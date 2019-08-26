 Клятва украинского националиста полка "Азов" на Марше защитников Украины. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, азовцы произнесли слова традиционной в полку клятвы, которая начинается словами "Україно, свята мати героїв..."
1625 4
Материалы по теме: Агрессия России против Украины
Более 1200 военных приняли участие в "Марше защитников Украины" во Львове. ВИДЕО
Марш защитников Украины начался в Киеве. ВИДЕО
Марш защитников Украины в Киеве завершился. ФОТОрепортаж
После выдвижения полка "Азов" на передовую Bellingcat решил обвинить украинских воинов в "неонацизме"
На Марш Защитников Украины вышло около 30 тысяч человек. ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ ФОТО и ВИДЕО
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Alex Surov 3d90a6e3
Вот почему Парашенко и его банда так ненавидят и боятся националистов. 5 лет пропаганда Парашенка работала не против РФ не против рыгов, Бойков, трухыновых, Кернесов и Мертвечука, а против националистов.
показать весь комментарий
26.08.2019 10:06
Мне нравится 1
Igor Balatsky
Вот чому зеля обісрася так, що навіть не залишився зустріти марш захисників країни.
показать весь комментарий
26.08.2019 10:17
Мне нравится 1
Анатолій dc5c5fad
Хлопці молодці, організація міцна та дисциплінована, вождь на своєму місці. Українська національна революція попереду, здобудемо українську державу.
показать весь комментарий
26.08.2019 10:18
Мне нравится 1
Иван Народный
так, можна бути спокійним за націоналістів, патрітичний рух в Україні
показать весь комментарий
26.08.2019 10:22
Мне нравится