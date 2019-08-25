 "Это был наш внутренний флешмоб", - Зеленский об "отставке" Богдана. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".
"Вообще-то каждый человек не должен держаться за свое кресло. И вообще это был наш внутренний флешмоб. Если каждый член нашей команды, если он не справится с какой-то задачей - не ждать от него, никого не уговаривать, а готов сразу пойти в отставку, поэтому заранее пишет заявление (об отставке. - Ред.), - я думаю, в этом ничего страшного нет", - заявил Зеленский.
Напомним, 1 августа ряд СМИ распространили фотографию заявления Андрея Богдана об отставке с должности председателя Офиса президента.
2 августа информацию об отставке Богдана опровергли глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков и замглавы Офиса Президента Руслан Рябошапка.
Богдан в свою очередь подтвердил, что писал заявление также, как и все.
Як ЗЕлі такий флешмоб? Норм буде???
а "посади свинарчука" - это внутренний факап,походу..
бл,запутался..
Але далеко не дебіл. Стадо яким він керує - зебіли. Це таки да.
где протест???
Год назад "Тарелка" видосик запилила. Знали ли об этом те кто ее выпустили на Майдан? Знали.https://www.youtube.com/watch?time_continue=106&v=jXk3VRYKHio
Янукович в порівнянні з цим дебілом був Спінозою..
Так вообще было бы хана...
Читаю у зелефаноф: «Вам техники на параде не хватает? Едьте в Марьинку,Авдеевку etc". Напишу небольшой тред об этом на правах человека,прожившего 2,5 года в оккупации. Первое,с чем ассоциируется война-это колонны техники.1.1
Куда бы мы не ехали,я машу в окно нашим солдатам. Медикам на чёрных номерах. Я хочу видеть эту технику в своём освобождённом городе. Я хочу видеть эту технику на Параде в Киеве. Это гордость за нашу Армию! За тех,кто выстоял в 2014,несмотря ни на что. Как-то так.Слава Украине!
Это у кого " нас " ?
Хи-хи, ха-ха...... и все....
"Кто не хочет напрягать мозги, тот сворачивает шею...".
а когда обосрутся это шо будет???
инсталяция или перформенс???,