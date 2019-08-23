 "Здорово, что друзья все собрались", - мэр Киева Кличко на дне рождения у застройщика и избранного нардепа от "ОПЗЖ" Столара. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись опубликовало информагентство УНИАН.

"Здорово, что друзья все собрались. Вадим Михайлович, спасибо тебе большое, что собрал всех друзей. Предлагаю тост за друзей!", - заявил Кличко, обращаясь к Столару во время застолья.

При этом, по данным источника, застолье происходило заграницей, куда Кличко прилетел на День рождения Столара. Это также подтверждается кадрами с видео, на котором Кличко говорит тост Столару в честь его дня рождения: "Ну и по нашей традиции… Наверняка здесь "русаки" есть и еще кто-то, чтоб понимали, откуда мы... Будьмо!". Таким образом, отмечает источник, можно предположить, что Кличко приехал на праздник целенаправленно, а не попал на него случайно, проходя мимо.

И все бы ничего, но в начале августа в интервью изданию LB.ua Кличко заявил, что не может назвать Столара другом.

"Я знаком с тысячами людей. Друзей у меня… пальцев одной руки хватит. Поэтому я не назову Столара другом", - заявил тогда Кличко. - "Он - не мой друг. Не чиновник Киевской городской администрации и не депутат Киевсовета. Столар - бизнесмен, у него какие-то свои проекты. Его, как и Микитася, других застройщиков пытаются привязать к Кличко. Но это неправда. Я знаком со всеми застройщиками в Киеве, со всеми бизнесменами в городе. Но называть их всех моими друзьями - преувеличение. И говорить, что я отстаиваю их интересы - манипуляция, не более. Спрашивать кого-то, почему он пошел в ту партию, а не в другую, я тоже не могу. Это личное решение каждого, они со мной не советуются", - добавил мэр.

Напомним, в 2017 году журналисты программы "Схемы" сообщали, что Виталий Кличко летал на частном самолете вместе с руководителем "Укрбуда" Максимом Микитасем и Вадимом Столаром. В расследовании говорилось о том, что Кличко и Микитась вместе прилетели из Неаполя. В комментарии программе "Схемы" мэр Киева сообщил, что за аренду чартера платил Микитась. По словам Кличко, он случайно встретил застройщика на улице в Неаполе и согласился приобрести билет на чартер, потому что имел перелет со "стыковкой", а Микитась летел прямым рейсом.

Отметим, украинского бизнесмена, скандального застройщика и политика Вадима Столара нередко называют "теневым мэром" Киева и "главным решалой" в столице, который имеет огромное влияние на мэра Виталия Кличко. По данным СМИ, без его ведома не проходит ни одно важное решение городских властей в финансовой и, в частности, строительно-земельной сфере. Что касается его политической деятельности, то он был избран нардепом дважды – в 2010 году в парламент 6-го созыва по мажоритарке от Партии регионов, а в 2019 году попал в Раду по списку партии экс-регионалов "Оппозиционная платформа – За жизнь", лидерами которой являются Юрий Бойко, Вадим Рабинович и кум Путина Виктор Медведчук.







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