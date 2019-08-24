 "Свободу Сенцову и Кольченко", - на акцию ко Дню Независимости Украины в Новосибирске пришли 13 человек. ВИДЕО

Об этом сообщает проект "Сибирь.Реалии" Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

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"В центре Новосибирска прошел согласованный пикет в честь Дня независимости Украины. ... Участники акции держали в руках флаги и плакаты с лозунгами: "Слава Украине", "Свободу Сенцову и Кольченко", "Власть, хватит воевать".

Как сообщает корреспондент "Сибирь.Реалии" с места события, всего на площади собралось 13 активистов. Среди них были как граждане Украины, живущие в Сибири, так и местные жители.

По словам организатора пикета Оксаны Лукьянец, акция заявлена не партийной, а общегражданской, с главным требованием к властям России прекратить вмешательство в дела независимого государства.

Как сообщается, одиночные пикеты в поддержку Украины прошли в субботу в Санкт-Петербурге, один из участников протеста – активист Алексей Соловьёв был задержан полицией перед началом акции.

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