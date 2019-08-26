 Враг обстреливал позиции ОС из запрещенных минометов калибра 82 мм, ранен боец ВСУ, - пресс-центр. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела позиций Объединенных сил: дважды - у Водяного (из гранатометов различных систем) и у Лебединского (из стрелкового оружия).
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник открывал огонь пять раз: дважды - вблизи Новолуганского (из запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов), у Травневого (из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия) и Шумов (из ручного противотанкового гранатомета), а также возле Луганского (из автоматического гранатомета).
"В течение текущих суток во время вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.
Напомним, 25 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники тринадцать раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, трое военнослужащих получили ранения.
Ви зробиди це разом! Зє! Радійте! Пишайтеся!
Чого ти істерику катаєш, зебіл?
сначала, конечно же, просто отсекись, сорви шапку с прохожего и покрути комуто нос
Сорри, то жагуну
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Це ж ясно-він же ворог. і по ворогові треба теж стріляти.Що з ворогами ще робити?
Прокурил ты свой моск....
Совсем...
Уже троих вижу...
хорошо было против войны агитировать, а сейчас как оно? шо-то Зеленский войну никак не останавливает. гладко было на бумаге, да забыли про овраги?
Частину загиблих списали з совісті президента.
Частину довелось визнати провиною проросійських сил.
Констатуємо факт.
Перемир'я лише на папері. Для наших бійців, а не для тих, що в Києві.
Источник: Bloomberg, сайт Елисейского дворца
В заявлении по итогам саммита G7 говорится, что саммит в "нормандском формате" может состояться в ближайшие недели.
Детали: Соответствующее краткое заявление опубликовал президент Франции, нынешнего организатора саммита G7, Эммануэль Макрон.
Как сообщает Bloomberg, Макрон заявил, что сам писал текст заявления. Оно состоит из 5 пунктов, одним из которых является вопрос Украины.
Дословно заявление: Франция и Германия организует саммит в нормандском формате в ближайшие недели для достижения ощутимых результатов. ИНТЕРЕСНО УКРАИНА БУДЕТ УЧАВСТВОВАТЬ
Слава партизанам!
Порохоботи почали прозрівати
А ти тільки-но помітив?
На озброєння 26-й артилерійській бригаді передали комплекс командирських машин управління вогнем артилерії 1В12.
Відновленням та переоснащенням займалася , 732- а артилерійська база озброєння, повідомляє прес-центр26-ї артилерійської бригади.
Якість техніки особисто перевірили начальник Озброєння Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Шевцов та командувач сил логістики Збройних сил України генерал- лейтенант Олег Вишнівський.
Комплекс командирських машин управління вогнем артилерії 1В12 забезпечує ведення розвідки та управління незалежно від пори року, погодних умов чи часу доби.Наявність такого технічного засобу забезпечує умови для більш ефективного захисту нашої держави, а професійність українських військовослужбовців це підтверджує. ФОТО https://gazeta.ua/articles/donbas/_zsu-otrimali-novu-zbroyu/923936