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 Политика Украины
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Все про:ВР (23328) Братущак (26) Янченко (4) Слуга народа (245)

 Проблема парламента предыдущих созывов - позитивные люди заходили в меньшинстве, - Янченко. ВИДЕО

Галина Янченко - в прошлом антикоррупционная активистка, а ныне новоизбранный народный депутат, кандидат на должность замглавы фракции "Слуга народа" рассказала в интервью, каким будет парламент ІХ созыва, как команда Зеленского планирует бороться с коррупцией, про идеологические взгляды во фракции, а также о том, как попала в большую политику.

Об этом смотрите в новом видеоблоге Алексея Братущака "Цензор Interview" на канале Цензор.НЕТ.

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00:45 "Сверка часов"
2:15 Знакомство с Верховной Радой
3:05 Каким будет парламент ІХ созыва
5:30 Конфликт Александра Дубинского и Давида Арахамии
7:41 Разные идеологические взгляды нардепов во фракции "Слуга народа"
8:36 "Линия партии" и собственная позиция
10:08 Меморандум депутатов о сложении полномочий при не поддержании программы Владимира Зеленского
11:41 Законопроект о люстрации
12:40 Медиаграмотность
13:46 Визиты "слуг" на пророссийские медиа
17:43 Как Зе-антикоррупционеры будут бороться с коррупцией
19:50 Перезапуск антикоррупционных органов
20:10 "Большой брат" в парламенте
21:52 Электронная декларация
24:27 Открытость команды Зеленского
26:15 Как попала в ЗеКоманду, роль мужа Виктора Андрусива
27:54 "Зеленый кардинал" Андрей Богдан
28:44 Конфликт Андрея Богдана и Владимира Кличко
30:55 Война: Орест Квач
32:38 Неочевидный прогноз

Источник: https://censor.net.ua/v3144808
 
 
 Топ комментарии
 
Из позитивного у этих зедебилов только тест на наркотики.
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Скромняжка......Будем посмотреть на "позитивных"..........Уже коронку себе маленькую надела. По делам и поговорим.
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а тепер буде маса позитиву і нуль на виході
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Скромняжка......Будем посмотреть на "позитивных"..........Уже коронку себе маленькую надела. По делам и поговорим.
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Справам завадять обьєктивні перешкоди. Прийдеться бідолашним тягнути бабло.
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Корона там немаленькая. Царапает потолок, как и у всех зебилов.
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не дождётесь, гундявые...
Как бы вы не гадили - прогресс будет...
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ни мог себе представить что в Украине столько лохов, не паханное поле!
"Он не знает волшебных заклинаний, от которых снижаются тарифы и вырастают пенсии и зарплаты. У него нет заготовленной магии, чтобы немедленно разбить врага, и закончить войну " - заявил Днепровский политик Генадий Корбан, бизнес-партнер И.Коломойского. Он добавил- Украинский народ не умеет ждать, и сравнил ситуацию в головах украинцев с компьютерной игрой, когда все происходит быстро и меняется к лучшему. По мнению, политика, украинцы хотят, чтобы Зеленский начинал делать что-то здесь и прямо сейчас. "Нас 40 с лишним миллионов и мы хотим чуда!" Но чудес не бывает, резюмировал Корбан. Также он сравнил ситуацию с нетерпением украинцев с болезнью. Пора отходить от выборов и спокойно заниматься своим делом. Каждый своим. Все приходит для того, кто умеет ждать."

вообщем включай ждуна и выздоравливай.

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У Зєєєлі одна перевага перед усіма. Він чистокровний єврей!
За це ми маємо йому все пробачити, і брехню і зраду і крадіжки.
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"Гройсман призвал Порошенко и Яценюка признать себя евреями.
Председатель Верховной Рады Владимир Гройсман на встрече с религиозными деятелями Украины призвал руководителей официально признать свою принадлежность к еврейской нации.

"Мы не должны унижать себя тем, что называем себя Украинцами! "- Эмоционально объяснил Гройсман. "Всем и так понятно, что мы потомки пророков Израиля, это наши корни. В Украине все высшие государственные должности, политические партии, большой бизнес и финансовые учреждения сейчас принадлежат евреям, потому евреи умные и трудолюбивые, и именно это подтверждает богоизбранность и исключительность положения евреев в Украине. Президент Порошенко, премьер Яценюк, председатель СНБО Турчинов - евреи, и они должны этим гордиться. .. - отметил председатель Верховной Рады Украины."
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Председатель Верховной Рады Владимир Гройсман на встрече с религиозными деятелями Украины призвал руководителей официально признать свою принадлежность к еврейской нации.)))

Шо курять ті, шо це написали та й ти разом з ними? Гройсман премьєр-міністр...
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Из позитивного у этих зедебилов только тест на наркотики.
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через год станет законченной коррупционеркой , если сейчас честная....., в чем сомневаюсь...
Всем известно какое бабло просила зе-тусовка за проходную часть в ВР...(много писали инсайдеры)...
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а какое бабло? даже у безработного фотографа хватило? жесть
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а вы знаете, кто этого фотографа двигал в ВР?
К тому же может и правда проскочили несколько неимущих из за кадрового голода...
Вот у нас в городке от Зе прошел известный махинатор ....- при Яныке раскрутился..
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а кто двигал?
какой накрен кадровій голод? Та в ЗЕ команду стояли миллионные очереди
больше всех при яныке раскрутился порошенко
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Прочитал про порохоботов в инете - проходимцы, неудачники, подонки, тупицы
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согласен - любые боты такими и являются...
Что порохоботы, что зе-сопли боты...
Проститутки одним словом....
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кажуть в коломойши є своя група з 70 депутан, якими він змушуватиме коаліцію до правильних рішень.
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то якраз ПЕСики, ОПЖ та трохи позафракційних ПЕСИків і ОПЖЕЗів
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Ну неправда ж.
Ви вперто не бажаєте помічати факти.
Але то ваша справа.
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факти? Ваше припущення зі словосполученням: "кажуть що..." Ви називаэте фактом? А де факти?
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факти побачимо незабаром.
але один звіночок вже є.
це Богдан, який відпочивав та святкував весілля в клубі рєшал.
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Або Порошенко, міністр злодія Януковича.
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богдан теж при яніку не бідував, справи рішав, майно наживав.
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Чесно працював на корупціонерів та смотрящіх ?
Браво !
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факти у цього конченого порохнявого з савушкіно..
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"Меморандум депутатов о сложении полномочий при не поддержании программы Владимира Зеленского"



ШТА?

Закон Украины "Про статус народного депутата України":
Ст. 1 п. 3 "При виконанні своїх повноважень народний депутат керується Конституцією України, законами України та загальновизнаними нормами моралі."
Ст. 7 п. 3 "Народний депутат відповідальний за свою депутатську діяльність перед Українським народом як уповноважений ним представник у Верховній Раді України."



Что-то я не вижу в процитированном упоминания писулек приЗедента.
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похоже, не все еще поняли, что "меморандумы" для того и пишутся, чтобы ими подтираться. вот хоть будапештский, как пример...
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А что могло быть позитивного в звягильском и порошенке ? И таких большинство.
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улыбнуло. существующий набор преза и рады, даже если они в паре и вправду готовы начать изменения в сторону радикального ухода Украины из криминальнототальнокоррумпированогоновосовка, в лучшем случае, могут только начать этот процесс. их свергнут. прошлые постпартейцы презы, один петручча чего стоит, не позволят им даже начать такой процесс. а шобла боек, ********** и остальных их союзников-алигархов, в этом деле, всегда поможет им в этой борьбе и поддержит финансово, скрыто подкармливая *********** бабловливаниями. расклад - пичалько (((.
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все правильно сказала, новий Парламент 2019 змінить цю ганебну традицію
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Дурень думкою багатіє...
(Українське народне прислів'я).
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коли петя мародьорив порохоботи "багатіли" Проблема парламенту попередніх скликань - позитивні люди заходили в меншості, - Янченко - Цензор.НЕТ 7331
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Зате тепер зеботи вирвалися із зубожіння і відпочивають в Сен-Тропе.
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думаеш петя забере тебе в екзилю на рідну марбельщину?
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Нада прроверить депутанов на "резус фактор"...
🤗
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краще та корисніше - на реакцію Вассермана
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Оце «зробимо їх разом!» позитивчік такий? Брехуха молода та рання...
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Кукольный театр!!!!

Проблема парламента предыдущих созывов - позитивные люди заходили в меньшинстве, - Янченко
Да теперь их будет 254!!!! Вам самим не смешно???!!!
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да, так и будет, ты прав, 254 позитивных, кацапам не смешно
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самые "позитивные"
дубинский
бужанский
розумков
и прочая куйня
---------------------
остальная массовка просто будет смотреть на руку Чечетова Розумкова и жать кнопки как учили в Трускавце
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намного лучше Кононенко. Грановского, Розенблата, Герасимова
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може, з себе треба починати? Тоді і у владі зміниться на краще. А то : "када" та "када".
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А дедушка мабуть чекістом був,чи прабабушка?
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то запитай у свої матусі. ким був твій дедушко
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Вибач,помилився,ти звичайний глист у свинячому лайні,повзи повз мене будь-ласка.
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Дівчина каже хлопцю:
Вася, ну от ти куриш, п'єш, коноплю куриш, матюкаєшся.... Ну має ж бути в тобі бодай щось позитивне?!
- Маню, так є. Реакція Вассермана.
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Проблева украинского парламента всех созывов - они действительно верят, что главное правильно проголосовать за правильные законы, а потом они будут автоматически выполняться.
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вони навіть не уявляють...який розвиток України в майбутньому..плану немає.і як керувати такою більшістю--ну хіба що за допомогою СБУ..
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Bob Fayn
вони
навіть не уявляють...який розвиток України в майбутньому..плану немає.і
як керувати такою більшістю--ну хіба що за допомогою СБУ..
Проблема парламенту попередніх скликань - позитивні люди заходили в меншості, - Янченко - Цензор.НЕТ 9537

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И каков позитивный план этих позитивных людей?
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Більшість..ВР.. Слуг Народу--ще не означає одностайність..будуть підкупи..продажні і взагалі які прийшли заради свого ґешефту..Трускавець --це курорт.за тиждень .чого навчились?
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биомасса ждет низкие тарифы, доллар по 8грн, повышение пенсий, а зарплаты как в Германии! село воно у телевизора, и ждёть. огороды поросли бурьяном, деревья засохли, а воно все ждёть и ждёть. эй ждуны, а ну бегом на базар, пока картошка по 25, зимой будет 40!
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ти дивись щоб оту картопельку восени хтось по 5 гривень у селянина купував...
- а зарплаты как в Германии!=так то "скрита"урожайність на сотнях тисяч га накрадених парашенком у народу України за 5 літ війни ніяк не менша ніж на полях Німеччини(і то при використані дешевих китайських ядів які заборонені у євросоюзі...)=то чому ж = а зарплаты как в Германии!????
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казалось по тупости нынешнего *********** переплюнуть трудно, но видно его приспешники это вообще катастрофа! ты в школу ходило, чучело? а ну, попробуй без 200гр прочесть своего кумира.

"когда этого не будет это мы и мы будем отходить от коррупции все дальше и дальше я буду говорить какие то лозунги с которого мы начали обсуждение. слушайте ну давайте мы вообще уйдем от кэша. да но это просто сейчас нельзя это нельзя нигде показывать и рассказывать потому что мы там сразу потеряем те деньги которые торгуют помидорами на рынке, мы просто потеряем там. но стремиться нужно туда, технологии не надо отвергать надо их везде применить. поэтому я так специально отойти и перехожу в это потому что именно эти люди будут чувствовать здесь комфортно, и с точки зрения государственности везде где возможно все перевести в он-лайн..." (встреча с бизнесменами)
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хоть ви мене ввбийте..хоть облюйте--не уявляю я одностайність у Слуг Народу
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Должен честно и откровенно признаться. Эта особа у меня лично вызывает двойственные чувства. Первое: какого хера она оказалась в первой десятке или сотне или тысяче?
Второе: она просто тупая как пробка. Проблема парламенту попередніх скликань - позитивні люди заходили в меншості, - Янченко - Цензор.НЕТ 955
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Даже не глядя ее интервью, верю вам))) Хз кто это? Что это? Новое лицо?
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Мне нравятся люди с огоньком в глазах! От общения с которыми появляется желание жить, и не просто жить, а на полную катушку. Эти вечные идеалисты с шикарной улыбкой на лице всегда найдут такие удивительно правильные слова,чтобы зажечь в твоём остывшем сердце искорку надежды. Бывает, ты сам давно уже махнул на себя рукой, а они обязательно подойдут, деликатно достанут с дальних полок твоей души, совершенно угасшую уже, твою веру в чудо, и,стряхнув с неё пыль, вручат ее тебе. И, когда она засияет, как новенькая, когда проснутся в тебе твои желания и мечты, ты поймёшь, что жизнь удивительно прекрасная вещь! Мне очень нравятся люди, которые, даже если их собственный мир полуразрушен, всегда найдут способы навести порядок в твоём, разукрасив его яркими красками и вкрутив там тысячу маленьких разноцветных лампочек. Мне нравятся люди, способные отдавать другим своё сердце!
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Ух ты. Сама придумала или это классика?
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"позитивные" - это как? Которые в инстаграммах смайлики лепят налево-направо?
Лучше бы были честные, умные, и пр. Но выбрали "позитивных".
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вот вы сначала узнайте что да и как а потом уж налево-направо....
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Ка я ненавижу слово "позитив" и его производные. Ну реально задолбали употреблять это постоянно.
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походу у вас это связано с залётными беременностями то зачем всем рассказывать что вы и есть негатив...
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А вот о коррупции поподробнее. Когда-то в 2007 Азаров назначил Богдана заместителем министра юстиции Украины , обеспечивал реализацию государственной правовой политики в сфере борьбы с коррупцией. О результатах этой борьбы вам известно...
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так парашенка был целым министром экономики при януковиче...=результаты все имеют на себе..
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