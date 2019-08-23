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 Политика Украины
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 МВД разрывает контракт с руководством производственного объединения "Форт": по результатам аудита проводятся следственные действия, - Аваков. ВИДЕО

Министерство внутренних дел Украины разрывает контракт с руководством казенного научно-производственного объединения "Форт" МВД Украины, после проведения аудиторских проверок, будет проведено расследование, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"За допущенные просчеты, неэффективные управленческие решения и правонарушения, которые привели к значительным финансовым потерям, руководством МВД принято решение, и я подписал приказ о расторжении контракта с руководством и начальником научно-производственного объединения завода "Форт" Писаренко (Руководитель завода "Форт" Виктор Писаренко. – Ред.). Писаренко уволен с занимаемой должности", - сказал он в пятницу в ходе расширенного заседания коллегии МВД, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Министр подчеркнул, что "полиция проводит следственные действия на основании результатов аудиторской проверки завода".

В свою очередь директор департамента внутреннего аудита МВД Александр Грибовский пояснил, что это предприятие занимается разработкой и производством стрелкового оружия, боеприпасов и спецсредств. По его словам, в последнее время в МВД из разных источников поступала информация о возможных противоправных действиях, на основании которой было принято решение о проведении внепланового аудита на предприятии.

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Грибовский отметил, что в ходе аудита было установлено "неэффективное использование средств на общую сумму в 32,5 млн грн, из них такие, что уже привели к растратам – на сумму 24 млн грн".

Также, по его словам, на предприятии систематически на протяжении года несвоевременно выплачивалась зарплаты, и на 1 августа сумма задолженности по зарплате составила 33 млн грн.

Кроме того, Грибовский рассказал, что часть полученного оборудования для производства патронов не введена в эксплуатацию, а государственные средства в сумме более 1,5 млн грн были использованы "на собственные нужды предприятия".

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Министр внутренних дел Украины призвал в кратчайшие сроки провести расследование данных фактов.

Источник: https://censor.net.ua/v3144430
 
 
 Топ комментарии
 
он и есть "нова влада", не понятно разве?
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Не сміши. Завод "Форт" - успішне підприємство, що виробляє доволі якісну зброю. Заважає він кацапам і підкацапникам. Будуть банкротити.
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Заворушився, невже нова влада залишить цього баригу при кориті?
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он и есть "нова влада", не понятно разве?
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Аваков -очень эффективный менеджер..Если ввести его в рамки закона ,будет служить эффективно.Теперь ему не быть роялем в кустах.Потому что монополия власти ,и у него нет выбора.
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...вася, это ты верно сказал - теперь для этого рояля появился достойный исполнитель... МВД разрывает контракт с руководством производственного объединения "Форт": по результатам аудита проводятся следственные действия, - Аваков - Цензор.НЕТ 5741 МВД разрывает контракт с руководством производственного объединения "Форт": по результатам аудита проводятся следственные действия, - Аваков - Цензор.НЕТ 9361

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пипец..будут здесь отавариваться..Beretta - італійська компанія з виробництва зброї.
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МВД разрывает контракт с руководством производственного объединения "Форт", и подписывает новый контракт с "Криворожским оружейным заводом им. И.В.Коломойского"..
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О , и Авакова прищучили ,приучают жить по закону.Давно пора. А то больно надменный.
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Не сміши. Завод "Форт" - успішне підприємство, що виробляє доволі якісну зброю. Заважає він кацапам і підкацапникам. Будуть банкротити.
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Смею возразить 33 млн долгов по зарплате-успешность предприятия?.Первыми уходят мозги.Остаются дворники и технички.
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Що таке 33 млн для такого підприємства? І ще треба з'ясувати, звідки вони виникли. Основним замовником у Форта є саме МВС. Два місяця по контракту бабки не перерахували - от і заборгованість. Про 1,5 ляма на нужди підприємства взагалі смішно читати. А якщо відверто, то скажу так: друг дитинства працює там інженером. За останні роки не нахвалиться на свій завод і свої ж профздобутки. Але харківському армяну то до сраки, він перезувся в повітрі і відробляє кредит довіри від бєні. Як-не-як, друзі...
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У мене теж там працюють багато знайомих та друзів (інженерами, технологами). Теж дуже і дуже добре відгукуються про завод.
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А с производителем рюкзаков контракт возобновят.
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ну рюкзаки это святое, мажор аваковский за рюкзаковское бабло с казино не вылазит
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Мабуть не поділилися надприбутками.
Жаба задавила.
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"Аудит" 5 лет проводился? Или все таки рюкзаков всеми методами пытается сохранить жопу в кресле, выслуживаясь перед новым хозяином? Шавка.
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кто-то мне может сказать, почему Глок в Америке стоит 400-500 долл., а у нас 2000 по официально закупке?
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Потому что США это страна свободных людей...а не РАБОВ!!!!
как наш Бандустан...
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Патамуша кушать всем хочется. Работать некому, а кушать все хотят.
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Из попереднього кабмина останется только один горец , на "а "начинается на "ов' заканчивается , любит рюкзаки с дельтой баньчить ), да ,зяблики ?)
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Досить підозріла історія , встановлено неефективне використання 32,5 млн , з них такі що привели до розтрат 24 млн . , певно в т.ч. 1,5 млн грн на власні потреби . Така каламуть може бути лише при "потрібному" аудиті . Сюди можна загнати навіть наднормативні запаси ТМЦ та Товари що ще не надійшли і фарбу на стіни .
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Вінницький завод "Форт" має найбільший цех з виготовлення стрілецької зброї в Україні і єдиний хто має лабораторію для її випробування. Виготовленна стрілецька зброя відповідає усім стандартам НАТО.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=AojnfT-FQ8M
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Схоже, що Собакєвічу не світить посада крутого чувака в уряді "прафффєсіаналов". Можливо рилом не вийшов , можливо занадто вумний для "слуг урода ". Якби там не було, а таки мундир Піночета доведеться йому в ломбард до Жульки занести доки сукно міль не погризла 😕
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вот так...делай пистолеты ментам...этими же пистолетами потом носом в кафель уложат МВС розриває контракт з керівництвом виробничого об'єднання "Форт": за результатами аудиту проводяться слідчі дії, - Аваков - Цензор.НЕТ 9437
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...походу, закупать МР-5 в Турции выгоднее, больше к пальчикам прилипает... МВС розриває контракт з керівництвом виробничого об'єднання "Форт": за результатами аудиту проводяться слідчі дії, - Аваков - Цензор.НЕТ 5601
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