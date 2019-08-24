 В Святой Софии лидеры ведущих Украинских церквей и религиозных организаций провели совместный молебен за Украину. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В мероприятии также приняли участие:
• руководитель Церкви адвентистов седьмого дня в Украине Станислав Носов;
• Епископ Украинской епархии Армянской Апостольской Церкви Маркос Оганесян;
• Старший епископ Украинской Христианской Евангельской Церкви Леонид Падун;
• Старший епископ Украинской Свободной Церкви христиан веры евангельской Василий Райчинец;
• Первый заместитель председателя Всеукраинского Союза Церквей евангельских христиан-баптистов Игорь Бандура;
• президент Украинского Библейского Общества Григорий Комендант;
• имам Духовного управления мусульман Украины шейх Хасан Ахатов;
• пастор Немецкой евангелическо-лютеранской церкви Украины Святослав Фехтель.
Отметим, что в этом году первые лица государства участия в молебне не приняли.
Опиум для народа .
Нынешние попы , что с томосом , что без , верят только в одно - в зарубежные счета в банках .
Всё остальное - для лохов .
Не завдяки, а всупереч.
Не чекала такої підтримку від киян.
Наче все місто вийшло привітати своїх Захисників !
Нам Україну храни,
Волі і світу промінням
Ти її осіни.
Світлом науки і знання
Нас, дітей, просвіти,
В чистій любові до краю,
Ти нас, Боже, зрости.
Молимось, Боже єдиний,
Нам Україну храни,
Всі свої ласки-щедроти
Ти на люд наш зверни.
Дай йому волю, дай йому долю,
Дай доброго світу,
Щастя дай, Боже, народу
І многая, многая літа.