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 Происшествия
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 Водные полицейские Херсонщины спасли девушку, которую унесло на матрасе в открытое море. ВИДЕО+ФОТО

Происшествие произошло сегодня на побережье Азовского моря в Геническом районе. Во время патрулирования акватории вдоль с. Геническая Горка сотрудники отделения полиции в порту "Херсон" совместно с коллегами из Черкасской области спасли девушку, которую на надувном матрасе на километр унесло в море.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникаций полиции Херсонской области.


В сообщении отмечается: "Сегодня в ходе надзора за соблюдением правопорядка на воде напротив с. Геническая Горка полицейские увидели надувной матрас, который унесло волнами в километре от берега. Правоохранители срочно направились в его направлении и услышали крики о помощи. Как выяснилось, на матрасе находилась молодая женщина, которую волны отнесли в море.
По словам начальника отделения полиции в порту "Херсон" Максима Жаркова, женщина уже почти полностью истощилась.

Несмотря на все попытки грести в сторону пляжа, волны относили ее все дальше в море. Полицейские подняли девушку на борт служебного катера и вернули на берег".

Водные полицейские Херсонщины спасли девушку, которую унесло на матрасе в открытое море 01

Источник: https://censor.net.ua/v3144727
 
   
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В Туреччину пливла, у нас їй ціни на відпочинок не сподобались)
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Да заснула она на матрасе и отнесло, такое и со мной было, дельфины спасли, разбудили.
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В Азовском море акулы не встречаются,в Черном только катран небольшая акула,нападений на человека не зафиксировано
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прям там 1 км .та на матрасі Водные полицейские Херсонщины спасли девушку, которую унесло на матрасе в открытое море - Цензор.НЕТ 9271. це легка розминка
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Проти вітру на матрасі не дуже, легше без матраса приплисти.
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Добре що знайшли, бо хтось зробив би з неї терориста, який плив підірвати міст.
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Может так и планировалось. А тут мусора... Сорвали операцию.
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Тоді матрас підкачають і назад викинуть.
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"Несмотря на попытки молодой женщины" догрести в Турцию, и там нормально отдохнуть. Водные полицейские Херсонщины спасли девушку, которую унесло на матрасе в открытое море - Цензор.НЕТ 4832
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Бухая? А то, как бы она, трезвая, не заметила, что сносит?
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Матрас шкода було, я малу на надувній іграшці до парасолі на берегу в Греції прив'язував.
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Может задремала. Правда на матрасе так себя беспечно вести с таким волнением моря весьма глупо.
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Хозяйственная, матрасик не бросила
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Мені ніколи не дозволяли плавати на морі на матраці.
На річці - так, а на морі - ні.
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Правильно робили, ну його, доганяти матрас з дитиною по хвилям.
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То дивлячись яка річка. За течією також наздоганяти не дуже.
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На Дніпровському водосховищі нормально було.
На озері. А на морі лише ручками.
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Не були Ви на містському пляжі в Кременчуці. По груди заходиш у воду і вже важко встояти на ногах така течія. Та і на водосховищах дивлячись де тихо. Якшо в затоці то да, а в стрімнину попадеш - понесе.
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Ну це вже екстремальні випадки, в нас Прут метрів 400 ширини, але така течія що машину переверне.
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Тому я малій завжди кажу, кидай того єдинорога і пливи сама.
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Мені і в же дорослому віці забороняли.
Бо ще задрімаєш - і ти вже у відкритому морі.
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На Дніпрі течія, на крайняк принесе нижче по течії на інший берег, а тут не видно нічого, та й матрасик в неї сиротський якійсь.
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Та це так звісно. Але на водосховищі приміром на стремніні є течія сильна та і віднести може теж далеко. Приміром Кременчуцьке чи Дзержинське водосховища достатньо широкі. Може більше ніж на кілометр віднести.
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Доречі Дзержинське водосховище 14 км завширшки, якщо не помиляюся.
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Водосховища це взагалі штучні споруди і на них норми поведінки не розповсюджуються, в нас на Дністрі біля греблі ГЕС вода взагалі нічого не тримає, все тоне, там тільки водолази лазять.
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якби вас віднесло в море, я би вас обов'язково врятував!
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Настроение . Спас бы сегодня всех девушек .
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Без матраса , с матрасом , И еще бы козломордого по дороге шлепнул .
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Він рятівник усіх дівчат. Зупинитися йому неможливо🤣
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На матрасі грести проти вітру можна тільки до буйків.
Якщо перетинаєш лінію буйків, треба стрибати та плити самотньо до берегу.
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В мене дружина тиждень назад вперше в житті плавала біля буйків в Болгарії, правда там було по пояс глибина.
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Людина починає плавати після того, як її кидать у воду без плавзасобів.
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Але потім навіть без усіляких прийомів товче пику тому хто це зробив.
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Я б дуже хотів щоб в Україні тільки такі новини були.
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Херсонщина чудове місце! Залізний порт, Лазурне, Скадовськ... Чого було тікати на матрасі? 🙄
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Це все Чорне море, вона втікла на Азовському.
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