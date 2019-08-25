 18-летняя украинская дзюдоистка Билодид стала двукратной чемпионкой мира. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Sport.ua".

В весовой категории до 48 кг спортсменка вышла в финал, где оказалась сильнее японки Фуны Тонаки. Билодид победила за счет приема вазари, который провела в самом начале поединка, и этого оказалось достаточно для победы.

На пути в финал Билодид одолела Катарину Косту, Сариуну Цижипову, Лауру Мартинес и Мунхбатын Уранцэцэг.

Напомним, это уже вторая победа украинки на чемионате мира по дзюдо.

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