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 Политика Украины, Общество
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 Клятва украинского националиста полка "Азов" на Марше защитников Украины. ВИДЕО

Бойцы и ветераны полка "Азов" прошли колонной по центральной улице столицы во время Марша защитников Украины на День Независимости.

Как сообщает Цензор.НЕТ, азовцы произнесли слова традиционной в полку клятвы, которая начинается словами "Україно, свята мати героїв..." 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Потрясающая молитва добровольцев полка Нацгвардии "Азов": "Україно, Свята Мати Героїв, зійди до серця мого!". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3144683
 
   
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Вот почему Парашенко и его банда так ненавидят и боятся националистов. 5 лет пропаганда Парашенка работала не против РФ не против рыгов, Бойков, трухыновых, Кернесов и Мертвечука, а против националистов.
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Вот чому зеля обісрася так, що навіть не залишився зустріти марш захисників країни.
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Хлопці молодці, організація міцна та дисциплінована, вождь на своєму місці. Українська національна революція попереду, здобудемо українську державу.
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так, можна бути спокійним за націоналістів, патрітичний рух в Україні
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