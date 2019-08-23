 Почему нас учат делать бизнес руководители медиагрупп, которые управляют убыточными телеканалами? - Филипп Ильенко. ВИДЕО

Об этом смотрите в новом видеоблоге Алексея Братущака "Цензор Interview" на канале Цензор.НЕТ.
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00:47 "Сверка часов"
2:27 Отставка
4:51 Кто может стать приемником
5:12 "Сваты"
12:28 Об Александре Ткаченко
15:38 е-декларация
22:08 Об украинской киноиндустрии
38:38 О проекте Янины Соколовой и Романа Скрыпина
51:25 О "провальных" фильмах
1:00:01 Отчет Счетной палаты
1:04:07 О войне
1:08:41 О фильме про Стуса
1:12:12 "Неочевидный прогноз"
Он хоть и говно, но президент
уже три месяца переводят стрелки на предыдущего президента.
на свою пенсию они ничего не платили.
Тупі ведучі можуть тільки з суфлера читати і то з помилками.
Експромт тупий, мавпячі посмішки і суржик.
Одні й ті самі експерти.
Повний хлам!
Ти занадто високої думки про себе.
патамушта телеэкономические лохи набрали 73%
а мудрая, продвинутая "Свобода", за которую я сливаю свой голос в унитаз не первый раз, несет себя любимую в вечность
наяух им проблемы, заботы, чаянья пэрэсичного
и самое главное - способность, талант это реализовать(набрать73%)