 С начала суток враг семь раз открывал огонь по позициям ОС, один боец ВСУ погиб, трое получили ранения, - пресс-центр. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил (ОС).

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Уточняется, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов позиций: неподалеку от Николаевки (из гранатометов различных систем и стрелкового оружия), Водяного (трижды, из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия), Марьинки (из автоматического гранатомета).

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела: вблизи Шумов (из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия) и Золотого-4 (из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия).

"В течение текущих суток во время вражеских обстрелов четыре военнослужащих Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести. К сожалению, во время эвакуации в медицинское учреждение один из наших собратьев от полученных ранений скончался. Другие военнослужащие доставлены на лечение в военные госпитали", - говорится в сообщении.

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Напомним, 24 августа российско-оккупационные войска 5 раз нарушили режим тишины на Донбассе, ни один украинский военнослужащий не пострадал.