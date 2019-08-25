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 Активиста задержали в Санкт-Петербурге до того, как он начал пикет в поддержку Украины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В российском Санкт-Петербурге 24 августа прошла серия одиночных пикетов солидарности с Украиной.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОВД-Инфо, один из участников, Алексей Соловьев, сообщил на горячую линию ОВД-Инфо о своем задержании.

Как сообщается, задержание произошло еще до начала его участия в акции - он даже не успел достать плакат из пакета.

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Вечером задержанного отпустили из ОВД №78 после того, как взяли у него объяснение.

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До пикетов в поддержку Украины на Исаакиевской площади проходила акция против замалчивания гомофобных преступлений. На ней был задержан корреспондент "Медиазоны" Давид Френкель, информирует МедузаПо данным "Бумаги", всего задержали около 10 человек. Активисты, сообщало издание, не успевают встать в одиночные пикеты, развернуть флаги или плакаты, - их сразу уводят в автозак, где переписывают данные документов.

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Активиста задержали в Санкт-Петербурге до того, как он начал пикет в поддержку Украины 02

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Активиста задержали в Санкт-Петербурге до того, как он начал пикет в поддержку Украины 03
Активиста задержали в Санкт-Петербурге до того, как он начал пикет в поддержку Украины 04
Активиста задержали в Санкт-Петербурге до того, как он начал пикет в поддержку Украины 05
Активиста задержали в Санкт-Петербурге до того, как он начал пикет в поддержку Украины 06
Активиста задержали в Санкт-Петербурге до того, как он начал пикет в поддержку Украины 07
Активиста задержали в Санкт-Петербурге до того, как он начал пикет в поддержку Украины 08

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Активиста задержали в Санкт-Петербурге до того, как он начал пикет в поддержку Украины 09
Активиста задержали в Санкт-Петербурге до того, как он начал пикет в поддержку Украины 10
Активиста задержали в Санкт-Петербурге до того, как он начал пикет в поддержку Украины 11
Активиста задержали в Санкт-Петербурге до того, как он начал пикет в поддержку Украины 12
Активиста задержали в Санкт-Петербурге до того, как он начал пикет в поддержку Украины 13
Активиста задержали в Санкт-Петербурге до того, как он начал пикет в поддержку Украины 14

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Активиста задержали в Санкт-Петербурге до того, как он начал пикет в поддержку Украины 15
Активиста задержали в Санкт-Петербурге до того, как он начал пикет в поддержку Украины 16
Активиста задержали в Санкт-Петербурге до того, как он начал пикет в поддержку Украины 17
Активиста задержали в Санкт-Петербурге до того, как он начал пикет в поддержку Украины 18
Активиста задержали в Санкт-Петербурге до того, как он начал пикет в поддержку Украины 19

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Активиста задержали в Санкт-Петербурге до того, как он начал пикет в поддержку Украины 20
Активиста задержали в Санкт-Петербурге до того, как он начал пикет в поддержку Украины 21
Активиста задержали в Санкт-Петербурге до того, как он начал пикет в поддержку Украины 22
Активиста задержали в Санкт-Петербурге до того, как он начал пикет в поддержку Украины 23
Активиста задержали в Санкт-Петербурге до того, как он начал пикет в поддержку Украины 24
Активиста задержали в Санкт-Петербурге до того, как он начал пикет в поддержку Украины 25

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Активиста задержали в Санкт-Петербурге до того, как он начал пикет в поддержку Украины 26
Активиста задержали в Санкт-Петербурге до того, как он начал пикет в поддержку Украины 27
Активиста задержали в Санкт-Петербурге до того, как он начал пикет в поддержку Украины 28
Активиста задержали в Санкт-Петербурге до того, как он начал пикет в поддержку Украины 29
Активиста задержали в Санкт-Петербурге до того, как он начал пикет в поддержку Украины 30
Фото: valenik.ru

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Источник: https://censor.net.ua/v3144594
 
   
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********** от Украины....с вашей пюбовью,пониманием,сочювствием...идите на куй
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та хоть посжирайте там друг друга - ВСУ работы меньше....
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А хто зараз хоче побудувати Україну, де будуть такі права людини, які зараз на росії?
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Кирилівка, місцевий ринок. Зустрілось дві тітоньки, вітають одна одну зі святом. Трохи далі сидять три продавщиці, і одна голосно так:
"а какой сегодня празднік? День незавісімості? От чего? От нормальной жізні?"
А сраки такі, що в пластиковий стільчик не влазять
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кацапский активист? - персонаж вымышленный...
и говорить не о чем....
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