 "Свободу Сенцову и Кольченко", - на акцию ко Дню Независимости Украины в Новосибирске пришли 13 человек. ВИДЕО

Об этом сообщает проект "Сибирь.Реалии" Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.
"В центре Новосибирска прошел согласованный пикет в честь Дня независимости Украины. ... Участники акции держали в руках флаги и плакаты с лозунгами: "Слава Украине", "Свободу Сенцову и Кольченко", "Власть, хватит воевать".
Как сообщает корреспондент "Сибирь.Реалии" с места события, всего на площади собралось 13 активистов. Среди них были как граждане Украины, живущие в Сибири, так и местные жители.
По словам организатора пикета Оксаны Лукьянец, акция заявлена не партийной, а общегражданской, с главным требованием к властям России прекратить вмешательство в дела независимого государства.
Как сообщается, одиночные пикеты в поддержку Украины прошли в субботу в Санкт-Петербурге, один из участников протеста – активист Алексей Соловьёв был задержан полицией перед началом акции.
Але це нічого не мінє. Абізян більше.
Сегодня Туск предложил позвать на саммит G7 Украину вместо московии. Снимаю шляпу перед Туском, в нынешней мировой политике осталось мало достойных людей.
До 2014 року русскіє інтернет - пропагандони, називали їх «свідомітами», але зараз русскіє інтернет- пропагандони, вимушені грати тонше...
Глава ОП Андрей Богдан не смог посетить праздничные мероприятия по случаю Дня Независимости в Киеве из-за свадьбы своего друга юриста Андрея Довбенко в Сен Тропе.
Так, он отсуствовал на Шествии достоинства и на торжественном приеме в Мариинском дворце. Причина - вчера, 23 августа, он посетил свадьбу юриста Андрея Довбенко и Анны Огренчук на Лазурном берегу Франции, в Сен-Тропе.
По данным издания Наші Гроші, Довбенко известен тем, что фигурирует в бумагах Yanukovychleaks как юрист в организации Сергея Курченко.
Главред издания Левый берег Соня Кошкина также пишет, что Богдан находится во Франции.
"Пыталась найти Андрея Йосифовича в Мариинском, чтобы расспросить о ненужности "старых" журналистов... Искала, но не нашла. Ведь его там и не было. Причина проста: Богдан на отдыхе. На Лазурном берегу Франции. Хорошие места, понимаю его", - пишет она.