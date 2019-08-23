 Водитель внедорожника, сдавая задним ходом, переехал женщину с ребенком во дворе дома в Киеве. ВИДЕО камер наблюдения

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Киева.
Видео Киев оперативный
По предварительной информации, 59-летняя водитель задним ходом наехал на женщину с ребенком, которые проходили позади автомобиля.
Полицейские задержали водителя в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
В настоящее время фигурантке сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.
Дивно що ніхто не пише за хомутинника, який є зятем цієї жіночки значно довше і грошенят в нього в десятки разів більше , ніж у Притули.
Теща Притулы и Хомутынника
Да - Притула и Хомутынник - СВОЯКИ
первый - достойный человек , второе - редкое ЧМО
Если руки не стоят - надо ездить с водителем.
Шел рядом и узнал его, поздоровался с ним. Спрашиваю, "а шо, щось з ногою", а он мне "так".
Ну, говорю, "бажаю здоровья", он поблагодарил, и я дальше пошел.
А сейчас читаю эту новость...
То-то он совсем без настроения стоял.... На Тургеневской...
А ещё и теща задом сбила людей... Ай, ай, ай... горе
Як повідомляється, йдеться про Сергія Притулу і нардепа від групи Відродження Віталія Хомутинника.
Журналісти спробували взяти з цього приводу коментар у дочки затриманої Катерини, яка є дружиною шоумена, проте та обговорювати ДТП відмовилася.
«Я вам нічого не буду коментувати», - сказала вона і кинула слухавку.
За наявними даними, Сопельник є директором і власником декількох компаній. (одна из фирм до сих пор работает в оккупированном ДОНЕЦКЕ)
Раніше повідомлялося, що 22 серпня в одному з дворів у Дарницькому районі Києва жінка за кермом автомобіля збила матір із 9-річним сином.
Постраждалі були госпіталізовані у важкому стані.
Підозрювану наразі затримано поліцією.