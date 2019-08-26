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 Враг обстреливал позиции ОС из запрещенных минометов калибра 82 мм, ранен боец ВСУ, - пресс-центр. ВИДЕО

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники восемь раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела позиций Объединенных сил: дважды - у Водяного (из гранатометов различных систем) и у Лебединского (из стрелкового оружия).

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник открывал огонь пять раз: дважды - вблизи Новолуганского (из запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов), у Травневого (из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия) и Шумов (из ручного противотанкового гранатомета), а также возле Луганского (из автоматического гранатомета).

"В течение текущих суток во время вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.

Также читайте: Наемники РФ по-прежнему производят большее число обстрелов, - Бутусов о данных ОБСЕ по обстрелам украинских и российских позиций на Донбассе. ИНФОГРАФИКА

Напомним, 25 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники тринадцать раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, трое военнослужащих получили ранения.

Источник: https://censor.net.ua/v3144738
 
 
 Топ комментарии
 
Окуповане Лутугіно.
Слава партизанам!Ворог обстрілював позиції ОС із заборонених мінометів калібру 82 мм, поранено воїна ЗСУ, - прес-центр - Цензор.НЕТ 4584
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а почему наш дурачок не звонит путину, что бы он повлиял на повстанцев?
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Я так розумію, що ти навіть знав хто у Порошенко був голова адміністрації президента і коли він і де був у відпустці?
Чого ти істерику катаєш, зебіл?
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пойди в церковь и тебя попустит
сначала, конечно же, просто отсекись, сорви шапку с прохожего и покрути комуто нос
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У этой публики тут на Цензоре ни стыда ни совести, их задача - вносить раздор в общество Украины. И щадачи их те же, что и у "мирных домбаситов".
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Враг обстреливал позиции ОС из запрещенных минометов калибра 82 мм, ранен боец ВСУ, - пресс-центр

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Це ж ясно-він же ворог. і по ворогові треба теж стріляти.Що з ворогами ще робити?
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а почему наш дурачок не звонит путину, что бы он повлиял на повстанцев?
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Твой дурачек - агент КГБ Бойко , за которого ты голосовал на выборах Враг обстреливал позиции ОС из запрещенных минометов калибра 82 мм, ранен боец ВСУ, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 2382
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Эх куприк..., куприк......
Прокурил ты свой моск....
Совсем...



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но ты нужен... - на тебя с лайками сбегаются как на дерьмо все зе-мухи....
Уже троих вижу... Ворог обстрілював позиції ОС із заборонених мінометів калібру 82 мм, поранено воїна ЗСУ, - прес-центр - Цензор.НЕТ 7599
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Петины п..сы,заводите свои диваны и переходите в наступление на мацкву.Только и умеете клавы за рубли ольгинские тут стирать.Спасибо тем,кто не в инете ,а в окопах!!!
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Ты че! Наступать? Перемириежедействует!!!
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а уж какое от них Зеленскому и всему 73-х процентному электорату спасибо...
хорошо было против войны агитировать, а сейчас как оно? шо-то Зеленский войну никак не останавливает. гладко было на бумаге, да забыли про овраги?
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Спасибо вам 8 процентным *********,что гадят Украине,просто по тому что основателя партии рыгов выкинули на помойку.Смиритесь и все наладится.
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Костя, ты о чем? кто гадит Украине? может Порошенко или Турчинов? так ты только скажи мы их враз люстрируем. упс. люстрация откладывается. не больно было когда Запад вам по рукам дал? дай подую. фууууууу... Ворог обстрілював позиції ОС із заборонених мінометів калібру 82 мм, поранено воїна ЗСУ, - прес-центр - Цензор.НЕТ 7379
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Когда вы уже методички перепишите Ворог обстрілював позиції ОС із заборонених мінометів калібру 82 мм, поранено воїна ЗСУ, - прес-центр - Цензор.НЕТ 8285.Ольгино мечтает все Ворог обстрілював позиції ОС із заборонених мінометів калібру 82 мм, поранено воїна ЗСУ, - прес-центр - Цензор.НЕТ 8285.
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Господи, когда же я был последний раз в раше то?.. дай вспомнить... это был или 4-й или 5-й курс. примерно в 1990-м году. точно! я еще малому своему кота с ВДНХ в подарок привез. игрушку. так говоришь, Ольгино? протри глаза, Костя. совесть у тебя есть, нет? или ты всех кто с тобой несогласен в Ольгино записываешь? на этой идее ты далеко не уедешь. критика нужна. собственно поэтому оппозицию в развитых странах не в тюрьму сажают, а в парламент.
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Начни писать под Украинским флагом,а не под прокси.Потом будешь умничать.
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к сожалению, этот способ работает только у того, кто начал войну.
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офигительное перемирие. да, Данилюк?
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Если наплевав на предстоящий обмен пленных, перейти в контрнаступление - как думаешь, Германия поможет танками артой или живой силой?
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Незрозумілі речі кояться в зоні оос.
Частину загиблих списали з совісті президента.
Частину довелось визнати провиною проросійських сил.

Констатуємо факт.
Перемир'я лише на папері. Для наших бійців, а не для тих, що в Києві.
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Там же торгові партньори вже зелених бариг.
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их теперь называют зеленскими человечками. бо перемирие гибридное какое-то...
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Заявление G7: "нормандский саммит" может состояться в ближайшие недели-
Источник: Bloomberg, сайт Елисейского дворца
В заявлении по итогам саммита G7 говорится, что саммит в "нормандском формате" может состояться в ближайшие недели.
Детали: Соответствующее краткое заявление опубликовал президент Франции, нынешнего организатора саммита G7, Эммануэль Макрон.
Как сообщает Bloomberg, Макрон заявил, что сам писал текст заявления. Оно состоит из 5 пунктов, одним из которых является вопрос Украины.
Дословно заявление: Франция и Германия организует саммит в нормандском формате в ближайшие недели для достижения ощутимых результатов. ИНТЕРЕСНО УКРАИНА БУДЕТ УЧАВСТВОВАТЬ
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Окуповане Лутугіно.
Слава партизанам!Ворог обстрілював позиції ОС із заборонених мінометів калібру 82 мм, поранено воїна ЗСУ, - прес-центр - Цензор.НЕТ 4584
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Чубенко теж був таким пiдлiтком... Героям - слава!
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Петя провалился с Крымом как и с Донбассом и народ Украины проголосовал на выборах против него решив дать шанс другому человеку! Если и Зеленский провалится то на следующих выборах пролетит точно так же как и Петя..
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Зе ніколи не провалиться і він буде правити наступні 100 років. Ви всі помрете, бо будете чекати, а він буде вічним. 🧐
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Тобто брехливе перемир'я продовжується.
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Вже шостий рік!!!
А ти тільки-но помітив?
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Кремлевское опг я путина вашего нюх таптал!,твари!
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ЗСУ отримали нову зброю

На озброєння 26-й артилерійській бригаді передали комплекс командирських машин управління вогнем артилерії 1В12.
Відновленням та переоснащенням займалася , 732- а артилерійська база озброєння, повідомляє прес-центр26-ї артилерійської бригади.
Якість техніки особисто перевірили начальник Озброєння Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Шевцов та командувач сил логістики Збройних сил України генерал- лейтенант Олег Вишнівський.
Комплекс командирських машин управління вогнем артилерії 1В12 забезпечує ведення розвідки та управління незалежно від пори року, погодних умов чи часу доби.Наявність такого технічного засобу забезпечує умови для більш ефективного захисту нашої держави, а професійність українських військовослужбовців це підтверджує. ФОТО https://gazeta.ua/articles/donbas/_zsu-otrimali-novu-zbroyu/923936
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Какой нехороший оккупант!!Ишо творит!...Зато какой хороший ЗЕлья!)))))
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