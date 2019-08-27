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 Они на аппаратах искусственной вентиляции легких, - главврач Рыженко о поступивших 25 августа в больницу украинских воинах. ВИДЕО

25 августа двоих тяжело раненных воинов доставили в больницу имени Мечникова в Днепре.

Об этом "Прямому" рассказал главный врач Сергей Рыженко, передает Цензор.НЕТ.

"Двое воинов были доставлены в больницу Мечникова 25 августа. Оба очень тяжелые с ранениями головы. Все выходные реаниматологи и хирурги спасали им жизнь. Сейчас они остаются тяжелыми. Они на аппаратах искусственной вентиляции легких. Мы делаем все возможное, чтобы спасти им жизнь. Есть положительная динамика. Думаю, что завтра сможем снять аппараты, отменить те лекарства, которые поддерживают давление. Думаю у ребят все будет хорошо", - рассказал врач.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин погиб, еще трое получили ранения на Донбассе. За сутки - 13 вражеских обстрелов, - штаб

Он отметил, что бойцы из одного подразделения. Один - солдат, второй - сержант. Родом из Хмельницкой и Черкасской области.

"Всем необходимым бойцы обеспечены. Они получают лучшую терапию. Бойцам сделано две операции. Одна на груди, а у второго бойца на кишечнике", - добавил врач.

Напомним, один наш воин погиб, трое получили ранения в результате обстрелов 25 августа.

Источник: https://censor.net.ua/v3144819
 
 
 Топ комментарии
 
Двое воинов были доставлены в больницу Мечникова 25 августа. Оба очень тяжелые с ранениями головы.(с)
-----------------------------------------------------------------
Сил и пусть Бог помогает............

Все выходные реаниматологи и хирурги спасали им жизнь.(с)
--------------------------------------------------
Огромная благодарность и низкий поклон.........
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А вот богдан все выходные кутил в Сен-Тропе...
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Вот вам и перемирие и главное перестать стрелять от Зе! ...
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Двое воинов были доставлены в больницу Мечникова 25 августа. Оба очень тяжелые с ранениями головы.(с)
-----------------------------------------------------------------
Сил и пусть Бог помогает............

Все выходные реаниматологи и хирурги спасали им жизнь.(с)
--------------------------------------------------
Огромная благодарность и низкий поклон.........
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А вот богдан все выходные кутил в Сен-Тропе...
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Ты можешь хоть в таких новостях не дрыстать?
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забудь про тех барыг, готовься к следующим, этим новым харям будь готов лизать сапог.
26 авг 2019 "Андрей и Багдан, главы Офиса *********** ЗЕленского, отреагировали на сообщение об их отдыхе во французском Сен-Тропе." 24.08.19 12:32 Тендер для поставки дизеля "Укрзалізниці" на 1,3 млрд грн выиграли фирмы, связанные с Коломойским.
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Підлога Маккартні

не нужно этого "субъекта" (Богдана) в такой теме упоминать..........
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да я просто провел параллели, что одни спасают жизни другим в свой выходной. А другие кутят в Сен-Тропе вместо чого что бы праздновать день независимости вместе с зеленой шмарклей...
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Одни бухают в Сен-Тропе, другие в Киеве. Не вижу разницы.
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Якщо до цих пір іде війна - значить на ній хтось наживається. (С) ЗІ Тримаємо кулаки за Воїнів!
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А ЬІліта в цей час гуляла на свайбі і все по барабану
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так ..та ..еліта ще й возмущонная..мол не за ваші гроші..
Ой у полі три криниченьки,
Любив козак три дівчиноньки:
Чорнявую та білявую,
Третю руду та поганую.
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Найшвидшого одужання нашим захисникам! Нехай Господь стане на допомозі, а ангели небесні розправлять над ними свої крила!
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Здається, що наш новий Президент, також володіє, англійською.
От хто б йому дав прочитав оце:
«From Churchill :
We seem to be very near the bleak choice between War and Shame. My feeling is that we shall choose Shame, and then have War thrown in a little later on even more adverse terms than at present.»
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А во когда немцы оккупировали в 1940-1945 гг. британскую территорию в Европе - Нормандские острова у побережья Франции. За время оккупации не прозвучал ни один выстрел - на 66 тысяч англичан на островах не нашлось ни одного партизана. Ни один немецкий солдат не был убит или даже ранен. Общее мнение выразил некто доктор Джон Льюис - "любой саботаж будет не только опасен, но и совершенно контрпродуктивен".
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...а Богдан на шампанском за 500$ бутылка...
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найскорішого одужання і помогай Боже лікарям Мечькі творити дива
***

Из Мариуполя опять уходит "борт".
Опять "осколочное" и опять - "тяжелый"…
И снова Днепр напряженно ждет,
Принять героя в операционной.

И молятся , чтоб воина душа,
Поспешно не оставила нас с Вами.
И мог любимую обнять и малыша,
И насладится мирными годами…

Вертушку в небо взглядом проводив,
Свой автомат, бойцы сжимают крепче.
Врага, в который раз, обматерив.
Но, собственно, от этого, совсем не легче...
///
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здається, що вже пора Риженко представляти на Народного Героя України. Ця Людина та їхній колектив врятували за роки війни дуже багато воїнів.
Хто опікується представленнями до цієї нагороди?
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зЕлупа їбана в рот,шоб ти подавилася своєю шаурмою
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