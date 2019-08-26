 По частично обрушенному мосту в Харькове продолжают ездить автомобили. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Громадское.
Отмечается, что на месте обрушения дежурят экипажи патрульной полиции и рабочие, аварийный участок оградили и установили объезд. Несмотря на это, водители проезжают в метре от места обвала, а некоторые автомобилисты даже снимают видео своего проезда по мосту и выкладывают в социальные сети.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 25 августа в Харькове обвалилась часть автомобильного моста от рынка "Лоск" в сторону поселка Песочин.
В "Укравтодоре" заявили, что аварийное разрушение части путепровода произошло из-задинамического удара перегруженной фуры.
"..в метре от места обвала..."
Обожаю. Пох...сты с одной стороны пропускают слабоумных самоубийц с другой. Прекраснейший симбиоз.
До весны мост был в полном порядке.
А потом, вдруг - БАЦ и обвалился.
И сколько из них аварийных?
Все эти сооружения изжили свой ресурс и не были рассчитаны на такие нагрузки.
А тот уже все украл отдал Крым раше и устроил войну на Донбассе.
И 73 % то же так считают.
Во всем петя виноват.
Эх
Разруха ты разруха
Кроме него дороги в ООС нет.
Кернес вообще за жизнь гоев не парится...
Знак - впереди пропасть даже не поставили...
Пипец блин...
Хорошо написал....
Ты мост строил..?
Извини - это все меняет в корне.....
Можно смело ездить , а на хорошей скорости прямо через провал...
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