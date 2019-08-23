 Мы готовы пока использовать в Раде ту систему для голосования, которая есть, без всяких новаций, - Стефанчук о борьбе с кнопкодавством. ВИДЕО

"Мы предлагаем и изменения в закон, которые бы очень сурово карали народных депутатов, которые это (неперсональное голосование. - Ред.) будут использовать, вплоть до уголовной ответственности или большого штрафа", - сказал он, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Разумкова, насколько ему известно, система сенсорной кнопки при голосовании депутатов в Верховной Раде не сертифицирована и есть вопросы, связанные с гарантийным сроком ее использования.

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"Она теоретически введена 11 или 12 лет назад, и я не уверен, что эта система отвечает всем тем вызовам, которые будут стоять перед Верховной Радой IX созыва. Но если мы говорим о самой системе борьбы с "кнопкодавством", то это надо будет делать. Но надо будет сделать так, чтобы и Рада (парламент – ИФ) работала", - отметил Разумков.

Он также отметил, что сенсорная кнопка не предусмотрена Регламентом Верховной Рады и ее введение может вызвать проблемы при принятии тех или иных решений.

"Я не уверен, что эта система отвечает всем тем вызовам, которые будут стоять перед Верховной Радой IX созыва", - пояснил Разумков.

В свою очередь представитель главы государства в Верховной Раде Руслан Стефанчук уточнил, что технически свой ресурс система "Рада-3" исчерпала в 2008 году, и за этот период истекли все гарантии возможности голосования и технического обеспечения.

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"Поэтому, безусловно, одним из первых вопросов, который мы будем решать в Верховной Раде – это вопрос идентификации голосования, а это не вопрос сенсорной кнопки. Сенсорная кнопка реагирует просто на тепло человека… Надо говорить о введении "Рады-4", для этого надо поставить техническое задание, выписать все эти вещи в Регламенте Верховной Рады", - сказал Стефанчук.

При этом он отметил, что все-таки, возможно, пока будет использоваться система "Рада-3".

"Мы готовы пока использовать "Раду-3", как она есть, без всяких новаций", - сказал представитель главы государства в Верховной Раде.

Он напомнил, что одним из первых законопроектов, который будет внесен в Верховную Раду, станет законопроект об ответственности за неперсональное голосование.

Как сообщалось, система "Рада-3", разработанная и установленная ранее в зале заседаний украинского парламента, имеет так называемую "персональную кнопку", которая не позволит депутатам голосовать за кого-либо, кроме себя.

Первое торжественное заседание Верховной Рады пройдет 29 августа.