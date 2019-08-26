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Все про:мост (490) Харьков (4414)

 По частично обрушенному мосту в Харькове продолжают ездить автомобили. ВИДЕО

После обрушения моста на окружной дороге в Харькове, между авторынком и поселком Песочин, водители продолжают по нему ездить.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Громадское.

Отмечается, что на месте обрушения дежурят экипажи патрульной полиции и рабочие, аварийный участок оградили и установили объезд. Несмотря на это, водители проезжают в метре от места обвала, а некоторые автомобилисты даже снимают видео своего проезда по мосту и выкладывают в социальные сети.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 25 августа в Харькове обвалилась часть автомобильного моста от рынка "Лоск" в сторону поселка Песочин.

В "Укравтодоре" заявили, что аварийное разрушение части путепровода произошло из-задинамического удара перегруженной фуры.


Источник: https://censor.net.ua/v3144726
 
   
 Топ комментарии
 
на месте обрушения дежурят экипажи патрульной полиции и рабочие, аварийный участок оградили, ну і як вони проїзжають?
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Та не.
До весны мост был в полном порядке.
А потом, вдруг - БАЦ и обвалился.
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на месте обрушения дежурят экипажи патрульной полиции и рабочие, аварийный участок оградили, ну і як вони проїзжають?
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"ну і як вони проїзжають?"

"..в метре от места обвала..."

Обожаю. Пох...сты с одной стороны пропускают слабоумных самоубийц с другой. Прекраснейший симбиоз.
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Та не.
До весны мост был в полном порядке.
А потом, вдруг - БАЦ и обвалился.
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Знаешь сколько в Украине мостов?
И сколько из них аварийных?
Все эти сооружения изжили свой ресурс и не были рассчитаны на такие нагрузки.
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Та до 2014 года вообще все было в порядке пока американцы не устроили майдан и не выбрали петю.
А тот уже все украл отдал Крым раше и устроил войну на Донбассе.
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Ну вот видишь как.
И 73 % то же так считают.
Во всем петя виноват.
Эх

Разруха ты разруха
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не пойму одного, почему до сих пор сопля не прилетела на голубом вертолете, и не звонит Бубаканову! хотя в таком случае может нужно и повыше-пуйлу. карлик карлику глаз не выклюет.
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Пишут что этот мост вообще стратегический.
Кроме него дороги в ООС нет.
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"Камандир, ну пусти на тот берег. Ну очень нада ".
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Пока снежок не попрёт(зимние тарифы работ) взвейтесь соколы орлами!
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Это просто мост веры ... ну типа ты веришь что Гепа хороший мер и для тебя существует невидимый мост по которому можно проехать ...
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Таких аварийных мостов в Украине 9 тыс. из 17 тыс.
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А шо робити - таке нині життя на Україні.
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...ка-то падеццки ты спалилось, казламордое... "...на Україні", мля... Эх ты, лапоть... По часткового обваленому мосту в Харкові і далі їздять автомобілі - Цензор.НЕТ 2683
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И полицейские такие, глядя как по обвалившемуся мосту продолжают ездить:
По частично обрушенному мосту в Харькове продолжают ездить автомобили - Цензор.НЕТ 4561
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и даже знаки никакие не выставили.....- Запрет, или яма, или что то такое....
Кернес вообще за жизнь гоев не парится...
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Власть не удосужилась даже блоками отгородить место катастрофы.Крайняя степень безответсчтвенности если это правда.Или Светличная на себе крест жирный поставила?
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да какие блоки...
Знак - впереди пропасть даже не поставили...
Пипец блин...
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По большому счету не выдержало одно ребро жестокости моста. Если не пускать фуры, то он вполне еще справляется со своей задачей.
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бостууга - красава...!

Хорошо написал....
Ты мост строил..? По часткового обваленому мосту в Харкові і далі їздять автомобілі - Цензор.НЕТ 5914
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Глаза раззуй и посмотри: мост состоит из уложенных на опоры балок.
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Именно это и есть причиной того, что легковой транспорт полиция пропускает.
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бостууга - вот не увидел сначала..... - думал это картонные коробки какие то...

Извини - это все меняет в корне.....
Можно смело ездить , а на хорошей скорости прямо через провал...
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Через провал фура не перескочить, тількі легкові.
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Награда ждет своих героев
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Харьковская рулетка! И кто же банется первым.
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