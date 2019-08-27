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 "Почему русских людей везде гнобят, избивают? Никакой защиты нет!" - в оккупированном Севастополе кавказцы избили на пляже семью с ребенком. ВИДЕО

Кавказцы избили на пляже оккупированного Севастополя семью с ребенком.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент видеозаписи происшествия размещен на одном из крымских оккупационных сайтов.

Инцидент произошел 25 августа на аллее пляжа "Омега" в Севастополе. Черный тонированный БМВ ехал по закрытой для транспорта прогулочной зоне пляжа, заставляя отдыхающих прижиматься к обочине дороги, чтобы не попасть под его колеса.


В какой-то момент двое крепких мужчин кавказской внешности выскочили из автомобиля и стали оскорблять супружескую пару с маленьким ребенком, которые, по-видимому, двигались по дороге слишком медленно. Свидетелями разборок стали десятки людей, в том числе и маленькие дети.


Мужчина указал пассажирам автомобиля, что он с семьей движется по пешеходной дорожке. Сразу после этого агрессивные незнакомцы набросились на мужчину и за минуту превратили его лицо в кровавое месиво. Женщина также получила несколько тяжелых ударов, в результате ей пришлось вызывать скорую. 


Успокоить агрессоров пытались несколько мужчин, однако им это не удалось. Загасить конфликт удалось только прибывшему наряду оккупационной полиции. По словам очевидцев, даже в их присутствии один из нападавших продолжал выкрикивать нецензурную брань.


Через некоторое время к месту происшествия подтянулось около десятка "бородачей", которые окружили толпу, и, оказывая на них психологическое давление, вынуждали уйти домой.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Танцуй давай, да!": строители из Дагестана убили жителя Севастополя за отказ танцевать лезгинку. ВИДЕО+ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/v3144816
 
   
 Топ комментарии
 
Дибіли..
Ніде так не принижують руцкіх, як на рабсії.
Каміння з неба хтіли - тримайте.
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при біндерах їх не лупцювали і не ображали, а тут гноблять і принижують.
перевиховують в рабів.
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удел рабов.. за 400 лет в истории расеи не было ни одного русского правителя - немчура Романовы, евреи - Ленин, Андропов, Путин, грузин - Джугашвили, удмурт - Ельцин. Кубанский безродный кизяк - Горбачев. И разумеется то ли украинцы, то ли хохлы - Хрущев, Брежнев, Черненко "Почему русских людей везде гнобят, избивают? Никакой защиты нет!" - в оккупированном Севастополе кавказцы избили на пляже семью с ребенком - Цензор.НЕТ 3667 . А то что кацапов кавказцы избивают, пусть целуют в задницу своего путена . Он же Чечню и Дагестан "пабедил" и усмирил" "Почему русских людей везде гнобят, избивают? Никакой защиты нет!" - в оккупированном Севастополе кавказцы избили на пляже семью с ребенком - Цензор.НЕТ 6718
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Мне так нравятся ватники. Не нравятся кавказцы и среднеазиаты? Нет проблем, отрезайте от РФ Северный Кавказ, вводите визовый режим со странами Кавказа и Средней Азии, депортируйте (вы это умеете делать) представителей нацменьшинств за пределы РФ в страны происхождения. Но ведь нет, вы ведь офигенные империалисты. Любите СССР. Ну тогда, как говориться: "любишь кататься, люби и саночки возить".
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///// Achtung!!! Achtung !!! (так...для расширения кругозора))))
В полдень в пятницу, 23 августа, в Берлине в парке Малый Тиргартен, что в пешей доступности от ведомства канцлера и здания Рейхстага, велосипедист подъехал сзади к мужчине и выстрелил, сначала в спину, затем контрольным выстрелом - в голову.
Увиденное в парке свидетели описывают как " скорее казнь".

Нападавший, по словам очевидцев, сразу стал заметать следы: снял парик, бросил велосипед в протекающую рядом реку Шпрее вместе с оружием - пистолетом с глушителем марки Glock 26 калибра 9 миллиметров (аквалангисты уже достали).

О предполагаемом убийце известно мало. Задержанному 49 лет, он оказался гражданином России , родом якобы из Сибири и его зовут "Вадим Сергеевич", а в Берлин он приехал из Москвы незадолго до совершения преступления. Имя в паспорте пока мало что говорит органам безопасности Германии, которые уверены, что оно не настоящее, как и паспорт .
На допросе, задержанный ведет себя "хладнокровно и уверенно". Прокуратура сообщила, что вину он категорически не признал, а показания давать отказался. По некоторым данным, он прибыл в Берлин незадолго до убийства и готовился быстро покинуть город, имея при себе обратный билет в столицу РФ.

Сначала о 41-летнем убитом говорили как о "грузине". Но в понедельник, 26 августа, следствие сообщило, что жертвой убийцы стал кистинец, этнический чеченец из Панкисского ущелья с грузинским паспортом. Его имя - Зелимхан Хангошвили. Он был полевым командиром во время второй чеченской кампании. Сначала он воевал на стороне Шамиля Басаева и Абу Валида, а позже - Аслана Масхадова. Под его командованием было 60 бойцов. Он был сторонником повстанческой группировки "Эмират Кавказ".
В 2008 году Зелимхан собрал порядка 200 добровольцев из Панкисского ущелья для участия в боевых действиях на стороне Грузии против России на территории Южной Осетии, однако сам в боях участия не принимал.
В России Зелимхан был объявлен в розыск еще в 2002 году по подозрению в терроризме. Какие конкретно обвинения в его адрес выдвигают российские власти, немецким следователям неизвестно.

В расследовании этого преступления принимает участие немецкая контрразведка, так как дело принимает довольно неожиданный оборот и навевает воспоминания о холодной войне.

И хотя пока никто не хочет обвинять напрямую Россию, иные версии преступления кроме "зачистки", организованной некой зарубежной спецслужбой, уже поставлены под сомнение.
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да ладно, это еще даже не камни с неба.
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Тому що русських не буває - є росіянє, тобто манкурти... А свою Батьківщину ви зрадили, а зрадників ніде не поважають, тим паче окупант...
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Надо, чтоб малороссы, которые ездят в Крым, это увидели.
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Есть такое место где русских не гнобят Место называется - Украина А в раше русских как грязи, так че их защищать
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В Москве москвичи и приезжие русские тоже боятся чеченцев и от страха уважают их, а кремлёвский лидер даже платит дань Грозному.
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Общался недавно с одним чеченом. Он рассказывал, что его родственник охраняет ангары с наличными долларами, которые ежемесячно привозят Кадырову из кацапии в качестве подарка от главбеса. Чеченцы еще пустят кровь за Дудаева.
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Дьік ведь, енто самое... Хучь енти камни-то, как их кось по-вумному... [достает бамажку из спинджака, читает по складам] мя-те-а-ри-тьі с неба! главное, биндер-то ентих фошьісских нонче нетутя!


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"Почему русских людей везде гнобят, избивают? "
А що ще можна робити зі свинocoбaками?
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Русских людей не любят по той же причине что тараканов и крыс😁
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"Почему рюзьге везде гнобят", - задается вопросом понаехавшая в Крым ватница... потому что вы больше всех заслужили.
Не кручинься, мокшанка, и готовься: по закону бумеранга ваша недострана еще отхватит по самые скрепы
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Корректно сказать ,что русских людей ещё в 1917 перебили,в 1938 добили,осталось только быдло без определенной национальности россияне называется
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Ну вы и антисемит.Мы вот еврея комика выбрали.Бо мудрі з народження. Зараз заживимо вільно і заможно.
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тому, що ви, гниди, розлізлися по світу і паскудите там, де сидять ваші дупи, псуєте життя всім оточуючим, поводитися, як кончені чмошники, ображаючи людей тих країн, де паскудите повітря однією своєю присутністю! З міст скупчення парашиків, переселяються навіть "місцеві" покидьки! Знаю точно про Німеччину, коли сусіди продають чи обмінюють свої оселі поруч з оселившимся кацапським бидлом!
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Почему русских людей везде гнобят, избивают? Никакой защиты нет!"

Русских людей гнобят и избивают ТОЛЬКО в россии и на оккупированных россией территориях.
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Почему русских людей везде гнобят, избивают

Убирайтесь к себе на РОССИЮ
Крым к России имеет такое же отношение как морская свинка к морю
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Свинособакам свинособаче відношення
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- Ну, как там пагодка в Маскве!?
- Я юмара та чьота нє понял...
- А, що тут понімати. Знімай штани ї***и тебе буду!
(с) Л. Подерев'янський, "Кацапи".
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Все закономерно и справедливо. Наши вчерашние поступки формируют наше сегодня. Проголосовали за Путина , взяли часть вины за его преступления на себя. Извольте расчитаться. А откуда придет расчет , от кавказцев, от молнии, от болезни и т.д. абсолютно не важно, главное , что придет обязательно.
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Два гражданина Азербайджана кастетом избили полицейского в Киеве. О том, что к избиению причастен не один иностранец, а два, рассказала родственница пострадавшего правоохранителя, передает Корреспондент.net.

По данным женщины, 22 июля патрульный полицейский возвращался вместе со своим напарником со службы домой на собственном авто. По дороге были замечены грубые нарушения ПДД другим водителем. Полицейский решил, что подобное поведение может вызвать аварию и решил сделать замечание нарушителям.
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Залишимо за дужками порушення правил ПДД. Винні!!!
Ну фраза "Почему русских везде гнобят и унижают...?" чомусь не надихає на співчуття.
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Именно!
Изначально, конечно, именно кавказцы вели себя как говно. И можно было бы даже пожалеть семью(все-таки с дитем) если бы не это абсолютно дибильное прикидывание шлангом. Сразу после этой фразы любое, даже самое малое сочувствие моментально отпадает как засохший навоз.
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Рюський мир, овца дрюк, дрюк...
А ви як хотіли? Тепер усе як вдома, як у засраній Рашці!
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Гы, правда, почему? Нигде бедным русских им не рады почему-то. Сами догадаетесь или ещё навалять нужно?
Ещё лет 8-10 назад я бы вам, возможно, даже посочувствовал по глупости, а сейчас я жалею, что бородачи мало вам въ...ли.
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Скажите спасибо, что на кукан не насадили, идиеты.
Вы для них-никто, рабы, которых завоевали.
Хоть камни с неба, да?
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Пора уже свинособакам номерные бутылки начать выпускать, чтоб не вставали с насиженых мест, нето Абу и Арби шибко злые будут....
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Після побаченого відео,мені ніби хтось груди маслом помастив. Та що б вас там москалів "прали" кожен день...а то і по два рази на день.І щоб одні чурбани.
Я "бандьоровєц" -задоволений.
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в Україні нажаль теж саме. Имігранти з кауказу мають імунітет проти закону і можуть зробити з рядовим українцем що завгодно. Аваківці їх попросту боїться і скоріше кришують ніж захищають громадян
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Чурки только силу боятся и знают что сейчас русские все разрозненные, поэтому пользуются этим и то что их рукожопитель страны чуркам дал зелёную давно, только расеянушки до сих пор видимо не поняли что их кинули давно, даже скинхедов и такого рода формирований уже давно там нет и нормального объединения славян тоже нет, потому что специально это всё давно загонялось, чтоб люди были разобщёнными, чтоб не могли утраивать акции против власти, а чурки наоборот все кучкуются и понимают что в этом есть сила, сами один на один чурки ссут обычно и когда чувствуют перевес в силе, пасуют сразу, в отличии от славян, которые будут биться до конца, но правда не все и часто бывает что перевес не в их сторону, потому что обычно зверей всегда больше чем черножопых....
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Что он ездит по ногам, кто они...? Кого звали тот и приехал. Ето еще цветочки. Пока ***** стесняется еще отдать в открытую кадыровцам крым
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Вот видите,а ведь бабёнку с дитём и муженьком-кацапов,могли-бы избить и солдаты НАТО.
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