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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2554) отставка (2446) Богдан Андрей (140) Офис Президента (72)

 "Это был наш внутренний флешмоб", - Зеленский об "отставке" Богдана. ВИДЕО

Во время приема в честь годовщины независимости Украины Владимир Зеленский прокомментировал отставку главы Офиса Президента Андрея Богдана, назвав ее "внутренним флешмобом".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Вообще-то каждый человек не должен держаться за свое кресло. И вообще это был наш внутренний флешмоб. Если каждый член нашей команды, если он не справится с какой-то задачей - не ждать от него, никого не уговаривать, а готов сразу пойти в отставку, поэтому заранее пишет заявление (об отставке. - Ред.), - я думаю, в этом ничего страшного нет", - заявил Зеленский.

Напомним, 1 августа ряд СМИ распространили фотографию заявления Андрея Богдана об отставке с должности председателя Офиса президента.

2 августа информацию об отставке Богдана опровергли глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков и замглавы Офиса Президента Руслан Рябошапка.

Богдан в свою очередь подтвердил, что писал заявление также, как и все.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Отставка" Богдана - это использование традиционных медиа людьми, которые не знают, что такое журналистика, - Севгиль Мусаева. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3144637
 
 
 Топ комментарии
 
Таких жидовских выкрутасов ещё предстоит наслушаться. "Это был наш внутренний флешмоб", - Зеленский об "отставке" Богдана - Цензор.НЕТ 8033
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ясно..
а "посади свинарчука" - это внутренний факап,походу..
бл,запутался..
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Пебил сам набил надпись на футболку , сам сфоткал , сам выложил
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Прикинь,так и было. Для тебя это сенсация? Жесть.😄
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Раньше такие футболки против ЗЕ Порох бесплатно выдавал (Порох сыла кокс могила итд) , а теперь приходится свои тратить
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Раньше такие футболки против ЗЕ Порох бесплатно выдавал (Порох сыла кокс могила итд) , а теперь приходится свои тратить
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Пебил сам набил надпись на футболку , сам сфоткал , сам выложил "Це був наш внутрішній флешмоб", - Зеленський про "відставку" Богдана - Цензор.НЕТ 2890.Вернее ПЕСдюк! "Це був наш внутрішній флешмоб", - Зеленський про "відставку" Богдана - Цензор.НЕТ 4049
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А оте чмо ще живе? "Це був наш внутрішній флешмоб", - Зеленський про "відставку" Богдана - Цензор.НЕТ 9544 "Це був наш внутрішній флешмоб", - Зеленський про "відставку" Богдана - Цензор.НЕТ 7164
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Таких почти 10%. Девять человек все поймут, а один всегда не доволен. Девять человек промолчат, а этот будет гудеть , как пустая бочка.
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Таких жидовских выкрутасов ещё предстоит наслушаться.
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ясно..
а "посади свинарчука" - это внутренний факап,походу..
бл,запутался..
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Я все больше понимаю, что даже чмо Чивокуня был лучше него.
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Чивокуня розпустив світу і вона знахабніла, зараз всі чивокунівські кадри полізли в зелені шмарклі, як і яценюковські.
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Він не дебіл. Він дуже гарний, вправний, спритний посередник між його ляльководом та стадом зебілів.
Але далеко не дебіл. Стадо яким він керує - зебіли. Це таки да.
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Я не о его интеллекте или сноровке... я о том, что он ведет себя так, играет эту роль, играет паскудно и нарочито. В нашей стране политика и так деноминирована, а этот вообще ее похоронит.
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Полугопнік в якого є грошей трохи більшого ніж в когось іншого і є знайомий який може щось "порєшать" - так він себе й веде.
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В Украине никогда не было внутренней политики, а были бандитские разборки. Из-за этого мы так плохо живем. Потому что распределение доходов было, как Попандопало делил в фильме "Свадьба в Малиновке".
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він саме "дебіл". І найвища фаховість Бені впарити цього дебіла за бюджет низькопрофесійного серіала. Дядя Беня, знімаю капелюка!
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Тобто, спитати не буде з кого, скажуть то був флешмоб.
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Треба змушувати і президентів писати такі заяви.
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Твой президент - поросенко . Беги у него вимагай таких заяв ... аха
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Твой президент - поросенко . Беги у него вимагай таких заяв ... аха
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Он то плакал, то смеялся, то щетинился как еж, Он над нами издевался. Ну сумасшедший, что возьмешь?
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Роман Донік‏ @donikroman 1 ч.1 час назад
"Это был наш внутренний флешмоб", - Зеленский об "отставке" Богдана - Цензор.НЕТ 3391

Год назад "Тарелка" видосик запилила. Знали ли об этом те кто ее выпустили на Майдан? Знали.https://www.youtube.com/watch?time_continue=106&v=jXk3VRYKHio
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But you cannot share your wit, 'cause you've got no brains and no soul. Дешевий людиноподібний матеріал для рюзъге міра.
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Президент-шапито. Как можно теперь хоть одному слову верить этого гнома?
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Так керує не він, яка різниця що він белькоче.
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я так и не понял, кем работает сейчас Богдан. Или он без работы???
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"..я не памятаю.. наші хлопці там працюють.. стефанчук там.... бе-ме...ееее.."
Янукович в порівнянні з цим дебілом був Спінозою..
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Интересно, гном по жизни идиот, или это кокс высушил мозг?
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в его случае кокс это благо....- хоть не много стимулирует мозговую активность....
Так вообще было бы хана... "Это был наш внутренний флешмоб", - Зеленский об "отставке" Богдана - Цензор.НЕТ 1333
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Скажений Оскар‏ @magnat107557910

"Это был наш внутренний флешмоб", - Зеленский об "отставке" Богдана - Цензор.НЕТ 2319

Читаю у зелефаноф: «Вам техники на параде не хватает? Едьте в Марьинку,Авдеевку etc". Напишу небольшой тред об этом на правах человека,прожившего 2,5 года в оккупации. Первое,с чем ассоциируется война-это колонны техники.1.1
Куда бы мы не ехали,я машу в окно нашим солдатам. Медикам на чёрных номерах. Я хочу видеть эту технику в своём освобождённом городе. Я хочу видеть эту технику на Параде в Киеве. Это гордость за нашу Армию! За тех,кто выстоял в 2014,несмотря ни на что. Как-то так.Слава Украине!
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зачем сюда волочить это кончелыжное рошенососие ???
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они, те кто против, не поймут. они устали не понятно от чего.
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Уже появились, как же без этих мудаков.
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Можна підвести риску. З жидобандерівцями в нас не склалось.
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" З жидобандерівцями в нас не склалось "

Это у кого " нас " ? "Это был наш внутренний флешмоб", - Зеленский об "отставке" Богдана - Цензор.НЕТ 5693
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там просто бандерівців не було ніколи.
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Мдя, де Богдан, тут хлопчик загубився і розгубився.
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Ох,как долго ждать окончания флешмоба "преЗедент"
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порохосвинотахрюкатбудет
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Та нехай хрюкают , так веселее . Я на реальные дела внимание обращаю , а не на виртуальную болтовню . А дела такие , шо в Раде у нас 254 депутата и все комитеты наши . Кабинет министров похоже тоже будет зеленым . Как тебе такое , Илон Маск ? "Це був наш внутрішній флешмоб", - Зеленський про "відставку" Богдана - Цензор.НЕТ 1481
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"У нас","наши" - кем ты себя возомнил?Или может тебе повезло и тебя взяли в трускавецкие проффесора?
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Шо , жаба давит ? аха ... поросенко - капут "Це був наш внутрішній флешмоб", - Зеленський про "відставку" Богдана - Цензор.НЕТ 8504
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Я так понял...что теперь каждый предприниматель...каждое частное предприятие...могут тоже устраивать себе внутренний флешмоб...и плевать на КЗОТ с высокой колокольни...да？
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Привет - журнашлюшки даже вопрос такой не задают, хотя вы абсолютно правы....

Хи-хи, ха-ха...... и все....
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Лучше б ты зеле идиот в этот день застрелился или передоз вот это былабы флэшбомба.Был бы двойной праздник
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Нет, это часть народа хочет ощущать себя дебилами... Знаешь, почему многим нравятся идиотские плоские шутки на всяких "шоу"(типа "тупой и ещё тупее..."), и так далее?... Потому что они не хотят напрягать мозги и думать... А, видя на сцене и на экране полных идиотов, они подсознательно сопоставляют себя с ними и успокаиваются: "О!!! Оказывается, я, по сравнению с ними - Декарт со Спинозой!!!"
"Кто не хочет напрягать мозги, тот сворачивает шею...".
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оно правильно но дело в том что страна одна у нас и приходится жить с такими недалекими в одной стране и ощущать все "прелести" руководства
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Зебобики...теперь когда вы будете устраиваться на работу...и тут де вас заставят написать заявление на расчет без даты...не обижайтесь...а спойте слова благоларности своему божку...
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...все 73%... Выражаясь зелемовой - это полный факап...
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"БлаЗЕнь", ваш "внутренний флешмоб" скоро начнёт превращаться а "Майданный флешсъё.б"... Вчера был "внешний флешмоб"- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ...
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Лицо быстро состарилось. Глупцы. Чего вы так рветесь во власть ? Живите и наслаждайтесь жизнью. Власть это тяжкое бремя. Можно и головой расплатиться.
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Он же феерический идиот!!!!! Даже без кокса.
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Надо перевести в положение "самый полный", т.к. Зе - первый приЗедент Украины, который публично заявил, что он срать хотел на Законы Украины, даже Овощ до такого не додумался.
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Це не фоешмоб, це вимога закону про очищення влади...
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Я понял, он юрист не по образованию. а по национальности, иначе он бы знал, что любой документ, подписанный по принуждению, является недействительным.
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******** хипстеры
а когда обосрутся это шо будет???
инсталяция или перформенс???,
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Опять зрадофилы в клетках завыли от новой порции пищи для размышления.
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Хрюкоботы вообще не понимают как это, можно нести ответственность находясь на высоком посту, им хочеться шоб все как педро мальдивский воровали по беспределу. Кстати видел вчера ролик мародера, где он чешет почему отсутствовал с утра на Майдане, чувак после недельного запоя без вариантов. Видать стыдно рожей светить было.
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комедиант онО и есть кАмедиант..))))))))))))))
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ЗАПАНУЄМ І МИ БРАТТЯ У СВОЇЙ!!! СТОРОНЦІ- оттакий флешмобнутий БЛІАДЬ слуга у нашого ггловного слуги, який підспівув ці рядки Гімну у Сан-Трапе
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Какое оно #бнутое это зелёное чмо. Таких дебилов надо в дурдом, а не в президенты.
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