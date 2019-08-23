 Министерство по делам ветеранов ликвидировать никто не будет, - Зеленский. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Зеленский сказал в ходе выступления на международном ветеранском волонтерском форуме в "Мистецькому Арсеналі" в пятницу.
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"Чтобы развеять слухи или пояснить некоторые вещи… Первое и главное – Министерство по делам ветеранов никто не будет ликвидировать", - сказал он
Он также призвал общественность предложить ему авторитарную кандидатуру, которая сможет возглавить это министерство.
"Вы лучше других знаете, какие там действительно есть проблемы, что не работает и что действительно надо срочно менять. Мы будем воплощать все это в жизнь. И также мы действительно ожидаем от вас кандидатуру. Я не хочу сам выбирать эту кандидатуру, я хочу, чтобы вы нам дали – кандидатуру, которая является авторитетом и которая действительно может возглавить министерство", - сказал президент.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Прямо по Фройду сказав про авторитарну кандидатуру. Пропоную йому путіна, або Ким Чен Іра
Абу , тримай свого путена , бо я бачу що ти вже скучим за ним
Щось пішло не так.
Он сказал: "Людину, яка є АВТОРИТЕТОМ!"
Тварюка ти брехлива! Це, шоб тобі було зрозуміло!
Посмотрите все видео по этой ссылке.
Вот это брехло постоянно искажает факты!
Он сказал: "людину, яка є АВТОРІТЕТОМ!"
Посмотри сам, БРЕХЛО!!!
Смотри первоисточник, тварь брехливая!
Надежд сомнителен приют.
«Надежды юношей питают,
Отраду старцам подают»,
Но все же постепенно тают.
И, наконец, на склоне дней
Вдруг понимает человече
Тщету надежд, тщету идей...
«Иных уж нет, а те далече»,
.
Петя его под свою соску создал! Чего его содержать?
Что оно такое будет делать, что не делало мин социальных?
Может еще мин чернобыльцев, детей войны, инвалидов и много детных матерей создадим?
Просто бла бла бла?
ЧТО будет делать это ЦЭЛОЕ министерство! Что не делало соц?
И почему дискриминация остальных категорий?
Согласно ВАШЕЙ ДИБИЛЬНОЙ логике вы заявили что ВАМ НЕ нужны "чернобыльцев, детей войны, инвалидов и много детных матерей".
Ну ВЫ и С-КА после ЭТОГО!
Serg Sergeev
Почему?
Петя его под свою соску создал! Чего его содержать?
Что оно такое будет делать, что не делало мин социальных?
Может еще мин чернобыльцев, детей войны, инвалидов и много детных матерей создадим?------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ето ваш коментарий не мойSerg Sergeev
А по существу?
Просто бла бла бла?
ЧТО будет делать это ЦЭЛОЕ министерство! Что не делало соц?
И почему дискриминация остальных категорий?
Согласно ВАШЕЙ ДИБИЛЬНОЙ логике вы заявили что ВАМ НЕ нужны "чернобыльцев, детей войны, инвалидов и много детных матерей".
Ну ВЫ и С-КА после ЭТОГО!------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Что кается "ВАШЕЙ ДИБИЛЬНОЙ логике" прочтите ваш комментарий на который я ответил и проверьте все ли хорошо с вашей "гениальной" логикой.