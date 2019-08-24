 "Еще короткую", - накануне Дня Независимости украинские бойцы уничтожили огневую позицию врага на окраинах Донецка. ВИДЕО

Видео работы пулеметного расчета буксируемого станкового пулемета КПВТ опубликовано на канале sapeurgalanet, передает Цензор.НЕТ.
Также работали беспилотчики и минометка.
Видео работы пулеметного расчета буксируемого станкового пулемета КПВТ опубликовано на канале sapeurgalanet, передает Цензор.НЕТ.
Также работали беспилотчики и минометка.
сьогодні рахували скільки разів в своїй промові він згадає хто ж відібрав в України діток.
жодної прямої згадки.
може то Польща зробила ?
Це сигнал іншим. Не говорити про росію.
ви з якого села, панянко ?
А я бачу що крот у бані.
Миру на нашій землі не буде, поки її топчуть окупанти.
А президенти приходять і йдуть..
фоток достатньо.
я тобі все сказала.
Перед зе свого капелюха знімай.
Може позицію і знищили. Але явно не в цьому відео.