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 Водитель внедорожника, сдавая задним ходом, переехал женщину с ребенком во дворе дома в Киеве. ВИДЕО камер наблюдения

В Дарницком районе столицы автомобиль во дворе дома наехал на женщину с 9-летним сыном. Пострадавших госпитализировали. Внимание! Видео не рекомендовано для просмотра лицам с неустойчивой психикой!

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Киева.

Видео Киев оперативный

По предварительной информации, 59-летняя водитель задним ходом наехал на женщину с ребенком, которые проходили позади автомобиля.

Полицейские задержали водителя в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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В настоящее время фигурантке сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Источник: https://censor.net.ua/v3144395
 
 
 Топ комментарии
 
Мля... Пока их люди просто рвать на куски не начнут на месте, ничего не изменится. Как давили колесами людей, так и будут давить.
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предупреждали же: Внимание! Видео не рекомендовано для просмотра лицам с неустойчивой психикой!
зачем вы смотрите, а потом комментируете?
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тут відверта помилка водія, напевне жінка, яка переплутала передню передачу з задньою, або гальма з газом, а потім злякалась і натиснула газ ще сильніше, думаючи, що тисне гальма. така ситуація якось сталась на моїх очах - вагітна дівчина потроху заїздила у двір пологового будинку і раптом поїхала дуже швидко, врізалась у вантажівку і продовжувала з усіх сил тиснути на газ, буквально зсуваючи вантажівку з місця, думаючи, що тисне на гальма. тоді, на щастя, ніхто не постраждав.
ну і треба розуміти, що це ситуація з ненавмисними діями водія, помилитися може кожен і повинен нести за свою помилку відповідальність, передбачену законодавством. і Ваша пропозиція "рвати на шматки" жодним чином не убезпечить людей від таких ненавмисних помилок, тому що тут відсутній умисел.
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смазали тормозные диски маслом, что бы не скрипели.
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на жаль, пишуть дитинка померла. дуже сумна новина. звичайно теща не думала когось давити, але ж факт....повна дурня
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щоб холопи в бампери не застрягали и на капот не залитали.
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Все те саме.що і в москалів.Видно,це ніколи не закінчиться.
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1) у москалів теж є авто. 2) москалі інколи їздять задом. 3) москалі іноді давлять людей. Значіть ми адін нарот? Чи може вам чогось бракує?
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geolog Не в цьому річ.А в тому,що якщо є гроші,то все похрін.Навіщо її позашляховик? Це ж всеодно,що бтр,а ще якщо не вміти водити його.Потрібна думати.перед тим.як сідати в авто.
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До чого тут порівняння за москалями? У вас нема доступу до ютубу з американцями?
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geolog Москалі ведуть себе,як боги,коли мають гроші.І наші також від них цього набралися,це призводить до зменшення кількості населення.В нас і так воно катастрофічно зменшується.Якщо ви цього не хочете визнавати,це ваші проблеми.
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Да уж, Притуле сейчас можно только посочувствовать. Всё-таки он публичный человек и на нем это сильно отразится. Пострадавшим выздоровления, а тёщу лишить прав и посадить на трехколёсный лисапет.
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может в жопу ещё поцеловать? или это будет слишком цинично?
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Тьфу, мерзость. Иди к чертовой матери.
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мерзосно на сколько? Большая мерзость чем наказание в виде лишения прав вождения овцы которая ребёнка убила или на уровне?
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Лишить прав тут мало. Пишут, что ребенок умер - а значит там реальный тюремный срок.
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Естественно мало. Когда писала коммент, то не знала, что ребёнок умер.
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Сьогодні на Цензорі збіговисько неадекватів? Яке відношення Притула має до вчинку своєї тещі? Якщо ваші тесть чи теща/свекор/свекруха роблять якісь вчинки в тому числі і протиправні то ви несете за них відповідальність? Чи може ви від того стаєте не такими добрими -мудрими- чесними і т.д.
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никто и не говорит, что он в чем-то виноват. Но если начнет оправдывать тещу, тут же поползут слухи. Да и в любом случае в семье у него теперь, думаю, не все ок будет
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Про твоїх батьків, як і про тебе, иіхто не буде збігатися, щоб потеревенити.
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Мої батьки вже давно на тому світі, світла їм пам'ять. А ви недалека хамовита людина, яка не розуміє різниці між батьками і батьками подружжя.
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как только человек становится "публичной особой" -любой скандал может как поднять его рейтинг,так и опустить его ниже плинтуса,ато и вовсе уничтожить карьеру.Конечно Притула здесь никаким боком.Но он зять этой дебильной особы и поэтому все ее траблы будут автоматом вешать на Притулу.
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Адекватна розумна людина буде чітко розмежовувати де Притула, а де теща.
Дивно що ніхто не пише за хомутинника, який є зятем цієї жіночки значно довше і грошенят в нього в десятки разів більше , ніж у Притули.
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А вот узнаем в ближайшее время (задержание, суды...), имеет отношение или нет. Если умный, поймете, что я имею ввиду.
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За рулём была теща Притулы Юлия Сопельник.
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Скажу больше
Теща Притулы и Хомутынника
Да - Притула и Хомутынник - СВОЯКИ
первый - достойный человек , второе - редкое ЧМО
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И сколько месяцев она за рулём ?
Если руки не стоят - надо ездить с водителем.
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Ребята, только что (40 мин назад) увидел Притулу с костылями (скорее вывих), он стоял возле Нового канала Пинчука, где он работает.
Шел рядом и узнал его, поздоровался с ним. Спрашиваю, "а шо, щось з ногою", а он мне "так".
Ну, говорю, "бажаю здоровья", он поблагодарил, и я дальше пошел.
А сейчас читаю эту новость...
То-то он совсем без настроения стоял.... На Тургеневской...
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это не здавание задним ходом, это езда задним ходом.
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это доже не езда.Это полет жопой в перед
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То он, видимо, на съёмках повредился.
А ещё и теща задом сбила людей... Ай, ай, ай... горе
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Притула залам ногу ще перед виборами.
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А были у прохожих короткостволы, то может и ничего и не произошло, или хотя бы суд был на месте скорый.
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Вот я не понимаю богатых людей, на нее куча фирм зарегистрировано и бизнесы. Зачем они водил не держут?
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Жлобство. Мелочная экономия. Как подумает про тысячу-полторы баксов з/п личному водиле, так и - ого! не! лучше я сама!
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Кода тёщу выпустят, пусть запишется на курсы пилотов.
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Она же очень богатая тётя...Надо водил держать и с них спрашивать. Водила бы такой херни не выкинул во дворе дома...
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Если тетя спутала педальки(что скорее всего),то тетя виновата по самые не хочу.И разговоры типа:бывает,перепутала...не канают.Тете светит конкретная уголовная статья и срок до пяти лет.Скорее всего будут втирать что "тетесталохерово".
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фигассе..это не наехал...это она газ испытывала на заднем ходу....
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Кстати, она одновременно ещё и тещя Хомутынника... Её дочки и мама спивласники огромных бизнесов...
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Жінка, яка збила у Києві матір із дитиною, виявилася тещею Притули і Хомутинника

Як повідомляється, йдеться про Сергія Притулу і нардепа від групи Відродження Віталія Хомутинника.
Журналісти спробували взяти з цього приводу коментар у дочки затриманої Катерини, яка є дружиною шоумена, проте та обговорювати ДТП відмовилася.

«Я вам нічого не буду коментувати», - сказала вона і кинула слухавку.

За наявними даними, Сопельник є директором і власником декількох компаній. (одна из фирм до сих пор работает в оккупированном ДОНЕЦКЕ)

Раніше повідомлялося, що 22 серпня в одному з дворів у Дарницькому районі Києва жінка за кермом автомобіля збила матір із 9-річним сином.

Постраждалі були госпіталізовані у важкому стані.

Підозрювану наразі затримано поліцією.
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Уверена, что откупится. Эти сбитые мать с сыном возьмут бабло, бабе дадут условный срок. На этом все. Или вообще она даст справку, что временное помутнение здоровья было. Вообще закроют дело.
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Та ладно. Притула герой Украины, он же великий спрашивыатель - чей крым?! Тут же большинство кипятком писяло какой этот притула классный.
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а почему такая скорость, она бухая наверное или звездная болезнь у нее
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перепутать передачу или педали может каждый, только нормальный человек с места не топит, и если перепутал сразу тормозит, ну пару метров проедет (not good, not terrible), но перепутав топить так что машина разгоняется до такой скорости - это уже клиника...
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Ни фига себе тетка сдает задом, как автогонщик. А от срока откупится, сейчас все откупаются, причем потерпевшим почти ничего не перепадает на лечение.
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Не уверена, что откупится..Будут тянуть время, это да, но не откупятся.
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Может педали и перепутала, но руль выкрутила мастерски... Не каждый мужик так сможет. Совершила выезд задом с поворотом на 90 градусов, а потом движение прямо. Я бы сказал что это покушение на убийство.
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коли мене вчили їздити,завжди казали---вчися їздити повільно,швидко навчися після.Коли я потім вчила їздити,казала те ж саме.У мене стаж в цьому році-----40.Аж лячно.
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_Всегда с опаской прохожу мимо машины, если вижу что будет сдавать назад. Стараюсь пройти так, чтобы не дать наехать даже если резко рванёт назад. Ибо мир полон долбойобов.
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Хомутынники, Притулы и его тещи, - все это биомусор, который живет в параллельной реальности от происходящего и никто из них ни за что никогда не ответит ибо так построена система управления гражданским обществом и страной под названием Украина.
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