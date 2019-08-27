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 Политика Украины, За рубежом
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 В США рассчитывают во время визита Зеленского обсудить достижения Украины за время его президентства, - Волкер. ВИДЕО

Правительство США поддерживает инициативы, которые озвучил Владимир Зеленский во время предвыборной кампании, и звучащие сейчас - пока формируется правительство.

Об этом в интервью "Прямому" рассказал специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Уолкер, передает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Даты визита Зеленского в Вашингтон еще не определены, - Волкер

"Правительство США с радостью поддерживает те инициативы, которые озвучил господин Зеленский во время предвыборной кампании, и звучащие сейчас - пока формируется правительство. Это и обещания остаться преданными реформам и бороться с коррупцией и намерения продолжить деолигархизацию, и намерение о сближении с ЕС и НАТО. Мы также высоко ценим заявления о том, что Украина будет выполнять свою часть обязательств для достижения мира. Мы очень все это поддерживаем.

У президента Зеленского пока не было возможности воплотить свои инициативы, потому что парламент еще даже не начал работу. Думаю, это состоится уже ближайшей недели. И тогда мы увидим, какое сформируется правительство, кто станет премьер-министром, кто возглавит МИД. И мы хотим работать с новой командой над выполнением всех объявленных намерений и инициатив. И мы бы хотели, чтобы на момент визита президента Зеленского в Белый Дом мы могли бы говорить и о том, чего достигла украинская власть, и о наших достижениях в двустороннем сотрудничестве", - отметил Волкер.

Также читайте: США вполне довольны "нормандским форматом", но приняли бы участие и в других встречах, - Волкер

Источник: https://censor.net.ua/v3144758
 
 
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000 нічого, окрім херню святкування дня незалежності
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Koроче, клована на ковёр вызывают, дабы люлей выписать.
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Размечтались. Подробный отчёт о достижениях США за время президентства Трампа, вот что им придётся предъявить Зеленскому.
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так это шо выходит, шо это ЗЕлёнкин подначивает Трампа вернуть Рашку в ДЖи 7??
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Что входит, то и выходит. Разговор не будет простым для США. Не факт что Зеленский примет отчёт Трампа о реформах в Штатах хотя бы с отметкой "удовлетворительно".
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Так может это..ЗЕлёнкин сразу и ***** уволит?? Или ты ему ещё не достаточно сильно анус зализал шоб у него силёнок хватило ***** уволить? Ну так ты старайся..старайся..
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А Волкер оказываеца знатный троль юморист)) Знает ведь что достижений нет вообще никаких..и такой - а какие твои достижения???))) Не ну чего..кое чем похватаца можно - офигенные селфи с шаурмой на фоне заправки - зебилам нравица. Пробежка по фонтанам. Искупался в Одессе в красных труселях ..Ну это так по мелочам.., из серьёзного - на заводы Бабломойского пустили электроэнергию по 57 копочек....Перемирие в односторонем порядке - сепары стреляют, а мы им мост строим. ..Опять же пристроил всех своих квартальных клоунов, администраторов и дружков..все теперь при корыте и на тёплых должностях. В АП..извините в офисе *********** подняли зарплаты. Богданчика спас от люстрации специально переименовав АП в Охвис..Та блин...так по ходу много чего сделано..ЗЕбилы вон вобще заявляют что эпоха бедности закончилась и теперь каждый ЗЕбил на зависть всем порохоботам поедет на те самые Мальдивы..
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Как нету дАстижений? А зарплаты учителям по 4000 евро пААбЄШШал же? ЄтА Шо не дАстижение? А просА пЄрЄстать стрЄлять, мля, ЄтА Шо нЄ дАстижЄніЄ? СкоКА вам ЄШОЧО дАстЄжЄній нАдА? В США рассчитывают во время визита Зеленского обсудить достижения Украины за время его президентства, - Волкер - Цензор.НЕТ 5275
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В США рассчитывают во время визита Зеленского обсудить достижения Украины за время его президентства, - Волкер - Цензор.НЕТ 4929

Да, =достіженія= од зе - то дуже спешел.
Ви їх спочатку знайдіть, з лупою.
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