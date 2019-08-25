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 "Голубой и желтый - цвета наших сердец", - футболисты сборной записали поздравление с Днем Независимости. ВИДЕО

Игроки национальной сборной Украины по футболу записали видеопоздравление по случаю Дня Независимости Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на канал Украинской ассоциации футбола.

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"Сегодня главный праздник нашей страны - День Независимости. Мы - украинцы. Для нас большая честь выступать за национальную сборную, большая честь защищать на международной арене два главных цвета. Голубой и желтый - цвета наших сердец", - отмечается в ролике.

Футболисты отмечают, что в Украине их корни, здесь живут их родители, растут их дети.

"Когда звучит гимн, когда звучит "Слава Украине!", когда развивается родной флаг, на любом стадионе, в любой стране мира - мы отвечаем "Героям слава!". Наши победы - это наша благодарность защитникам Украины. Благодарность каждому болельщику. Пускай ваши сердца ежедневно будут наполнены тем, что мы - украинцы", - отмечают игроки национальной команды, добавив, что гордятся нашей страной и любят ее.

В записи приняли участие вратарь Андрей Пятов, защитники Эдуард Соболь, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Александр Караваев, полузащитники Тарас Степаненко, Евгений Коноплянка, Роман Безус, Руслан Малиновский, Александр Зинченко, нападающий Роман Яремчук и другие.

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Источник: https://censor.net.ua/v3144596
 
   
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Молодці!
Гарний ролік, але навіщо малоросу Степаненку з його бурятською зовнішністю давати репліку
"тут наші коріння". Ну хоча б без мокшанського "нарєчія" обійшлось "Голубой и желтый - цвета наших сердец", - футболисты сборной записали поздравление с Днем Независимости - Цензор.НЕТ 2812
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Мокша Олег Петрович ed2c8e0a саме таке.
І поки воно є, поглинути націю неможливо
Запам'ятай це російській ********.

"Голубой и желтый - цвета наших сердец", - футболисты сборной записали поздравление с Днем Независимости - Цензор.НЕТ 3926
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хлопці дякую!!!но наш футбол чомусь скотився в гівно
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Якщо ще це було з їхної ініціативи - то взагалі ...
Звичайно, приємно.

Сказати, що Степаненко здивував - нічого не сказати.
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Сьодня патріоти плювалися від репа посеред виконання Гімну України. Точно з такою ж емоційною силою вата насолоджувалася оргінальністю і красою його виконання.
ЗЄбіл мимоволі зробив їм Вікно Овертона.
Ніколи раніше вата так неїстово не крутила відоси з виконання Державного Гімну)

https://www.youtube.com/watch?v=P5KE859_6Jw
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Дякуємо, хлопці!
Вам би такого тренера, як Валерій Лобановський, то було би нам всім футбольне щастя.
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