 Они на аппаратах искусственной вентиляции легких, - главврач Рыженко о поступивших 25 августа в больницу украинских воинах. ВИДЕО

Об этом "Прямому" рассказал главный врач Сергей Рыженко, передает Цензор.НЕТ.
"Двое воинов были доставлены в больницу Мечникова 25 августа. Оба очень тяжелые с ранениями головы. Все выходные реаниматологи и хирурги спасали им жизнь. Сейчас они остаются тяжелыми. Они на аппаратах искусственной вентиляции легких. Мы делаем все возможное, чтобы спасти им жизнь. Есть положительная динамика. Думаю, что завтра сможем снять аппараты, отменить те лекарства, которые поддерживают давление. Думаю у ребят все будет хорошо", - рассказал врач.
Он отметил, что бойцы из одного подразделения. Один - солдат, второй - сержант. Родом из Хмельницкой и Черкасской области.
"Всем необходимым бойцы обеспечены. Они получают лучшую терапию. Бойцам сделано две операции. Одна на груди, а у второго бойца на кишечнике", - добавил врач.
Напомним, один наш воин погиб, трое получили ранения в результате обстрелов 25 августа.
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Сил и пусть Бог помогает............
Все выходные реаниматологи и хирурги спасали им жизнь.(с)
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Огромная благодарность и низкий поклон.........
26 авг 2019 "Андрей и Багдан, главы Офиса *********** ЗЕленского, отреагировали на сообщение об их отдыхе во французском Сен-Тропе." 24.08.19 12:32 Тендер для поставки дизеля "Укрзалізниці" на 1,3 млрд грн выиграли фирмы, связанные с Коломойским.
не нужно этого "субъекта" (Богдана) в такой теме упоминать..........
Ой у полі три криниченьки,
Любив козак три дівчиноньки:
Чорнявую та білявую,
Третю руду та поганую.
От хто б йому дав прочитав оце:
«From Churchill :
We seem to be very near the bleak choice between War and Shame. My feeling is that we shall choose Shame, and then have War thrown in a little later on even more adverse terms than at present.»
***
Из Мариуполя опять уходит "борт".
Опять "осколочное" и опять - "тяжелый"…
И снова Днепр напряженно ждет,
Принять героя в операционной.
И молятся , чтоб воина душа,
Поспешно не оставила нас с Вами.
И мог любимую обнять и малыша,
И насладится мирными годами…
Вертушку в небо взглядом проводив,
Свой автомат, бойцы сжимают крепче.
Врага, в который раз, обматерив.
Но, собственно, от этого, совсем не легче...
///
Хто опікується представленнями до цієї нагороди?