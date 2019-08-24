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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:День независимости (728) пикет (601) Россия (73683)

 "Свободу Сенцову и Кольченко", - на акцию ко Дню Независимости Украины в Новосибирске пришли 13 человек. ВИДЕО

В российском Новосибирске состоялся пикет в честь Дня Независимости Украины, в котором принимали участие украинцы, которые живут в Сибири, а также местные жители.

Об этом сообщает проект "Сибирь.Реалии" Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Марш Защитников Украины вышло около 30 тысяч человек. ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ ФОТО и ВИДЕО

"В центре Новосибирска прошел согласованный пикет в честь Дня независимости Украины. ... Участники акции держали в руках флаги и плакаты с лозунгами: "Слава Украине", "Свободу Сенцову и Кольченко", "Власть, хватит воевать".

Как сообщает корреспондент "Сибирь.Реалии" с места события, всего на площади собралось 13 активистов. Среди них были как граждане Украины, живущие в Сибири, так и местные жители.

По словам организатора пикета Оксаны Лукьянец, акция заявлена не партийной, а общегражданской, с главным требованием к властям России прекратить вмешательство в дела независимого государства.

Как сообщается, одиночные пикеты в поддержку Украины прошли в субботу в Санкт-Петербурге, один из участников протеста – активист Алексей Соловьёв был задержан полицией перед началом акции.

Также смотрите: Более 1,2 тысячи человек образовали "вышиванковую цепь" ко Дню Независимости в Одессе. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3144587
 
 
 Топ комментарии
 
Хоть и с опозданием, но поздравляю Украину с Днем Независимости. Слава Украине и Жыве Беларусь!
Сегодня Туск предложил позвать на саммит G7 Украину вместо московии. Снимаю шляпу перед Туском, в нынешней мировой политике осталось мало достойных людей.
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Каждый гражданин Украины это должен знать, как США спасали Россию : https://charter97.org/ru/news/2019/8/24/345994/
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А между прочим, это очень любимая женЧина расейская, ведь как оне глаголят : бьёт, значит любит!
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Так. Серед мокшан є і РУСИ.
Але це нічого не мінє. Абізян більше.
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Вот где настоящая демократия!
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Хоть и с опозданием, но поздравляю Украину с Днем Независимости. Слава Украине и Жыве Беларусь!
Сегодня Туск предложил позвать на саммит G7 Украину вместо московии. Снимаю шляпу перед Туском, в нынешней мировой политике осталось мало достойных людей.
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Обратите внимание на такой факт: Зе ботам дана команда обсерать ветеранов, называя их порохоботами, лишь потому что герои войны, пришли сегодня к АП с требованием к зелупе прекратить капитуляцию перед врагом. Думаю с такими темпами зебилы будут называть своих оппонентов фашистами, как это было при януковоще.
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Та це зрозуміло.
До 2014 року русскіє інтернет - пропагандони, називали їх «свідомітами», але зараз русскіє інтернет- пропагандони, вимушені грати тонше...
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Завтра другие патриоты придут к администрации и будут требовать прекращения войны и выполнения предвыборных обещаний.
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На что это рассчитано?.Уже доллар по стописят,весь запад от нас отвернулся,а Педро патриоты все пуканы рвут.Инсайд из штаба Бени,зеля выдал тайный указ о аресте всех кто воевал за Украину.Инсайд канала "честных" новын.И вообще верните Петю)))
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Те, кто вышел на эту акцию - мужественные и честные люди. Респект.
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Чем они мужественные? Им ничего не угрожает, ибо они в таком количестве что никому и нахрен не нужны.
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/// Андрей Богдан на День Независимости поехал во Францию ...

Глава ОП Андрей Богдан не смог посетить праздничные мероприятия по случаю Дня Независимости в Киеве из-за свадьбы своего друга юриста Андрея Довбенко в Сен Тропе.

Так, он отсуствовал на Шествии достоинства и на торжественном приеме в Мариинском дворце. Причина - вчера, 23 августа, он посетил свадьбу юриста Андрея Довбенко и Анны Огренчук на Лазурном берегу Франции, в Сен-Тропе.

По данным издания Наші Гроші, Довбенко известен тем, что фигурирует в бумагах Yanukovychleaks как юрист в организации Сергея Курченко.
Главред издания Левый берег Соня Кошкина также пишет, что Богдан находится во Франции.
"Пыталась найти Андрея Йосифовича в Мариинском, чтобы расспросить о ненужности "старых" журналистов... Искала, но не нашла. Ведь его там и не было. Причина проста: Богдан на отдыхе. На Лазурном берегу Франции. Хорошие места, понимаю его", - пишет она.
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