 Почему нас учат делать бизнес руководители медиагрупп, которые управляют убыточными телеканалами? - Филипп Ильенко. ВИДЕО

Об этом смотрите в новом видеоблоге Алексея Братущака "Цензор Interview" на канале Цензор.НЕТ.

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00:47 "Сверка часов"

2:27 Отставка

4:51 Кто может стать приемником

5:12 "Сваты"

12:28 Об Александре Ткаченко

15:38 е-декларация

22:08 Об украинской киноиндустрии

38:38 О проекте Янины Соколовой и Романа Скрыпина

51:25 О "провальных" фильмах

1:00:01 Отчет Счетной палаты

1:04:07 О войне

1:08:41 О фильме про Стуса

1:12:12 "Неочевидный прогноз"