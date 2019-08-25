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Все про:спорт (1760) чемпионат (251) дзюдо (15) Билодид Дарья (1)

 18-летняя украинская дзюдоистка Билодид стала двукратной чемпионкой мира. ВИДЕО

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид выиграла золотую медаль на чемпионате мира, который проходит в Токио. 18-летняя Билодид стала чемпионкой мира второй год подряд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Sport.ua".

В весовой категории до 48 кг спортсменка вышла в финал, где оказалась сильнее японки Фуны Тонаки. Билодид победила за счет приема вазари, который провела в самом начале поединка, и этого оказалось достаточно для победы.

На пути в финал Билодид одолела Катарину Косту, Сариуну Цижипову, Лауру Мартинес и Мунхбатын Уранцэцэг.

Напомним, это уже вторая победа украинки на чемионате мира по дзюдо.

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Источник: https://censor.net.ua/v3144632
 
   
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18-летняя украинка Билодид во второй раз стала чемпионкой мира по дзюдо - Цензор.НЕТ 4703

вітаємо, українську квітоньку Дариноньку с перемогою! дякуємо красуня!!!
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Гордость Украины,а продажные порохорашаботы позор,делайте выводы
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Капни олії собі в шарніри, як жити будеш без порохоботів.
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Я конечно извиняюсь, но вот пример как девушка не на словах а на деле прославляет Украину.
Аплодирую стоя красотка Дарья!! 18-летняя украинская дзюдоистка Билодид стала двукратной чемпионкой мира - Цензор.НЕТ 2889
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Втомилась в кінці, але молодець, ще й Мунхбатын Уранцэцэг перемогла.
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