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 Политика Украины
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Все про:ВР (23322) комитет (401) Стефанчук Руслан (61)

 Подготовительная группа на заседании в понедельник рассмотрит кандидатуры руководителей комитетов Рады, - Стефанчук. ВИДЕО

Члены подготовительной группы относительно работы Верховной Рады Украины ІХ созыва в понедельник обсудят вопрос о количестве комитетов ВР и кандидатурах на должности руководителей этих комитетов, а также ряд других вопросов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сказал журналистам представитель Президента Украины в ВР, будущий народный депутат от партии "Слуга народа" Руслан Стефанчук перед началом заседания подготовительной группы относительно работы Верховной Рады Украины ІХ созыва в понедельник.

Видео 112

"Сейчас все это будет предметом наших дискуссий, потому что сначала мы выходили на то, что мы 21 комитет хотим возглавить, отдав все остальные, должности первого заместителя и заместителя нашим коллегам. После мы предложили другой подход, когда мы готовы каждой из оппозиционных сил отдать по комитету на руководство, сами взять (должность. - Ред.) первого заместителя или секретаря, но мы сейчас посмотрим, потому что это будет зависеть от того, с какими предложениями придут наши коллеги", - сказал Стефанчук.

По его словам, у политических сил, которые будут работать в парламенте, есть свое видение относительно этого.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мы готовы пока использовать в Раде ту систему для голосования, которая есть, без всяких новаций, - Стефанчук о борьбе с кнопкодавством. ВИДЕО

"Понятно, что нас ("Слуга народа". - Ред.) большинство, но мы хотим принимать решения, которые максимально будут удовлетворять всех участников этого процесса", - сказал представитель Президента.

Стефанчук заверил, что о решениях, которые примут участники сегодняшнего заседания, он позднее сообщит журналистам.

Источник: https://censor.net.ua/v3144687
 
 
 Топ комментарии
 
Не судите по своей ПЕСовской Барыге, подбарыжные.
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В каждой ветке соевый понос.Создайте в раде комитет верните петю и скиньте туда петиных ""европейцев" и за життя мертвечука,однопартийцы как никак Подготовительная группа на заседании в понедельник рассмотрит кандидатуры руководителей комитетов Рады, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 4692
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по порохоботской методичке, короче - бред без связи с реалиями.
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Не судите по своей ПЕСовской Барыге, подбарыжные.
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по порохоботской методичке, короче - бред без связи с реалиями.
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Все цивилизованные страны - США, ЕС поддерживают Зеленского. И только порохоботы воют из-за потери власти и стараются нагадить Украине.
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Цивилизованные вот кушать не могут всё думают как бы им еще больше клоуна поддержать.
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Скільки я можу вас вчити вашому нарєчію? ИЗМЕНЯЙТЕ.
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В случае с зебобиками именно "меняйте"...Украину на доллары...рубли...евро...бусы и стекляшки...
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У цьому випадку - скоріше на обіцянки-цяцянки...
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У нього нема помилки. У нього за Фрейдом.
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Английский проще и яснее - Change Ukraine! И только подбарыжнику придет в голову интерпретировать это как exchange.
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Но ты ведь зебобик не на англиском написал...а на русскам...и как написал...так это и интерпретируют...ведь что написано пером не вырубишь топоро...так у вас на паРаше говорят？
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Нюансы твоего недопонимания свинособачей мовы можно подправить обращением к словарю.
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Все верно...зебобикам иногда не мешало бы заглядывать в словарь...и тогда они бы знали...что поменять можно вещь...одну на другую...можно еще страну проживания поменять...что ты зебобик и сделал....а вот саму страну можно только изменить..
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стране можно еще и изменять, чем петино воинство флудерастов активно и занято - достаточно взглянуть на данную ветку.
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Повелазили сраколизи шоколадні неяк не можуть заспокоїтися що їх долбойоб проїграв. Пять років це чмо керувало країною і просто розграбили все що можна. Де вас таких дебилив роблять. Вжиті не разу не бачив, хтоб мігби навести якісь позитивні відгуки на шоколадне гівно.
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Что вылизывают - тем и гадят, порохоботные.
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Звичайно, бо знати українську тобі російськомовеа щелепа заважає))
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изменять Украине - это ваше, ЗЖлобское да ПЕСово.
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Под чужим флагом вяло отрабатываешь методичку, примитивно.
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Ну и рожа! На кастинге свиноподобных подбирали наверное.
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Підготовча група! Скоро у 1-й клас...
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Там старша група була. Після того до підготовчої перевели...
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Принимать решения, "которые будут максимально удовлетворять ..." ЗЖлобов и ПЕСов? Пусть удовлетворяют друг друга на галерке рады, скотыняки.
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Все ныне безработные слуги народа должны возглавить комитеты.
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Не 8%-му же подбарыжнику и соросовским грантоедам сдавать комитеты. БЮТ, думаю, заслуживает и пойдет на конструктивное сотрудничество.
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Трускавецкие аккадемики уже копытами землю роют...от нетерпения...бюджетное корыто очень вкусно пахнет...
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Пока рогом землю роют лишь подбарыжные ошакаладенные флудёры.
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А зебобики по мельче просто посерывают жиденьким во все стороны...как бегимоты..
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Интересно, как Вакарчук запоет. В ПЕСовском хоре вместе со ЗЖлобами или в конструктивном сотрудничестве с СН?
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Такой бы харей как у этого свинарчука...да медка бы хлебануть...😀
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В каждой ветке соевый понос.Создайте в раде комитет верните петю и скиньте туда петиных ""европейцев" и за життя мертвечука,однопартийцы как никак Подготовительная группа на заседании в понедельник рассмотрит кандидатуры руководителей комитетов Рады, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 4692
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Гадят подбарыжные в режиме 24/7 без перерывов. ***** пошел ва банк и окармливает флудящих дармоедов.
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Осуществилась их мечта,кукарекают вместе с ольгинцами,лишь бы Украине было хуже Подготовительная группа на заседании в понедельник рассмотрит кандидатуры руководителей комитетов Рады, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 7730
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Скорее бы уже 29.. А то задолбали. Одни уже давно не работают, эти еще не начали. В СМи только и разговоров кто где сядет ( а не когда), будет ли индивидуальное голосование, кто какой кабинет возглавит, будет ли в президиуме медведчуковец ( хотя это конечно было бы вообще "алекс капут") Все это важно, но. Пора выходить из "подвешенного состояния". Пусть хоть какая то , но ясность начала прорисовываться. А дальше как говорится , будем судить " по делам его"
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Раньше, чем положено, ничего не будет и не надо ныть.

Подбарыжная Рада и парашенково правительство всеми рогами, копытами и рылами тормозили процесс передачи власти новым избранным народом людям.
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Плохо дело. От имени народа заговорили зебубочки.
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Народ сказал свое слово на выборах, 8%-ый. По-этому от его имени теперь говорят люди Зеленского, а вы, подбарыжные, всё более и более сливаетесь в своих антиукраинских происках с пуйловским кацапьём, потому что ваш интерес - не процветание Украины, а дерибанное Корыто.
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Да соя это демократия,люди выбрали Зеленского.Те кто позиционирую себя патриотами,должны помогать,а не становиться под флаги ольгинцев по типу чем Украине хуже,тем нам лучше,только потому,что вор получил 8 процентов.Если бы не админресур,его цифра 3.
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Вот какой гегемон пошел наглый - сам Украине не помогает, а других поучает как это делать правильно.
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Никто никого не учит,а про помощь Украине,это вообще ни о чем.Жалкая попытка.
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ні... цифра реальна.
8 відсотків.
половина релігійних прихильників Порошенко і половина "із вдячності".. за певні моменти -томос,Безвіз..
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Это их право .Демократия.Должно быть незыблемое право людей выбирать.Это азы демократии.
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вже є проблема..

АХМЄТОВУ ВДАЛОСЬ СКУПИТИ 35-40 мажоритарників "від ЗЕ".Це вже підтверджений слух.
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Другие - ЗЖлобики и ПЕСики - неподкупны? Таково послание сего СЛУХА? LOL
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До этого говорили что это Пинчук. Время покажет "ху есть ху"
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Богдан -властелин соевых мозкив,всё переиначит.Хорошо хоть Зе оставил на 2 дня в покое,тот смог с Леной в люди выйти без назойливого ухажёра. Підготовча група на засіданні в понеділок розгляне кандидатури керівників комітетів Ради, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 7548
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А какая разница?
Они все одним цветом мазаны!
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