EN|RU|UK
Темы дня: Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Политика Украины
  1045  36
Все про:ВР (23313) кнопкодавство (14) Разумков Дмитрий (153) Стефанчук Руслан (59)

 Мы готовы пока использовать в Раде ту систему для голосования, которая есть, без всяких новаций, - Стефанчук о борьбе с кнопкодавством. ВИДЕО

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков сказал на брифинге, что его политическая сила делает все, чтобы исключить "кнопкодавство" в Верховной Раде.

"Мы предлагаем и изменения в закон, которые бы очень сурово карали народных депутатов, которые это (неперсональное голосование. - Ред.) будут использовать, вплоть до уголовной ответственности или большого штрафа", - сказал он, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Разумкова, насколько ему известно, система сенсорной кнопки при голосовании депутатов в Верховной Раде не сертифицирована и есть вопросы, связанные с гарантийным сроком ее использования.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Аппарат ВР должен до вторника предоставить информацию о готовности системы "Рада-3", предусматривающей сенсорную кнопку для персонального голосования, - Разумков

"Она теоретически введена 11 или 12 лет назад, и я не уверен, что эта система отвечает всем тем вызовам, которые будут стоять перед Верховной Радой IX созыва. Но если мы говорим о самой системе борьбы с "кнопкодавством", то это надо будет делать. Но надо будет сделать так, чтобы и Рада (парламент – ИФ) работала", - отметил Разумков.

Он также отметил, что сенсорная кнопка не предусмотрена Регламентом Верховной Рады и ее введение может вызвать проблемы при принятии тех или иных решений.

"Я не уверен, что эта система отвечает всем тем вызовам, которые будут стоять перед Верховной Радой IX созыва", - пояснил Разумков.

В свою очередь представитель главы государства в Верховной Раде Руслан Стефанчук уточнил, что технически свой ресурс система "Рада-3" исчерпала в 2008 году, и за этот период истекли все гарантии возможности голосования и технического обеспечения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Раде кнопкодавов будут наказывать штрафом от 50 до 80 тыс. грн, - Разумков

"Поэтому, безусловно, одним из первых вопросов, который мы будем решать в Верховной Раде – это вопрос идентификации голосования, а это не вопрос сенсорной кнопки. Сенсорная кнопка реагирует просто на тепло человека… Надо говорить о введении "Рады-4", для этого надо поставить техническое задание, выписать все эти вещи в Регламенте Верховной Рады", - сказал Стефанчук.

При этом он отметил, что все-таки, возможно, пока будет использоваться система "Рада-3".

"Мы готовы пока использовать "Раду-3", как она есть, без всяких новаций", - сказал представитель главы государства в Верховной Раде.

Он напомнил, что одним из первых законопроектов, который будет внесен в Верховную Раду, станет законопроект об ответственности за неперсональное голосование.

Как сообщалось, система "Рада-3", разработанная и установленная ранее в зале заседаний украинского парламента, имеет так называемую "персональную кнопку", которая не позволит депутатам голосовать за кого-либо, кроме себя.

Первое торжественное заседание Верховной Рады пройдет 29 августа.

Источник: https://censor.net.ua/v3144439
 
 
 Топ комментарии
 
ще одна обісцянка відміняється Мы готовы пока использовать в Раде ту систему для голосования, которая есть, без всяких новаций, - Стефанчук о борьбе с кнопкодавством - Цензор.НЕТ 3477 урино-офтальмологічні процедури для зебілів продовжуються Мы готовы пока использовать в Раде ту систему для голосования, которая есть, без всяких новаций, - Стефанчук о борьбе с кнопкодавством - Цензор.НЕТ 9590
 показать весь комментарий
 
срите зебилам и дальше - они все схавают
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Фанатов Слуги народа огорошили заявлением: третий сезон сериала может не выйти на экраны - нет прокатного удостоверения.
 показать весь комментарий
 
 
А ти так за це переймаєшся що хоч би не всрався. Мы готовы пока использовать в Раде ту систему для голосования, которая есть, без всяких новаций, - Стефанчук о борьбе с кнопкодавством - Цензор.НЕТ 8348
 показать весь комментарий
 
то есть зебилы в курсе,что чморей выбрали?
 показать весь комментарий
 
 
Мальчик иди сьешь пиражок. Он там на полке лежит.
 показать весь комментарий
 
 
они уже на этапе тарифов были в курсе, просто пока все знакомые помнят как они за зеблю свою очечу рвали, признаваться стыдно. А как забудут, то будут громче всех визжать "кто выбрал этого урода?", "да я на выборы вообще не ходил!!!"
 показать весь комментарий
 
 
Головне щ9об *********** свинарник був у курсє, всі 4% песів.
 показать весь комментарий
 
ще одна обісцянка відміняється Мы готовы пока использовать в Раде ту систему для голосования, которая есть, без всяких новаций, - Стефанчук о борьбе с кнопкодавством - Цензор.НЕТ 3477 урино-офтальмологічні процедури для зебілів продовжуються
 показать весь комментарий
 
 
Срочно всех "слуг " в Трускавец , учить нажимать две кнопки на одном пульте.. Мы готовы пока использовать в Раде ту систему для голосования, которая есть, без всяких новаций, - Стефанчук о борьбе с кнопкодавством - Цензор.НЕТ 5165
 показать весь комментарий
 
 
так как не существует на свете такого дерьма,чтоб зебил его с радостью не съел
 показать весь комментарий
 
 
Как у Коломойского типично всё делается...
Сначала открытые списки в *****,теперь сенсорная кнопка у них получается.
Что дальше шарлатаны будут рассказывать?
 показать весь комментарий
 
 
1 выборы с урнами-наперстками.
2 голосование в раде по смартфону
3 Ротердам +/-
4 Разделение суда на "для наріда" и "для вельмож"
 показать весь комментарий
 
 
Ну вот. Сьехали слуги и с сенсорной кнопки)
 показать весь комментарий
 
 
а шо, моно-зе-монополия не может поменять регламент рады
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
цензор, не нужно манипуляций！
До обеда вы написали совершенно другое！
 показать весь комментарий
 
так до обеда и зелёные сопли говорили совсем другое
 показать весь комментарий
 
 
2019 - пока...
2020 - пока...
2021 - пока...
2030 - пока...
Гарантия неясна... ещё какое-то дерьмо в качестве отговорки. Но знаете что? Кто хочет что-то сделать - делает! Кто не хочет - ищет отговорки.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
девиз зебилов : Ми здамо Україну разом!
 показать весь комментарий
 
 
теперь опять в трускавец ехать переучиваться
 показать весь комментарий
 
 
Сколько можно мусолить эту "сенсорную кнопку"?
Давайте еще начнем обсуждать всерьез цепь с ошейником.
Просто должны быть очень серьезные юридические последствия за неперсональное голосование. И в качестве доказательства нарушения должны приниматься фото и видео тех же журналистов.
 показать весь комментарий
 
 
какое соотношение отрубленых рук у чинуш и у обычных карманных воров в ОАЭ не подскажешь?
 показать весь комментарий
 
 
"я не уверен, что эта система отвечает всем тем вызовам, которые будут стоять перед Верховной Радой IX созыва" в смысле, что кроме кнопок нужны еще и педали ?
 показать весь комментарий
 
 
" Від Луганська і до Львова в очі сцить зєбілам Вова".. Ну що, зєбіли, з черговою вас рехформою від Вофки Сцикуна 😁
 показать весь комментарий
 
 
Рано ти зарохкала мародерська свиноматка.
 показать весь комментарий
 
Тобто повторюється пачую кожнава і жити по новому, і система кнопкодавства всіх влаштовує Мы готовы пока использовать в Раде ту систему для голосования, которая есть, без всяких новаций, - Стефанчук о борьбе с кнопкодавством - Цензор.НЕТ 2609
 показать весь комментарий
 
всё правильно. а соевые боты - лузеры-подкацапники.
 показать весь комментарий
 
У них времени мало, необходимо Украину успеть продать . А народ начал прозревать и замечать, что опросы на радио и ТВ показывают что большинство (70-90%) ожидают только ухудшение ситуации в Украине и никаких 73% за команду ЗЕ не существует в реальности. А некоторые даже так осмелели, что утверждают про масштабную фальсификацию на выборах.
 показать весь комментарий
 
 
ЗЕбобы....)))
Как внезапто то да?)))))))
Снова ваши слуги провели вам по губам?
Рояль вам в зад....)))))
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх