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 Политика Украины
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 Зеленский принял участие в церемонии поднятия Государственного Флага Украины. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии поднятия Государственного флага.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Поднятие флага происходило в сопровождении гимна, исполненного военным оркестром, и залпов.

Вместе с Президентом в День Государственного флага знамя подняли Герой Украины, заместитель командира механизированного батальона 30-й отдельной механизированной бригады оперативного командования "Север" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины майор Владимир Гринюк, заместитель командира Международного межведомственного многопрофильного центра подготовки подразделений Национальной гвардии Украины полковник Сергей Рекун, курсант 3-го курса военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут – дочь военного летчика, подполковника Сергея Каминского, который погиб в июне 2014 года вблизи города Славянска, Анастасия Каминская.

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Напомним, 23 августа Украина отмечает День Государственного Флага.

Источник: https://censor.net.ua/v3144352
 
 
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ведь так просто и почетно быть украинцем Зеленский принял участие в церемонии поднятия Государственного Флага Украины - Цензор.НЕТ 5668 а никаким нибудь ...
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Ему руки покоребило вторую пуговицу застегнуть?
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И в трусы, в трусы надо было пинджак заправить. А то не по петь-шую.
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А промови гідранту-припізденту, що не було кому написати - сором...
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