...
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Вообще-то оно гражданское лицо-уклонист и комедиант изображающий президента.
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Во французском уставе напсано, что честь одат первым тот, кто лучше воспитн, а нет от кто млачше по званию, как у нас.
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тепер кловани будуть мстить рфіцеру. Воно злопам`ятне...
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а шо такоє нє понял шо наш ЗЁ нє служіл касіл ат арміі
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Не знаю как и сказать, потому- вот:
Строевой устав не обязывает отдавать честь гражданским лицам, - в "Азове" объяснили действия капитана Прокопенко про вручении ордена Зеленским - Цензор.НЕТ 8516
Видите, у него есть головной убор, то есть, он потенциально, согласно Норм Устава, может отдать честь Зеленскому. Тока хрена дождётесь! Строевой устав не обязывает отдавать честь гражданским лицам, - в "Азове" объяснили действия капитана Прокопенко про вручении ордена Зеленским - Цензор.НЕТ 8462
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По-моему зеленский прифигел когда ему не отдали честь. Такая мармыза как будто в душу плюнули Строевой устав не обязывает отдавать честь гражданским лицам, - в "Азове" объяснили действия капитана Прокопенко про вручении ордена Зеленским - Цензор.НЕТ 7844
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У Рюкзакова своя частная армия и она никому не подчиняется? Обычно ето считается изменой и очень строго наказывается. Но видимо не в нашей стране.
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чмо на посту 100 дней, а уже всем остапиз@ело! 5 точно не досидит, а думаю и 2 слишком оптимистично.
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Очередной громкий зашквар соецефальной мрази, обдрыставших этой "новостью" все форумы вонючей коричневой субстанцией из конхветок ихнего прогнившего божка.
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