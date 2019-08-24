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 "Еще короткую", - накануне Дня Независимости украинские бойцы уничтожили огневую позицию врага на окраинах Донецка. ВИДЕО

Одна из отдельных механизированных бригад за пару дней до Дня Независимости уничтожила огневую позицию на окраинах Донецка.

Видео работы пулеметного расчета буксируемого станкового пулемета КПВТ опубликовано на канале sapeurgalanet, передает Цензор.НЕТ.

Также работали беспилотчики и минометка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ 20 минут прицельно обстреливали позиции ВСУ под Павлополем

Источник: https://censor.net.ua/v3144580
 
   
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СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ !!! "Еще короткую", - накануне Дня Независимости украинские бойцы уничтожили огневую позицию врага на окраинах Донецка - Цензор.НЕТ 1652 "Еще короткую", - накануне Дня Независимости украинские бойцы уничтожили огневую позицию врага на окраинах Донецка - Цензор.НЕТ 1652
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Молодці хлопці.
Миру на нашій землі не буде, поки її топчуть окупанти.
А президенти приходять і йдуть..
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чогось наш през боїться назвати рашку окупантом.
сьогодні рахували скільки разів в своїй промові він згадає хто ж відібрав в України діток.
жодної прямої згадки.
може то Польща зробила ? "Еще короткую", - накануне Дня Независимости украинские бойцы уничтожили огневую позицию врага на окраинах Донецка - Цензор.НЕТ 9603
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Их през это барыга вороватый ,слава Богу, что народ Украины помножил его на ноль !
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Не народ, а мокшанська ботоферма + ЦВК. Та ще не вечір.
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Красиво на слове поймал 😁👍
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А що вам було незрозуміло в промові? Хто ще на нас напав?
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Так. Весь світ слідкував - назве чи ні.
Це сигнал іншим. Не говорити про росію.
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Весь світ п"ять років був глибоко занепокоєний. І попередній гідрант теж не назвав війну - війною. Зараз, наскільки я розумію, стоїть питання обміну. Хай він не зірветься. Всі, хто не дебіл, зрозумів про що йде мова.
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Ну от того что будешь говорить " халва , халва " во рту слаще не станет .
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Ваш през давно кончился ,а президент Украины молодец и всё делает правильно ,мои ему за это поздравления ... "Еще короткую", - накануне Дня Независимости украинские бойцы уничтожили огневую позицию врага на окраинах Донецка - Цензор.НЕТ 7475
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Петики тоже хотят х.йло? Не удивлён.
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его иначе ***** в пупок не поцелует и выговор даст
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культура полізла..
ви з якого села, панянко ?
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Ти бачиш мій нік? Я їх смажу у Пеклі. "Еще короткую", - накануне Дня Независимости украинские бойцы уничтожили огневую позицию врага на окраинах Донецка - Цензор.НЕТ 8547 "Еще короткую", - накануне Дня Независимости украинские бойцы уничтожили огневую позицию врага на окраинах Донецка - Цензор.НЕТ 8547 "Еще короткую", - накануне Дня Независимости украинские бойцы уничтожили огневую позицию врага на окраинах Донецка - Цензор.НЕТ 8547
А я бачу що крот у бані.
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Хто у бані?Миється чи що?Ти працюєш у бані в Донецьку,миєш кацапів та кротів?Банщік))Привіт Чепушилі,твому президенту))Бо бачу ти Україну і Президента України не визнаєш.
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Молодці хлопці.
Миру на нашій землі не буде, поки її топчуть окупанти.
А президенти приходять і йдуть..
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Так ці хлопці Молодці,а хто біля АП Перезидента?Проплачені прикоритники,Тука,Гай,та інша мразота?
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Повторюю питання,хто ветеран,Тука чи Гай,чи Ляксєй Поросєнко?Чи хтось з тих хто був під АП Зелі?
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очі свої відкрий і побачиш.
фоток достатньо.
я тобі все сказала.
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Під АП я не бачив АТОшників,тільки Туку та Гая,та масовку Поросят.Якщо там хтось був дійсно,з ветеранів АТо,то перед ним я зніму капелюха.
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Як зручно..
Перед зе свого капелюха знімай.
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Дай, Боже так і виженемо окупантів за кордон. Головне не забороняти воїнам відповідати агресору
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Смерть кацапсячим окупантам!!! Слава Героям!!!
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Новини з фронту стали абсолютно неконкретними.
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Де ті, шо вякали "заборонили стріляти у відповідь?
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Зі святом, дорогенькі! Так тримати!!! Для свиноферми. Це вже ж після "перемирья"?
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Ось вони Захисники України,а не під АП Президента.
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хлопцы - вы лучше всех - ****** ету кацпетушню и не подставляйтесь - за Вас моляться!
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Клоун, прекрати стрелять... А то у соевого сброда скоро дым из ушей пойдет...
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******** на всю голову родсвеннички приползли - страшнее врага и представить невозможно..... - больше очередей, родные!
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Це відео не має ніякого відношення до знищення вогневої позиції ворога.
Може позицію і знищили. Але явно не в цьому відео.
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Что можно уничтожить пулеметом если враг в укрытых и окопанных позициях?
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Расчет пулемета конечно смертники с такой тактикой. Не знаю куда они там могли попасть но то что вражеские снайперы и минометы не накрыли весь расчет за 5 минут стрельбы с открытой позиции ето уже потфортило.
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готовся грады, заряжай, мышебрат - уже можна, уже шмаркля прикацапленая сегодня в Украине..
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