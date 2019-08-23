 "И тут появляются люди и начинают расчищать взлетную полосу": на Харьковщине местные жители помогли взлететь самолету санавиации с тяжело травмированным годовалым ребенком на борту. ВИДЕО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала депутат Харьковского облсовета, член Общественного Совета при Минздраве, волонтер Виктория Милютина, передает Цензор.НЕТ.

"Позавчера (20 августа. - Ред.) мы наблюдали, как люди руками и косами за несколько минут расчищают взлетную полосу, чтобы дать взлететь самолету санавиации. Видели мы не в кино, был это не Тарантино, это были наши украинские реалии, место действия - Сахновщина", - рассказала она.

"Из окна дома выпал ребенок. Девочка, год и 8 месяцев, перелом основания черепа. Оперировать на Сахновщине невозможно. Состояние критическое. Старший дежурный врач неотложной помощи позвонила ровно в тот момент, когда я как раз говорила нашем бессменному капитану санавиации Юрию Покусай, что мне слишком сложно поддерживать этот проект, он чрезвычайно дорогой, денег на него нет, а у меня в фокусе внимания раненые. Конечно, Юрий улетел. Полет обошелся где-то в 10 тыс. грн, летели в долг. На подлете увидел, что полоса (а занимается ею, традиционно, районное самоуправление) поросла травой. Нашел свободный кусочек, то втулився. А взлететь - не может, нужно свободных метров ну хотя бы 200-400, опытному пилоту", - пояснила Милютина.

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"Ребенок умирает, самолет не может взлететь. И тут на поле появляются люди, односельчане, молодые и не очень мужчины, в том числе один из наших ветеранов АТО, и начинают руками и косами расчищать взлетную полосу. Самолет взлетел. Ребенок спасен. Я люблю вас, люди. Вы невероятные. Вы делаете чудеса там, где, кажется, спасения не будет. Берегите себя, сохраняйте спокойствие и поддерживайте санавиацию", - резюмировала она.







