 С начала суток враг семь раз открывал огонь по позициям ОС, один боец ВСУ погиб, трое получили ранения, - пресс-центр. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил (ОС).
Уточняется, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов позиций: неподалеку от Николаевки (из гранатометов различных систем и стрелкового оружия), Водяного (трижды, из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия), Марьинки (из автоматического гранатомета).
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела: вблизи Шумов (из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия) и Золотого-4 (из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия).
"В течение текущих суток во время вражеских обстрелов четыре военнослужащих Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести. К сожалению, во время эвакуации в медицинское учреждение один из наших собратьев от полученных ранений скончался. Другие военнослужащие доставлены на лечение в военные госпитали", - говорится в сообщении.
Напомним, 24 августа российско-оккупационные войска 5 раз нарушили режим тишины на Донбассе, ни один украинский военнослужащий не пострадал.
По результатам совещания по вопросам энергетики, которое прошло в Офисе президента Украины Владимира Зеленского, выяснилось, что формула «Роттердам+» обеспечивает для украинского государства самую низкую закупочную цену угля для украинского государства - 1741 гривну за тысячу килограмм.
https://replyua.net/news/163704-paradoks-posle-soveschaniya-v-opu-vyyasnilos-chto-formula-rotterdam-obespechivaem-samuyu-nizkuyu-stoimost-zakupki-uglya.html
"На моє глибоке переконання президент Зеленський до влади прийшов на суцільній брехні. ЗЕкоманда і до виборів і зараз малює п'ятого президента Порошенка корупціонером і крадієм, а його прибічників - «посіпаками «бариг і мародерів» які підтримують Порошенка виключно за гроші.
Це нам - от таким, вони пропонують відкинути мову ворожнечі? Вони всерйоз думають, що я згоден забути все те багно, що було вилите мені на душу? Вони всерйоз думають що я пробачу всі ті потоки брехні, в якій вони вивалювали найбільш ефективну владну команду що була в Україні від здобуття Незалежності? Що я забуду «в Іловайськ не прислали підмогу», «зі Слов'янська випустили Стрєлкова», «офшор Порошенка», «торгівлю на крові», «бариг», «мародерів», «свинарчуків», «Роттердам+» та іншу гидоту? Не дочекаються. Бо на моє глибоке переконання, то не я - «посіпака бариг і мародерів», то ЗЕкоманда - брехуни і лицеміри. І я уже бачу як докази їхньої брехні лізуть назовні мов шило з мішка.
Я бачу що «Роттердам+» уже виявився найбільш вигідною схемою закупівлі вугілля. Я бачу що «про тарифи Зеленський жартував». Я бачу що «альтернативи Мінську нема» - а ЗЕкоманда казала що війна іде бо на ній хтось наживається. Я бачу що зарплатні вчителям піднімати не збираються - не Порошенко либонь. Що чиновники, яких прив'язували до «свинарчуків» - гідні професіонали і їх треба залишити в Укроборонпромі. Тощо й тощо.
І це - лише початок. Це ще зелена більшість у ВР не сформувала уряд, а ЗЕуряд не почав працювати. Чим далі - тим більше дивовижних відкриттів нас спіткатиме. Тим частіше ми чутимемо фразу «за Пороха було краще». Все ще попереду - «сніг зійде, усе знайдеться», як кажуть в народі.
Але. Я цілком готовий примирюватися і забувати «мову ворожнечі». За умови: ЗЕкоманда вибачиться перед Петром Порошенком, його командою і його прибічниками. За все. За «торгівлю на крові». За «тарифи високі бо громадян обкрадають». За побрехеньки про «Роттердам+». За істерику через «свинарчуків». За брехню про Іловайськ, Дебальцево та Мінський формат. За все. Нехай вибачаться і визнають що вони обдурили 73% населення країни, бо жадали влади.
Бо якщо вибачення не буде - достатньо тільки почекати. Може не всі 73%, але чимала їх частина збагнуть, що вони стали жертвами професійних брехунів і інтриганів. І тоді…
В одних Маршах ми уже марширували. А раніше - сиділи в одних бліндажах. Нам не звикати."
Автор: ветеран російсько-українськлї війни Дмитро "Калинчук" Вовнянко
https://www.facebook.com/DmytroVovnianko/posts/816098108832442?__tn__=K-R
Але трапляються інциденти - так ?
Якщо поранені, не дай Бог, не виживуть, нам повідомлять чи замовчать ?
Хлопці, тримайтеся, боріться з усіх сил - живіть.
ну что звонки ***** помогли?!и то что ты расею не вспоминаешь?помогло?!
зеЛе будет скоро на ростове.дело времени?!
вот єто точно.
А санкції проти кого мають вводити: проти агресора чи якоїсь незрозумілої =іншої сторони= ?
То чому ваш зе-пре-зе-дент не називає агресора своїм іменем ?
І війни у нього, падли, нема.
Ці білиє =одьожки= для кого і для чого вчора були ? То саван ?
Народ уже написав, що у ж**ів ховають у білому савані (не знаю і знати не хочу, чи правда) і сказав, що блазень рано загорнув у нього Україну.
Де були українські вишиванки у зе-шобли в національне свято ?
Трюдо - ні. Я ілюзій щодо нього не мала і не маю. І підтримує Україну він лише через українську громаду.
Президент Молдовы, видимо так сильно хочет встречи с Зеленским, что в поздравлении с Днём Независимости признал целостность Украины в международных границах.
Ранее Додон называл Крым российским, вроде как из-за чего Порошенко и отказывался с ним встречаться.
предлагаю им, ставить теперь на автарки и комментарии писать не нужно, отметился и все понятно=))
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