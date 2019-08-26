 Враг обстреливал позиции ОС из запрещенных минометов калибра 82 мм, ранен боец ВСУ, - пресс-центр. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела позиций Объединенных сил: дважды - у Водяного (из гранатометов различных систем) и у Лебединского (из стрелкового оружия).

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник открывал огонь пять раз: дважды - вблизи Новолуганского (из запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов), у Травневого (из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия) и Шумов (из ручного противотанкового гранатомета), а также возле Луганского (из автоматического гранатомета).

"В течение текущих суток во время вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.

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Напомним, 25 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники тринадцать раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, трое военнослужащих получили ранения.