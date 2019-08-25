 "Голубой и желтый - цвета наших сердец", - футболисты сборной записали поздравление с Днем Независимости. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на канал Украинской ассоциации футбола.

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"Сегодня главный праздник нашей страны - День Независимости. Мы - украинцы. Для нас большая честь выступать за национальную сборную, большая честь защищать на международной арене два главных цвета. Голубой и желтый - цвета наших сердец", - отмечается в ролике.

Футболисты отмечают, что в Украине их корни, здесь живут их родители, растут их дети.

"Когда звучит гимн, когда звучит "Слава Украине!", когда развивается родной флаг, на любом стадионе, в любой стране мира - мы отвечаем "Героям слава!". Наши победы - это наша благодарность защитникам Украины. Благодарность каждому болельщику. Пускай ваши сердца ежедневно будут наполнены тем, что мы - украинцы", - отмечают игроки национальной команды, добавив, что гордятся нашей страной и любят ее.

В записи приняли участие вратарь Андрей Пятов, защитники Эдуард Соболь, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Александр Караваев, полузащитники Тарас Степаненко, Евгений Коноплянка, Роман Безус, Руслан Малиновский, Александр Зинченко, нападающий Роман Яремчук и другие.

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