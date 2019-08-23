 Проект решения по NewsOne предусматривает обращение Нацсовета по ТРВ в суд относительно аннулирования лицензии канала, - Костинский. ВИДЕО

Об этом "Прямому" заявил член нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский, передает Цензор.НЕТ.
"Я могу сказать, что проверка уже проведена. По результатам этой проверки на 5 сентября вынесено решение. Мы мониторили эфир этого телеканала (NewsOne. - Ред.), в частности во время выборов и зафиксировали факты, которые имеют признаки разжигания вражды в украинском обществе. И есть проект решения, который предусматривает обращение Национального совета в суд относительно аннулирования лицензии", - отметил Костинский.
А Рабиновица, Медведчуку и Тараса повесить на фонарных столбах у ЖД вокзала г.Киев.
зеля не суддя, щоб щось змінювати треба час.
кабміну нема, на старий надії ніякої, зрада ще не зібралась навіть на перекличку .
що будуть вопити бобіки, якщо зеля піде по шляху порущення процедури.
чи вже забулося, скільки було воні на інагурації по поводу його законого права розігнати стрих псів і набрати своїх. лемент не вщухає до сих пір. я не стороник зе, але я ненависник пе.
майте витримку. я теж хочу змін у країні на краще. інакше я поїду взад в благословену америку і буду звідти любити вас усіх раз в рік, а може в два.
Подача электричества заводам папы Бени теперь стоит 5,7 коп киловатт, а остальным 35,7. Это уже Роттердам (-) или ещё Роттердам (+)? Или "Зебеня на карман"? Что там НАБУ, ГБР и СБУ об этом говорят?
Долги Бениным предприятиям списали на 470 млн. Это значит в бюджете типа денег полно и на повышение зарплат, пенсий и понижение тарифов уже хватает? Что там в НАБУ, вопросов нет?
В "Центэнерго" с первых чисел июля посажен новый смотрящий от папы Бени и резко пошла шара для его ферросплавных заводиков. НАБУ, ГБР и СБУ в упор этого не замечают?
Компании WindRoze папы Бени достался контракт и монопольное право на литерные перевозки. НАБУ и прочие упорно молчат в тряпочку.
Руководителей в администрации президента хитро вывели из ранга госслужащин и освободили от заполнения обязательных деклараций, Разумков переписал весь бизнес на жену (класс, Порох был лох), Зеля типа передал свой бизнес своему-же помощнику и прочее, прочее, прочее.
И заметь - это все только за первые 100 дней и без всяких реформ и без работы новой ВР.
и сколько можно повторять, есть два варианта вступления в должность?сразу начать работать с госинтитуциями или ждать, когда процедурно они соберутся. 100 днй нифига нет, или ві ждете указов президента? и нкуй все законі во главе со верховной зрадой?
если так--тогда меняем взад на перезиденсткую республику. на зе царя и нафик усьо что біло. или ві , действительно, не понимаете как происходит работа госинституций?
єто в мацкве, что царь сказал--так и будет, мі видели прямой саботаж петрвой зрадой любьіх зелегньіх начитнаний --- а так нгиззяя, не по регламенту.... или двойной стандарт у вас в методичке? давай льготьі и все тут я хороший
А Рабиновица, Медведчуку и Тараса повесить на фонарных столбах у ЖД вокзала г.Киев.
Все інше позакривати.
Так чи ні?
Оце і є СВОБОДА СЛОВА по-порохоботські?
Їхня брехня нікого не пужає.
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.