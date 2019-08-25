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 С начала суток враг семь раз открывал огонь по позициям ОС, один боец ВСУ погиб, трое получили ранения, - пресс-центр. ВИДЕО

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил (ОС).

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Уточняется, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов позиций: неподалеку от Николаевки (из гранатометов различных систем и стрелкового оружия), Водяного (трижды, из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия), Марьинки (из автоматического гранатомета).

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела: вблизи Шумов (из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия) и Золотого-4 (из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия).

"В течение текущих суток во время вражеских обстрелов четыре военнослужащих Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести. К сожалению, во время эвакуации в медицинское учреждение один из наших собратьев от полученных ранений скончался. Другие военнослужащие доставлены на лечение в военные госпитали", - говорится в сообщении.

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Напомним, 24 августа российско-оккупационные войска 5 раз нарушили режим тишины на Донбассе, ни один украинский военнослужащий не пострадал.

Источник: https://censor.net.ua/v3144649
 
 
 Топ комментарии
 
Кажуть поранення дуже тяжкі..
Одужання хлопцям. Нехай Господь зцілить їхні рани.
Царство Небесне загиблому.
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Шо значить нема "богдана"?У твого ЗЄлупенця самий богданистий богдан.
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Цей serafim20 вже й мене обізвати встиг...мабуть ксенофоб якийсь...
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і не тільки на війні, ЗЕбилі а як кричали до всрачки, «Роттердам+» все, всіх посадять і т.д.=))

По результатам совещания по вопросам энергетики, которое прошло в Офисе президента Украины Владимира Зеленского, выяснилось, что формула «Роттердам+» обеспечивает для украинского государства самую низкую закупочную цену угля для украинского государства - 1741 гривну за тысячу килограмм.
https://replyua.net/news/163704-paradoks-posle-soveschaniya-v-opu-vyyasnilos-chto-formula-rotterdam-obespechivaem-samuyu-nizkuyu-stoimost-zakupki-uglya.html
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а что он может сказать? Он тоже наживается на этом всём, ему денюжку выделяют, чтоб гавкал и защищал "барыг с новыми лицами"
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ЗЕшлунок, а зараз хто заробляє на війні?????
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Стільки зебільного гавна тут бачу... Ну, пошлю їх всіх зебілів разом нах наступним постом:

"На моє глибоке переконання президент Зеленський до влади прийшов на суцільній брехні. ЗЕкоманда і до виборів і зараз малює п'ятого президента Порошенка корупціонером і крадієм, а його прибічників - «посіпаками «бариг і мародерів» які підтримують Порошенка виключно за гроші.
Це нам - от таким, вони пропонують відкинути мову ворожнечі? Вони всерйоз думають, що я згоден забути все те багно, що було вилите мені на душу? Вони всерйоз думають що я пробачу всі ті потоки брехні, в якій вони вивалювали найбільш ефективну владну команду що була в Україні від здобуття Незалежності? Що я забуду «в Іловайськ не прислали підмогу», «зі Слов'янська випустили Стрєлкова», «офшор Порошенка», «торгівлю на крові», «бариг», «мародерів», «свинарчуків», «Роттердам+» та іншу гидоту? Не дочекаються. Бо на моє глибоке переконання, то не я - «посіпака бариг і мародерів», то ЗЕкоманда - брехуни і лицеміри. І я уже бачу як докази їхньої брехні лізуть назовні мов шило з мішка.
Я бачу що «Роттердам+» уже виявився найбільш вигідною схемою закупівлі вугілля. Я бачу що «про тарифи Зеленський жартував». Я бачу що «альтернативи Мінську нема» - а ЗЕкоманда казала що війна іде бо на ній хтось наживається. Я бачу що зарплатні вчителям піднімати не збираються - не Порошенко либонь. Що чиновники, яких прив'язували до «свинарчуків» - гідні професіонали і їх треба залишити в Укроборонпромі. Тощо й тощо.
І це - лише початок. Це ще зелена більшість у ВР не сформувала уряд, а ЗЕуряд не почав працювати. Чим далі - тим більше дивовижних відкриттів нас спіткатиме. Тим частіше ми чутимемо фразу «за Пороха було краще». Все ще попереду - «сніг зійде, усе знайдеться», як кажуть в народі.
Але. Я цілком готовий примирюватися і забувати «мову ворожнечі». За умови: ЗЕкоманда вибачиться перед Петром Порошенком, його командою і його прибічниками. За все. За «торгівлю на крові». За «тарифи високі бо громадян обкрадають». За побрехеньки про «Роттердам+». За істерику через «свинарчуків». За брехню про Іловайськ, Дебальцево та Мінський формат. За все. Нехай вибачаться і визнають що вони обдурили 73% населення країни, бо жадали влади.
Бо якщо вибачення не буде - достатньо тільки почекати. Може не всі 73%, але чимала їх частина збагнуть, що вони стали жертвами професійних брехунів і інтриганів. І тоді…
В одних Маршах ми уже марширували. А раніше - сиділи в одних бліндажах. Нам не звикати."

Автор: ветеран російсько-українськлї війни Дмитро "Калинчук" Вовнянко

https://www.facebook.com/DmytroVovnianko/posts/816098108832442?__tn__=K-R
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це повторюється як після Юща бджоляра прийшов януковощ -шапкоррад
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То це вже =устойчівоє пєрєміріє= чи ще ні ?

Але трапляються інциденти - так ?

Якщо поранені, не дай Бог, не виживуть, нам повідомлять чи замовчать ?

Хлопці, тримайтеся, боріться з усіх сил - живіть.
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перемирме от зеЛеной падали.
ну что звонки ***** помогли?!и то что ты расею не вспоминаешь?помогло?!
зеЛе будет скоро на ростове.дело времени?!
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зато ні адін "мірний житєль" нє пострадал
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Совсем скоро будем выносить эту зеЛеню падаль га ростов.и не один зебилоиж не выйдет на его защиту.
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и не один зебилоиж не выйдет на его защиту.

вот єто точно.
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З фб: у математиці з*явилося нове правило - 25 більше 73.
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так воно ж і парад засцяло проводити, бо там багато війскових і при зброї.
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перестать стрелять---не називати рашку агресором--внутрєнній конфлікт--паспорти рашки.как спасєніє народонаселенія часті України---))уйло міратворец---повернення в G-7----снятіє санций...і т.д.
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Воно так і не назвало агресора. Воно так і не сказало головне слово - Перемога. Мир без перемоги це поразка, це капітуляція. Текст йому написали такий щоб викликав емоційну реакцію і цей шум ховав основне, чого нема у спічі вазела.
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Саш ну наприклад назвало би воно агресором Росію, що б воно би дало. Кацапи би війшли би з Донбасу та з Криму???Проти росії треба сильні і потужні санкції. Їх і Порошенко не добився.
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Ви мелете таку дурню, не соромно ?
А санкції проти кого мають вводити: проти агресора чи якоїсь незрозумілої =іншої сторони= ?
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Росія. Ви таки дурні питання задаєте мені аж смішно.
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Ну - і ?
То чому ваш зе-пре-зе-дент не називає агресора своїм іменем ?
І війни у нього, падли, нема.
Ці білиє =одьожки= для кого і для чого вчора були ? То саван ?
Народ уже написав, що у ж**ів ховають у білому савані (не знаю і знати не хочу, чи правда) і сказав, що блазень рано загорнув у нього Україну.
Де були українські вишиванки у зе-шобли в національне свято ?
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Нехай Трюдо введе торгове ембарго проти Росіїї. Він ніколи цього не зробить
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Ви від блазня стрілки на Канаду переводите ?
Трюдо - ні. Я ілюзій щодо нього не мала і не маю. І підтримує Україну він лише через українську громаду.
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Якщо назовеш гімно солодким воно насправді не буде солодким від слів
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А **** це чмо ще досі не стало на коліна перед путєним? Чого воно чекає? Скількох смертей?
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Україну як врекли--ходити по кругу і битись чолом наступаючи на ті самі граблі
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Додон признал Крым украинским.
Президент Молдовы, видимо так сильно хочет встречи с Зеленским, что в поздравлении с Днём Независимости признал целостность Украины в международных границах.
Ранее Додон называл Крым российским, вроде как из-за чего Порошенко и отказывался с ним встречаться.
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баба с тарелкой, от шаурмы, на голове это символ теперь зебобиков=))
предлагаю им, ставить теперь на автарки и комментарии писать не нужно, отметился и все понятно=))
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Ха-ха-ха не смеши его поддержали 73% от общего количества голосовавших...фейки не бросай. Воля народа. Вs 8% процентники а не воля народа
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А в это время кодло,уставших от войны,миротворцев под гимн и флаг Украины,за которые погиб этот парень,жрали шампанское и веселились в Сан-Тропе.Да эти новые,еще циничнее старых.
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Ув. Юрий Бутусов,пожалуйста называйте вещи своими именами Слово враг ,понятие растяжимое Рашисты убивают украинцев ,оккупировали Крым и Донбасс, а вы журналисты не превращаетесь в очковтирателей
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