 18-летняя украинская дзюдоистка Билодид стала двукратной чемпионкой мира. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Sport.ua".
В весовой категории до 48 кг спортсменка вышла в финал, где оказалась сильнее японки Фуны Тонаки. Билодид победила за счет приема вазари, который провела в самом начале поединка, и этого оказалось достаточно для победы.
На пути в финал Билодид одолела Катарину Косту, Сариуну Цижипову, Лауру Мартинес и Мунхбатын Уранцэцэг.
Напомним, это уже вторая победа украинки на чемионате мира по дзюдо.
вітаємо, українську квітоньку Дариноньку с перемогою! дякуємо красуня!!!
Аплодирую стоя красотка Дарья!!