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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2535) Министерство по делам ветеранов (46)

 Министерство по делам ветеранов ликвидировать никто не будет, - Зеленский. ВИДЕО

Министерство по делам ветеранов не будет ликвидировано.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Зеленский сказал в ходе выступления на международном ветеранском волонтерском форуме в "Мистецькому Арсеналі" в пятницу.

Видео 112

"Чтобы развеять слухи или пояснить некоторые вещи… Первое и главное – Министерство по делам ветеранов никто не будет ликвидировать", - сказал он

Он также призвал общественность предложить ему авторитарную кандидатуру, которая сможет возглавить это министерство.

"Вы лучше других знаете, какие там действительно есть проблемы, что не работает и что действительно надо срочно менять. Мы будем воплощать все это в жизнь. И также мы действительно ожидаем от вас кандидатуру. Я не хочу сам выбирать эту кандидатуру, я хочу, чтобы вы нам дали – кандидатуру, которая является авторитетом и которая действительно может возглавить министерство", - сказал президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин решил создать Единый госреестр ветеранов войны

Источник: https://censor.net.ua/v3144360
 
 
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Порох все правильно говорил , как видим Зебил оказался прокацапским
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Министерство по делам ветеранов ликвидировать никто не будет, его просто переформатируют в министерство по делам ветеранов "республик" Министерство по делам ветеранов ликвидировать никто не будет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2766
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Сказал чувак из гитлег-югент (д) и тут-же стрельнул из фавус патрона.
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вообще то фаустпатрон это мордовско удмуртское название. дойчи называли свои гранатометы панцершреками.
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В данном конкретном случае ударение не на форму,а на суть.
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Обвиняют Порошенко, что он не закончил войну, как обещал, за пару недель, но что Зеленский ее не может закончить ее быстро - это нормально.
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не бачу ніякого сенсу в такому міністерстві. навіть, якщо в цьому є потреба--то главк, а то ціле міністерство звучить ,як МНС, чи МО, чи МЗС
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"Полностью с вами согласен." "Кому те ветераны нужны" только бюджет жрут и мешают на колени стать. Да и вобще вова их воевать не посылал значит и кормить их не должен, впрочем как и все остальное.
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Он также призвал общественность предложить ему авторитарную кандидатуру, которая сможет возглавить это министерство. Источник: https://censor.net.ua/n3144360
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Прямо по Фройду сказав про авторитарну кандидатуру. Пропоную йому путіна, або Ким Чен Іра Министерство по делам ветеранов ликвидировать никто не будет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2425
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Министерство по делам ветеранов ликвидировать никто не будет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 362

Абу , тримай свого путена , бо я бачу що ти вже скучим за ним
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шурик , наш кандидат успешно занял президенское кресло , а ваш в бега подался за границу Міністерство у справах ветеранів ніхто не ліквідовуватиме, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1477
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Як хтось до нього підходить він кричить "Занято"?
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Льолик, я тебя за язык не тянул, ты лоханулся по полной.
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Порох все правильно говорил , как видим Зебил оказался прокацапским
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За звернення в спам, хуприк.
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Брехло!!!
Он сказал: "Людину, яка є АВТОРИТЕТОМ!"
Тварюка ти брехлива! Це, шоб тобі було зрозуміло!
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ВНИМАНИЕ!
Посмотрите все видео по этой ссылке.
Вот это брехло постоянно искажает факты!
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Он также призвал общественность предложить ему авторитарную кандидатуру, которая сможет возглавить это министерство. Источник: https://censor.net.ua/v3144360
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Я смотрел его полностью! И это видео посмотрел.
Он сказал: "людину, яка є АВТОРІТЕТОМ!"
Посмотри сам, БРЕХЛО!!!
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Та кому ты доказываешь ? Абу - это дурная обезьяна Міністерство у справах ветеранів ніхто не буде ліквідовувати, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5714
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Эту статью написал кто?
Смотри первоисточник, тварь брехливая!
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"Я не хочу сам выбирать эту кандидатуру, я хочу, чтобы вы нам дали - кандидатуру, которая является авторитетом и которая действительно может возглавить министерство", - сказал президент"Источник:https://censor.net.ua/v3144360"
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Тю , так эта мавпа Абу тута для того и находится , шоб брехать , а Ксеню ВЭБЭ ему подпевает .
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еще не поняло чем отличается голобородька от реальной жизни.

Надежд сомнителен приют.
«Надежды юношей питают,
Отраду старцам подают»,
Но все же постепенно тают.

И, наконец, на склоне дней
Вдруг понимает человече
Тщету надежд, тщету идей...
«Иных уж нет, а те далече»,
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Он также призвал общественность предложить ему авторитарную кандидатуру, которая сможет возглавить это министерство.==================================================================А что вовочка сам не виберет кандидатуру? Боится отвечать за "грехи" министра? Или кандидатов в министры у него нет вот он и изображает спектакль для зЕбилов?Источник: https://censor.net.ua/n3144360_
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Авторитари́зм (лат. autoritas - повна влада) - режим правління, за якого всю чи більшу частину влади зосереджено в руках однієї особи чи групи осіб. Роль представницьких органів влади зведено нанівець або занижено. Характерною рисою є зведення нанівець місцевого самоврядування, застосування репресій і терору. Крайня форма авторитаризму - тоталітаризм
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Ну 73% устраивает. Они аж визжат от восторга.
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Он также призвал общественность предложить ему авторитарную кандидатуру, которая сможет возглавить это министерство. Источник: https://censor.net.ua/v3144360
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Почему?
Петя его под свою соску создал! Чего его содержать?
Что оно такое будет делать, что не делало мин социальных?
Может еще мин чернобыльцев, детей войны, инвалидов и много детных матерей создадим?
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"Полностью с вами согласен." "Кому те ветераны нужны" только бюджет жрут и мешают на колени стать. Да и вобще вова их воевать не посылал значит и кормить их не должен, впрочем как и все остальное.
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А по существу?
Просто бла бла бла?
ЧТО будет делать это ЦЭЛОЕ министерство! Что не делало соц?
И почему дискриминация остальных категорий?
Согласно ВАШЕЙ ДИБИЛЬНОЙ логике вы заявили что ВАМ НЕ нужны "чернобыльцев, детей войны, инвалидов и много детных матерей".
Ну ВЫ и С-КА после ЭТОГО!
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Конечно не нужны ведь следуя вашей гениальной логики они прожырают бюджет мешая вове поднимать икономику и раздавать учителям 4к баксов в месяц.

Serg Sergeev
Почему?
Петя его под свою соску создал! Чего его содержать?
Что оно такое будет делать, что не делало мин социальных?
Может еще мин чернобыльцев, детей войны, инвалидов и много детных матерей создадим?------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ето ваш коментарий не мойSerg Sergeev
А по существу?
Просто бла бла бла?
ЧТО будет делать это ЦЭЛОЕ министерство! Что не делало соц?
И почему дискриминация остальных категорий?
Согласно ВАШЕЙ ДИБИЛЬНОЙ логике вы заявили что ВАМ НЕ нужны "чернобыльцев, детей войны, инвалидов и много детных матерей".
Ну ВЫ и С-КА после ЭТОГО!------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Что кается "ВАШЕЙ ДИБИЛЬНОЙ логике" прочтите ваш комментарий на который я ответил и проверьте все ли хорошо с вашей "гениальной" логикой.
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Щось сьогодні багато новин в зелених шмарклях.
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Ну Зеленский же не обещает не трогать чинуш из этого министерства. По Туке увольнение давно плачет.
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Коли Тука перейщов з міністерства окупованих територій до ветеранів?
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Ще пару грабель і през Вова вщент розхєрачить собі макітру.
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Этим должно заниматься Мин соц политики, а не отдельное министерство. Но то такое, наверное так удобнее.
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