 Проблема парламента предыдущих созывов - позитивные люди заходили в меньшинстве, - Янченко. ВИДЕО

Об этом смотрите в новом видеоблоге Алексея Братущака "Цензор Interview" на канале Цензор.НЕТ.
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00:45 "Сверка часов"
2:15 Знакомство с Верховной Радой
3:05 Каким будет парламент ІХ созыва
5:30 Конфликт Александра Дубинского и Давида Арахамии
7:41 Разные идеологические взгляды нардепов во фракции "Слуга народа"
8:36 "Линия партии" и собственная позиция
10:08 Меморандум депутатов о сложении полномочий при не поддержании программы Владимира Зеленского
11:41 Законопроект о люстрации
12:40 Медиаграмотность
13:46 Визиты "слуг" на пророссийские медиа
17:43 Как Зе-антикоррупционеры будут бороться с коррупцией
19:50 Перезапуск антикоррупционных органов
20:10 "Большой брат" в парламенте
21:52 Электронная декларация
24:27 Открытость команды Зеленского
26:15 Как попала в ЗеКоманду, роль мужа Виктора Андрусива
27:54 "Зеленый кардинал" Андрей Богдан
28:44 Конфликт Андрея Богдана и Владимира Кличко
30:55 Война: Орест Квач
32:38 Неочевидный прогноз
Как бы вы не гадили - прогресс будет...
"Он не знает волшебных заклинаний, от которых снижаются тарифы и вырастают пенсии и зарплаты. У него нет заготовленной магии, чтобы немедленно разбить врага, и закончить войну " - заявил Днепровский политик Генадий Корбан, бизнес-партнер И.Коломойского. Он добавил- Украинский народ не умеет ждать, и сравнил ситуацию в головах украинцев с компьютерной игрой, когда все происходит быстро и меняется к лучшему. По мнению, политика, украинцы хотят, чтобы Зеленский начинал делать что-то здесь и прямо сейчас. "Нас 40 с лишним миллионов и мы хотим чуда!" Но чудес не бывает, резюмировал Корбан. Также он сравнил ситуацию с нетерпением украинцев с болезнью. Пора отходить от выборов и спокойно заниматься своим делом. Каждый своим. Все приходит для того, кто умеет ждать."
вообщем включай ждуна и выздоравливай.
За це ми маємо йому все пробачити, і брехню і зраду і крадіжки.
Председатель Верховной Рады Владимир Гройсман на встрече с религиозными деятелями Украины призвал руководителей официально признать свою принадлежность к еврейской нации.
"Мы не должны унижать себя тем, что называем себя Украинцами! "- Эмоционально объяснил Гройсман. "Всем и так понятно, что мы потомки пророков Израиля, это наши корни. В Украине все высшие государственные должности, политические партии, большой бизнес и финансовые учреждения сейчас принадлежат евреям, потому евреи умные и трудолюбивые, и именно это подтверждает богоизбранность и исключительность положения евреев в Украине. Президент Порошенко, премьер Яценюк, председатель СНБО Турчинов - евреи, и они должны этим гордиться. .. - отметил председатель Верховной Рады Украины."
Шо курять ті, шо це написали та й ти разом з ними? Гройсман премьєр-міністр...
а тепер буде маса позитиву і нуль на виході
Всем известно какое бабло просила зе-тусовка за проходную часть в ВР...(много писали инсайдеры)...
К тому же может и правда проскочили несколько неимущих из за кадрового голода...
Вот у нас в городке от Зе прошел известный махинатор ....- при Яныке раскрутился..
какой накрен кадровій голод? Та в ЗЕ команду стояли миллионные очереди
больше всех при яныке раскрутился порошенко
Что порохоботы, что зе-сопли боты...
Проститутки одним словом....
Ви вперто не бажаєте помічати факти.
Але то ваша справа.
але один звіночок вже є.
це Богдан, який відпочивав та святкував весілля в клубі рєшал.
Браво !
ШТА?
Закон Украины "Про статус народного депутата України":
Ст. 1 п. 3 "При виконанні своїх повноважень народний депутат керується Конституцією України, законами України та загальновизнаними нормами моралі."
Ст. 7 п. 3 "Народний депутат відповідальний за свою депутатську діяльність перед Українським народом як уповноважений ним представник у Верховній Раді України."
Что-то я не вижу в процитированном упоминания писулек приЗедента.
(Українське народне прислів'я).
🤗
Проблема парламента предыдущих созывов - позитивные люди заходили в меньшинстве, - Янченко
Да теперь их будет 254!!!! Вам самим не смешно???!!!
дубинский
бужанский
розумков
и прочая куйня
---------------------
остальная массовка просто будет смотреть на руку
ЧечетоваРозумкова и жать кнопки как учили в Трускавце
Вася, ну от ти куриш, п'єш, коноплю куриш, матюкаєшся.... Ну має ж бути в тобі бодай щось позитивне?!
- Маню, так є. Реакція Вассермана.
вони
навіть не уявляють...який розвиток України в майбутньому..плану немає.і
як керувати такою більшістю--ну хіба що за допомогою СБУ..
- а зарплаты как в Германии!=так то "скрита"урожайність на сотнях тисяч га накрадених парашенком у народу України за 5 літ війни ніяк не менша ніж на полях Німеччини(і то при використані дешевих китайських ядів які заборонені у євросоюзі...)=то чому ж = а зарплаты как в Германии!????
"когда этого не будет это мы и мы будем отходить от коррупции все дальше и дальше я буду говорить какие то лозунги с которого мы начали обсуждение. слушайте ну давайте мы вообще уйдем от кэша. да но это просто сейчас нельзя это нельзя нигде показывать и рассказывать потому что мы там сразу потеряем те деньги которые торгуют помидорами на рынке, мы просто потеряем там. но стремиться нужно туда, технологии не надо отвергать надо их везде применить. поэтому я так специально отойти и перехожу в это потому что именно эти люди будут чувствовать здесь комфортно, и с точки зрения государственности везде где возможно все перевести в он-лайн..." (встреча с бизнесменами)
Второе: она просто тупая как пробка.
Лучше бы были честные, умные, и пр. Но выбрали "позитивных".