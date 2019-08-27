 "Почему русских людей везде гнобят, избивают? Никакой защиты нет!" - в оккупированном Севастополе кавказцы избили на пляже семью с ребенком. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент видеозаписи происшествия размещен на одном из крымских оккупационных сайтов.
Инцидент произошел 25 августа на аллее пляжа "Омега" в Севастополе. Черный тонированный БМВ ехал по закрытой для транспорта прогулочной зоне пляжа, заставляя отдыхающих прижиматься к обочине дороги, чтобы не попасть под его колеса.
В какой-то момент двое крепких мужчин кавказской внешности выскочили из автомобиля и стали оскорблять супружескую пару с маленьким ребенком, которые, по-видимому, двигались по дороге слишком медленно. Свидетелями разборок стали десятки людей, в том числе и маленькие дети.
Мужчина указал пассажирам автомобиля, что он с семьей движется по пешеходной дорожке. Сразу после этого агрессивные незнакомцы набросились на мужчину и за минуту превратили его лицо в кровавое месиво. Женщина также получила несколько тяжелых ударов, в результате ей пришлось вызывать скорую.
Успокоить агрессоров пытались несколько мужчин, однако им это не удалось. Загасить конфликт удалось только прибывшему наряду оккупационной полиции. По словам очевидцев, даже в их присутствии один из нападавших продолжал выкрикивать нецензурную брань.
Через некоторое время к месту происшествия подтянулось около десятка "бородачей", которые окружили толпу, и, оказывая на них психологическое давление, вынуждали уйти домой.
В полдень в пятницу, 23 августа, в Берлине в парке Малый Тиргартен, что в пешей доступности от ведомства канцлера и здания Рейхстага, велосипедист подъехал сзади к мужчине и выстрелил, сначала в спину, затем контрольным выстрелом - в голову.
Увиденное в парке свидетели описывают как " скорее казнь".
Нападавший, по словам очевидцев, сразу стал заметать следы: снял парик, бросил велосипед в протекающую рядом реку Шпрее вместе с оружием - пистолетом с глушителем марки Glock 26 калибра 9 миллиметров (аквалангисты уже достали).
О предполагаемом убийце известно мало. Задержанному 49 лет, он оказался гражданином России , родом якобы из Сибири и его зовут "Вадим Сергеевич", а в Берлин он приехал из Москвы незадолго до совершения преступления. Имя в паспорте пока мало что говорит органам безопасности Германии, которые уверены, что оно не настоящее, как и паспорт .
На допросе, задержанный ведет себя "хладнокровно и уверенно". Прокуратура сообщила, что вину он категорически не признал, а показания давать отказался. По некоторым данным, он прибыл в Берлин незадолго до убийства и готовился быстро покинуть город, имея при себе обратный билет в столицу РФ.
Сначала о 41-летнем убитом говорили как о "грузине". Но в понедельник, 26 августа, следствие сообщило, что жертвой убийцы стал кистинец, этнический чеченец из Панкисского ущелья с грузинским паспортом. Его имя - Зелимхан Хангошвили. Он был полевым командиром во время второй чеченской кампании. Сначала он воевал на стороне Шамиля Басаева и Абу Валида, а позже - Аслана Масхадова. Под его командованием было 60 бойцов. Он был сторонником повстанческой группировки "Эмират Кавказ".
В 2008 году Зелимхан собрал порядка 200 добровольцев из Панкисского ущелья для участия в боевых действиях на стороне Грузии против России на территории Южной Осетии, однако сам в боях участия не принимал.
В России Зелимхан был объявлен в розыск еще в 2002 году по подозрению в терроризме. Какие конкретно обвинения в его адрес выдвигают российские власти, немецким следователям неизвестно.
В расследовании этого преступления принимает участие немецкая контрразведка, так как дело принимает довольно неожиданный оборот и навевает воспоминания о холодной войне.
И хотя пока никто не хочет обвинять напрямую Россию, иные версии преступления кроме "зачистки", организованной некой зарубежной спецслужбой, уже поставлены под сомнение.
🤣
А що ще можна робити зі свинocoбaками?
Не кручинься, мокшанка, и готовься: по закону бумеранга ваша недострана еще отхватит по самые скрепы
Русских людей гнобят и избивают ТОЛЬКО в россии и на оккупированных россией территориях.
Убирайтесь к себе на РОССИЮ
Крым к России имеет такое же отношение как морская свинка к морю
- Я юмара та чьота нє понял...
- А, що тут понімати. Знімай штани ї***и тебе буду!
(с) Л. Подерев'янський, "Кацапи".
По данным женщины, 22 июля патрульный полицейский возвращался вместе со своим напарником со службы домой на собственном авто. По дороге были замечены грубые нарушения ПДД другим водителем. Полицейский решил, что подобное поведение может вызвать аварию и решил сделать замечание нарушителям.
Ну фраза "Почему русских везде гнобят и унижают...?" чомусь не надихає на співчуття.
Изначально, конечно, именно кавказцы вели себя как говно. И можно было бы даже пожалеть семью(все-таки с дитем) если бы не это абсолютно дибильное прикидывание шлангом. Сразу после этой фразы любое, даже самое малое сочувствие моментально отпадает как засохший навоз.
А ви як хотіли? Тепер усе як вдома, як у засраній Рашці!
Ещё лет 8-10 назад я бы вам, возможно, даже посочувствовал по глупости, а сейчас я жалею, что бородачи мало вам въ...ли.
Вы для них-никто, рабы, которых завоевали.
Хоть камни с неба, да?
Я "бандьоровєц" -задоволений.