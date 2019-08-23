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Все про:авиация (1811) дети (3668) медицина (1847) спасение (84) Харьковщина (1364)

 "И тут появляются люди и начинают расчищать взлетную полосу": на Харьковщине местные жители помогли взлететь самолету санавиации с тяжело травмированным годовалым ребенком на борту. ВИДЕО

В Сахновщине (Харьковская область) местные жители своими силами расчистили взлетную полосу, чтобы самолет санавиации с тяжело травмированным годовалым ребенком на борту смог взлететь и доставить пациента в больницу.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала депутат Харьковского облсовета, член Общественного Совета при Минздраве, волонтер Виктория Милютина, передает Цензор.НЕТ.

"Позавчера (20 августа. - Ред.) мы наблюдали, как люди руками и косами за несколько минут расчищают взлетную полосу, чтобы дать взлететь самолету санавиации. Видели мы не в кино, был это не Тарантино, это были наши украинские реалии, место действия - Сахновщина", - рассказала она.

"Из окна дома выпал ребенок. Девочка, год и 8 месяцев, перелом основания черепа. Оперировать на Сахновщине невозможно. Состояние критическое. Старший дежурный врач неотложной помощи позвонила ровно в тот момент, когда я как раз говорила нашем бессменному капитану санавиации Юрию Покусай, что мне слишком сложно поддерживать этот проект, он чрезвычайно дорогой, денег на него нет, а у меня в фокусе внимания раненые. Конечно, Юрий улетел. Полет обошелся где-то в 10 тыс. грн, летели в долг. На подлете увидел, что полоса (а занимается ею, традиционно, районное самоуправление) поросла травой. Нашел свободный кусочек, то втулився. А взлететь - не может, нужно свободных метров ну хотя бы 200-400, опытному пилоту", - пояснила Милютина.

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"Ребенок умирает, самолет не может взлететь. И тут на поле появляются люди, односельчане, молодые и не очень мужчины, в том числе один из наших ветеранов АТО, и начинают руками и косами расчищать взлетную полосу. Самолет взлетел. Ребенок спасен. Я люблю вас, люди. Вы невероятные. Вы делаете чудеса там, где, кажется, спасения не будет. Берегите себя, сохраняйте спокойствие и поддерживайте санавиацию", - резюмировала она.

И тут появляются люди и начинают расчищать взлетную полосу: на Харьковщине местные жители помогли взлететь самолету санавиации с тяжело травмированным годовалым ребенком на борту 01
И тут появляются люди и начинают расчищать взлетную полосу: на Харьковщине местные жители помогли взлететь самолету санавиации с тяжело травмированным годовалым ребенком на борту 02
И тут появляются люди и начинают расчищать взлетную полосу: на Харьковщине местные жители помогли взлететь самолету санавиации с тяжело травмированным годовалым ребенком на борту 03
И тут появляются люди и начинают расчищать взлетную полосу: на Харьковщине местные жители помогли взлететь самолету санавиации с тяжело травмированным годовалым ребенком на борту 04

Источник: https://censor.net.ua/v3144424
 
   
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Згоден, але питання до місцевої влади - 2 літри бензину на мотокосу і 2 години роботи косаря. Чому життя повинні рятувати волонтери і добрі люди, а не ті, хто зобов"язаний це робити по закону.
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Вообще -то полиции достаточно было перекрыть часть автотрассы с двух сторон на полчаса,для взлёта и посадки маленького самолёта.
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да ладно....
В любом селе, да везде по такому случаю все бы вышли, даже бомжи..... - нет тут ничего необычного..., только крикнуть нужно громко, что бы услышали...
В моем городке точно - даю 100% гарантии....
А кто бы не вышел без уваж. причины, с тем здороваться перестали бы.... "И тут появляются люди и начинают расчищать взлетную полосу": на Харьковщине местные жители помогли взлететь самолету санавиации с тяжело травмированным годовалым ребенком на борту - Цензор.НЕТ 5561
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До слез.. Дай Бог здоровья малышу, и всем небезразличным людям участвовавшим в его спасении.
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Так они за свой счет летают или это самолет санавиации? Сволочи у власти на местах..Короче очередые хроники дна и бардака. Здоровья ребёнку и всем причастным к спасению.
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Здоровья ребенку, летчику тоже, что сказать - люди у нас золотые, почему самолет санавиации летает в долг, а ньюдепутаты разъезжают по Трускавцам - большая загадка
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