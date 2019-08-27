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 Политика Украины, Общество
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 "Поздравлять нас начали. От негодяи. Зробіть їм шось. Зробіть їм ваву": российские оккупанты обстреливают айдаровцев на горловском направлении в День Независимости. ВИДЕО

На День Независимости Украины российские оккупанты активно обстреливали позиции ВСУ на горловском направлении в зоне ответственности 24-го отдельного штурмового батальона ВСУ "Айдар".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Військове телебачення України, обстрел начался в 5.30 утра.

"С самого утра они начали, как говорится, "поздравлять" с нашим праздником - Днем Независимости. Был огонь с терриконов, был огонь с садов - те позиции, за которые мы непосредственно отвечаем. Не скупились на патроны, боеприпасы. Молодцы. Старались нас "поздравить" ярко и красочно", - говорит один из айдаровцев.

"От негодяи. Як так можна? Зробіть їм шось. Зробіть їм ваву. Что им там неймется?" - шутя возмущается второй боец под грохот выстрелов, методично заправляя патроны в пулеметную ленту.

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Источник: https://censor.net.ua/v3144802
 
 
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бл....я як в воду дивився...коли писав..що в День Незалежності будуть обстріли інтенсивні
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Ну ось вас і самостійність нижчих командирів у рішенні про вогонь у відповідь. Або вірите своїм очам, або речнику Генштабу.
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Гарне перемир'я, да, Данилюк ?
А ти де, патланю, наманікюрений ?
Невже в окопах ?
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