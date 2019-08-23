 Зеленский принял участие в церемонии поднятия Государственного Флага Украины. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Поднятие флага происходило в сопровождении гимна, исполненного военным оркестром, и залпов.

Вместе с Президентом в День Государственного флага знамя подняли Герой Украины, заместитель командира механизированного батальона 30-й отдельной механизированной бригады оперативного командования "Север" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины майор Владимир Гринюк, заместитель командира Международного межведомственного многопрофильного центра подготовки подразделений Национальной гвардии Украины полковник Сергей Рекун, курсант 3-го курса военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут – дочь военного летчика, подполковника Сергея Каминского, который погиб в июне 2014 года вблизи города Славянска, Анастасия Каминская.

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Напомним, 23 августа Украина отмечает День Государственного Флага.