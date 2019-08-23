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Все про:день рождения (344) Кличко (2709) Столар (8)

 "Здорово, что друзья все собрались", - мэр Киева Кличко на дне рождения у застройщика и избранного нардепа от "ОПЗЖ" Столара. ВИДЕО

В сети появилось фрагмент видеозаписи застолья, на котором мэр Киева Виталий Кличко поднимает тост за дружбу со скандальным застройщиком Вадимом Столаром, хотя ранее в СМИ он заявлял обратное.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись опубликовало информагентство УНИАН

"Здорово, что друзья все собрались. Вадим Михайлович, спасибо тебе большое, что собрал всех друзей. Предлагаю тост за друзей!", - заявил Кличко, обращаясь к Столару во время застолья.

При этом, по данным источника, застолье происходило заграницей, куда Кличко прилетел на День рождения Столара. Это также подтверждается кадрами с видео, на котором Кличко говорит тост Столару в честь его дня рождения: "Ну и по нашей традиции… Наверняка здесь "русаки" есть и еще кто-то, чтоб понимали, откуда мы... Будьмо!". Таким образом, отмечает источник, можно предположить, что Кличко приехал на праздник целенаправленно, а не попал на него случайно, проходя мимо.

И все бы ничего, но в начале августа в интервью изданию LB.ua Кличко заявил, что не может назвать Столара другом.

"Я знаком с тысячами людей. Друзей у меня… пальцев одной руки хватит. Поэтому я не назову Столара другом", - заявил тогда Кличко. - "Он - не мой друг. Не чиновник Киевской городской администрации и не депутат Киевсовета. Столар - бизнесмен, у него какие-то свои проекты. Его, как и Микитася, других застройщиков пытаются привязать к Кличко. Но это неправда. Я знаком со всеми застройщиками в Киеве, со всеми бизнесменами в городе. Но называть их всех моими друзьями - преувеличение. И говорить, что я отстаиваю их интересы - манипуляция, не более. Спрашивать кого-то, почему он пошел в ту партию, а не в другую, я тоже не могу. Это личное решение каждого, они со мной не советуются", - добавил мэр.

Напомним, в 2017 году журналисты программы "Схемы" сообщали, что Виталий Кличко летал на частном самолете вместе с руководителем "Укрбуда" Максимом Микитасем и Вадимом Столаром. В расследовании говорилось о том, что Кличко и Микитась вместе прилетели из Неаполя. В комментарии программе "Схемы" мэр Киева сообщил, что за аренду чартера платил Микитась. По словам Кличко, он случайно встретил застройщика на улице в Неаполе и согласился приобрести билет на чартер, потому что имел перелет со "стыковкой", а Микитась летел прямым рейсом.

Отметим, украинского бизнесмена, скандального застройщика и политика Вадима Столара нередко называют "теневым мэром" Киева и "главным решалой" в столице, который имеет огромное влияние на мэра Виталия Кличко. По данным СМИ, без его ведома не проходит ни одно важное решение городских властей в финансовой и, в частности, строительно-земельной сфере. Что касается его политической деятельности, то он был избран нардепом дважды – в 2010 году в парламент 6-го созыва по мажоритарке от Партии регионов, а в 2019 году попал в Раду по списку партии экс-регионалов "Оппозиционная платформа – За жизнь", лидерами которой являются Юрий Бойко, Вадим Рабинович и кум Путина Виктор Медведчук.


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Источник: https://censor.net.ua/v3144465
 
 
 Топ комментарии
 
Здорово было бы,чтобы друзья все вместе сели на нары.
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І тільки дурні на "Цензурі" гризуть одне одному горлянки. В той час, як "За життя! ", "ПЕС" та інші "віталіки" гуляють ща одним столом, сміючись з дурнів, які реально вірять їх словам.
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Здорово было бы,чтобы друзья все вместе сели на нары.
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Вместе с кумом жены кума Пукина из списка СН ?....
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И Портновым и Дубининым и многих других ЗЕсепаров аля Шефиры туда же.
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Да там порохогівноботи сраку рвуть якже так зеля хоче скінути двохметрового долбойоба. Хай дальше крадуть і застроюють столицю. Таке відчуття що барига шоколадна лічно башляє цим дебилами які за ньго всих порвуть.
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А уважаемый же человек был... в общем и останется, в очень узких кругах...
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А страдать же ж будет как он без твоего уважения, аж представить страшно !!!
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Просто кто то мэром Киева сильно хочет стать и наверное он работает в 1+1.
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Но всё равно хотят поставить человека Коломойского, ходят слухи что это может быть Богдан.
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Кого хотят и кого в итоге поставят может и не совпадать.
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Треба розуміти просту річ - за мера Кличка голосували ті самі любителі популістів, що і за Зєлєнского і СН. Тільки у ситуації з Кличком і СН перевага і правда є на боці Кличка, бо він діє у руслі закону, а СН на чолі з Богданом - у руслі гопницького наїзду. Тому попри те, що я вважаю, що Київ міг би мати кращого мера, ніж Кличко, я все таки на боці Кличка. Щодо тостів і виборів друзів, це відео показує, що Кличко по-дурному неперебірливий. Але, повторю, закон, право і зрештою правда все рівно на боці Кличка.
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Ти де живеш? Дурень. Тобто грабувати столицю це потвоїму розумно. А за Ткаченка чи Богдана я не чув щоб вони крали. Будем судить по їх ділам. А не сліпо сраку рвати за боксьора. Вот і живем так хай крадуть тількиб не мінялись.
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та в разведку ходил )))) а поздравлял чтоб не спалится ))))
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Кличко говорил банальные вещи под 100 г. это ещё ничего ни значит.
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Ну, я тоже тогда скажу банальщинуя хотя и по-трезвому: он хороший боксёр и никудышный мэр.
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Но он лучший мэр в Украине, ну лучших почему то нету, есть только хуже или просто жопа.
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Лучший скорее тот свободовец с Конотопа, который не боялся давать прочухонов местным полусепарским депутатам, за что и был избит. А этот-лишь мэр города с самым большим бюджетом. А Киев при нём ещё грязнее был, проходил недавно переход на Дружбы народов, хотел глянуть на пресловутый стеклянный мост, ох и бомжатня же там. И да, мост ничерта не стеклянный.
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Скажи чесно ти: сєпар чи ЗЕ-бот, чи Кремле-бот.
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Просто нормальный человек, который не надрачивает на Порошенко, сакрализуя его как в Рашке.
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Мені здається чи ти в натурі дурень. З таким бюджетом як в столиці мавпа буде класним мером ніж будь-де.
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а уніан належить бєні...от і вір в чесність цього змі...а нахаляву як кажуть все добре.тому жгі віталя єщьо, тре знов джуліані подзвонити - бо богдан шось булки розслабив
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Обрізали таки водяний знак телеграм каналу "легітимний". Не вміє він їх ставити.))) Треба було по діагоналі на всю довжину а не знизу. А цензор в своєму репертуарі, як завжди
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І на УНІАН вже обрізали))) Сцикуни. А "Обозрєватєль" години 3 тому цю новину випустив годинку потримав і видалив. Ахаххаха
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Да Кличка уже там разные Бени УНИАН 1+1 пол года сливают.
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Киевляне голосуйте за Кличка, а то сейчас какого то дырявого сепара подсунут в обертке патриота.
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Как неудобно получилось. Хоть бы не подумали что Кличко лжец.
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Да, петики говорили, что у Виталика нет мозгов врать. Оказалось, на это есть...
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І тільки дурні на "Цензурі" гризуть одне одному горлянки. В той час, як "За життя! ", "ПЕС" та інші "віталіки" гуляють ща одним столом, сміючись з дурнів, які реально вірять їх словам.
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Петики грызут глотки не сторонникам "За жиддя", а только Зелиным.
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Слуга УРода уже получает электроэнергию по 57 копеек пока ЗЕбилятня платит по 1,64. как то так..Причём ЗЕбилы рельно тоже верят своему клоуну..Интресно ЗЕьбила как и Бабломойскому тоже пустят электроэнергию по 57 копеек или ЗЕбилам никто ничего не обещал..
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Но как же, бл., красиво они обувают лехтатрат! и как же будет прав Шкиряк "повоняете и успокоитесь" (с)
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Что еще было ожидать от умственно отсталой, шестерки Кличка?
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У нас на улице положили асфальт которого у нас не было лет 20 точно...Хотя как не было..по документам как оказалось у нас ложили асфальт, только асфальт был на бумаге..При Кличко реально положили..новая дорога сейчас.
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Дійсно, що подібне було. Це звичайно не робить з Кличка найкращого мера, але тепер часи секти зесвідків. Якщо вони полізуть, то краще нехай буде Кличко.
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Может где-то и положил, а на днепровской набережной он болт на участников дорожного движения полжил, разрешив впихнуть Ривер мол возле дороги.
Теперь там постоянная пробка от березняков)
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Киевляне голосуйте за Кличка, а то сейчас какого то дырявого сепара подсунут в обертке патриота.
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Мразь натуральная,киевляне уже стали медведчуковцами,что терпят эту медведчуковскую гниду?
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ОПЗЖ=Кличко=Мародёр=ЕС=коломойский=ахметов=пинчук=зеленский=боголюбов=кононенко=кернес=медведчук=вилкул

вообще никаких отличий, любой из них будет тебя грабить, без вариантов.
список можно продолжить
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Звичайний тваринний інстинкт ... кормлять - це добре, це друзі!
Б'ють - це погано, це вороги!
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це капець, це ж звичайна фраза звернення до людей особливо під час застілля. Це вихованістю зветься. Боже, допоможи Україні здолати тупість
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все чиновники живут по принципу : собака лает ...нал идёт , ввиду полного отсутствия справедливого правосудия , судьи и менты свои люди
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После публикации видео, где Кличко бухает со смотрящим Киева Столаром, его рейтинг рухнет навсегда.
Все заявления Кличка о том, что он Столара его не знает и не дружит, оказались очередным враньём. Теперь заявление Богдана о том, что ему предлагали $20 млн выглядит куда реальнее.
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Что вы хотите от птенца гнезда Петрова? Чтоб оно не брехало?
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Ото дивина. Молодший брательнік з Марченко (Медведчучкою) Хрестили доньку Шуфрича, (стали кумами всі Шуфрич/Кличко молодший/Медведчук). Спортсмени у нас взагалі 90% ватні. (сподіваюсь що лише 90%).
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спортсмены должны сидеть в спортсменских клетках. и в них забавлять людей.
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ну, как дети малые....а, раньше, что не знали, что все там повязаны...?
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Как обычно тупое жлобьё повылазили из нор,
и давай писать критику на чей то комментарий о том что сажать всех этих друзей,
мол так и ЗЕсепаров тоже в тюрягу...**** каких сепаров олени,они так и остались в своём развитии в 2014 году,для них порошенко герой и атаман,а парубий-не невменяемый с майдана,в дырявом пуховике-что чудом попал с друзьями в раду-а самый лучший спикер..
Ну да чего с ними спорить,время всех рассудит,а когда начнут появляться первые успехи,когда начнут сажать всю эту нечисть что грабила все эти 5 лет,и так и не смогла нажраться,когда люди начнут хвалить власть-эти невменяемые,так же быстро переобуются и будут петь со всеми в унисон..в тюрьме их называют приспособленцы-они там люди не рукоподаваемые..
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Брат Кличко кум Медведчука - кума Путина - это все одна огромная мафиозная семья! И Порошенко с Медведчуком еще в 90-х создавали вдвоем партию СДПУ(о) и потом Порошенко создал партию регионов и все завязаны на друг друга и Ахметов там людей своих напихал и они все партнеры и Роттердам + Порошенко с Ахметовым делали и Порошенко купил акции ДЕТЕК и они бизнес партнеры и кум Порошенко - это Луценко - генпрокурор и т.д. и т.п. ВСЕ ЭТО ОДНА МАФИЯ - КРИМИНАЛЬНАЯ УКРАИНО-РОССИЙСКАЯ СЕМЬЯ - КЛИЧКО, ПОРОШЕНКО, АХМЕТОВ, МЕДВЕДЧУК, ПУТИН, И Т.Д. И Т.П.
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Да...нечего сказать - дурень. Неразборчивый в "друзьях". Или всё-таки куплен с потрохами "на 3 метра в землю"...
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