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 Политика Украины
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Все про:Нацсовет_ТРВ (433) суд (22483) Костинский (64) Newsone (56)

 Проект решения по NewsOne предусматривает обращение Нацсовета по ТРВ в суд относительно аннулирования лицензии канала, - Костинский. ВИДЕО

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обратится в суд относительно аннулирования лицензии телеканала NewsOne.

Об этом "Прямому" заявил член нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский, передает Цензор.НЕТ.

"Я могу сказать, что проверка уже проведена. По результатам этой проверки на 5 сентября вынесено решение. Мы мониторили эфир этого телеканала (NewsOne. - Ред.), в частности во время выборов и зафиксировали факты, которые имеют признаки разжигания вражды в украинском обществе. И есть проект решения, который предусматривает обращение Национального совета в суд относительно аннулирования лицензии", - отметил Костинский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нацсовет по ТРВ обнаружил нарушения в ходе внеплановой проверки телеканала соратника Медведчука NewsOne

Источник: https://censor.net.ua/v3144381
 
 
 Топ комментарии
 
Мне представляется крайне необходимым- закрыть канал 112, News One и ZIK/
А Рабиновица, Медведчуку и Тараса повесить на фонарных столбах у ЖД вокзала г.Киев.
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Мертвечука на нары или за поребрик.
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Мертвечука на нары или за поребрик.
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В Петрів суд відправлять? Налякали Медвечука надійним партнером.
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жодний песик, на якій би мові не підгавкував, не годиться в ясновидячі. ну жоден прогноз навіть у шоколадну дупу не пре.
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Мне представляется крайне необходимым- закрыть канал 112, News One и ZIK/
А Рабиновица, Медведчуку и Тараса повесить на фонарных столбах у ЖД вокзала г.Киев.
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Кстати сегодня смотрел церемонию поднятия Флага Украины на Софии в 9.00. Пробежался ради интереса по каналам. Так вот - из всех основных рейтинговых каналов церемонию в прямом эфире не показали только "плюсы". Даже козлячьи 112 и NewsOne показали. Это у нас теперь типа новый тренд у папы Бени? "Патриот" хренов
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все правильно, просто потрощенковско рефирмистские судьі не дают того решения, которое понравилось бьі 90% украинцев.
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А кто мешает команде Зели пороботать с судами так, как они активно поработали для увеличения гэшефта родного папы Бени. Религия не позволяет?
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ох який ти скородристик! а ти почекай побачимо, чи ти дійсно не розумієш, які авгієві конюшні треба розгрібати після потроха?
зеля не суддя, щоб щось змінювати треба час.
кабміну нема, на старий надії ніякої, зрада ще не зібралась навіть на перекличку .
що будуть вопити бобіки, якщо зеля піде по шляху порущення процедури.
чи вже забулося, скільки було воні на інагурації по поводу його законого права розігнати стрих псів і набрати своїх. лемент не вщухає до сих пір. я не стороник зе, але я ненависник пе.
майте витримку. я теж хочу змін у країні на краще. інакше я поїду взад в благословену америку і буду звідти любити вас усіх раз в рік, а може в два.
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Прошло 100 дней Зели у власти. Обещания Зели помним, а реал? Решения судов и прочее, без проблем:

Подача электричества заводам папы Бени теперь стоит 5,7 коп киловатт, а остальным 35,7. Это уже Роттердам (-) или ещё Роттердам (+)? Или "Зебеня на карман"? Что там НАБУ, ГБР и СБУ об этом говорят?

Долги Бениным предприятиям списали на 470 млн. Это значит в бюджете типа денег полно и на повышение зарплат, пенсий и понижение тарифов уже хватает? Что там в НАБУ, вопросов нет?

В "Центэнерго" с первых чисел июля посажен новый смотрящий от папы Бени и резко пошла шара для его ферросплавных заводиков. НАБУ, ГБР и СБУ в упор этого не замечают?

Компании WindRoze папы Бени достался контракт и монопольное право на литерные перевозки. НАБУ и прочие упорно молчат в тряпочку.

Руководителей в администрации президента хитро вывели из ранга госслужащин и освободили от заполнения обязательных деклараций, Разумков переписал весь бизнес на жену (класс, Порох был лох), Зеля типа передал свой бизнес своему-же помощнику и прочее, прочее, прочее.

И заметь - это все только за первые 100 дней и без всяких реформ и без работы новой ВР.
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5 лет правила ваша свиня, вполне заслуженій такой же вопрос а какой реал в судах и даже не хочу читать, что ві там пишите? я вижу анал!
и сколько можно повторять, есть два варианта вступления в должность?сразу начать работать с госинтитуциями или ждать, когда процедурно они соберутся. 100 днй нифига нет, или ві ждете указов президента? и нкуй все законі во главе со верховной зрадой?
если так--тогда меняем взад на перезиденсткую республику. на зе царя и нафик усьо что біло. или ві , действительно, не понимаете как происходит работа госинституций?
єто в мацкве, что царь сказал--так и будет, мі видели прямой саботаж петрвой зрадой любьіх зелегньіх начитнаний --- а так нгиззяя, не по регламенту.... или двойной стандарт у вас в методичке? давай льготьі и все тут я хороший
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Мне представляется крайне необходимым- закрыть канал 112, News One и ZIK/
А Рабиновица, Медведчуку и Тараса повесить на фонарных столбах у ЖД вокзала г.Киев.
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Не треба бо дуже смердітиме. Краще відправити посилочкою в їх рідний кремль.
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Когда уже начнут аннулировать лицензию за клевету на Пороха? Пол года зебилы со своим 1+1 говорили что вот сейчас то посадят этого клятого барыга , а на деле оказалось что не за что то сажать нашего Пороха то оказалось Проект решения по результатам мониторинга NewsOne предусматривает обращение Нацсовета по ТРВ в суд относительно аннулирования лицензии канала, - Костинский - Цензор.НЕТ 1787
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Треба залишити тільки ПРЯМИЙ та 5-ий.
Все інше позакривати.
Так чи ні?
Оце і є СВОБОДА СЛОВА по-порохоботські?
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Доречі, ПРЯМИЙ смикають не за зміст, а за грошові оборутки.
Їхня брехня нікого не пужає.
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Медведчука арестовать по статье 111. гос измена и все конфисковать!!!
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Вот Киселев и вернется на этот канал но уже к Зе
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112-ым пока поперхнулись , его лично контролирует Ху...ло - взял под защиту переговорах с ЗЕ
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Путин владеет во время войны каналы, которые курирует Медведчук и ведет там психологическую войну с Украинским населением по деморализации и склонению к прекращению сопротивления! Медведчука по статье 111. Державна зрада
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
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