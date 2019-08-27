 Они на аппаратах искусственной вентиляции легких, - главврач Рыженко о поступивших 25 августа в больницу украинских воинах. ВИДЕО

Об этом "Прямому" рассказал главный врач Сергей Рыженко, передает Цензор.НЕТ.

"Двое воинов были доставлены в больницу Мечникова 25 августа. Оба очень тяжелые с ранениями головы. Все выходные реаниматологи и хирурги спасали им жизнь. Сейчас они остаются тяжелыми. Они на аппаратах искусственной вентиляции легких. Мы делаем все возможное, чтобы спасти им жизнь. Есть положительная динамика. Думаю, что завтра сможем снять аппараты, отменить те лекарства, которые поддерживают давление. Думаю у ребят все будет хорошо", - рассказал врач.

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Он отметил, что бойцы из одного подразделения. Один - солдат, второй - сержант. Родом из Хмельницкой и Черкасской области.

"Всем необходимым бойцы обеспечены. Они получают лучшую терапию. Бойцам сделано две операции. Одна на груди, а у второго бойца на кишечнике", - добавил врач.

Напомним, один наш воин погиб, трое получили ранения в результате обстрелов 25 августа.