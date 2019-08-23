 День Государственного Флага: в Вашингтоне торжественно подняли сине-желтый стяг. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства Украины в США в Facebook.

"В Вашингтоне в посольстве Украины в США в День Государственного Флага Украины торжественно подняли сине-желтый флаг", - сказано в сообщении.

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Напомним, 23 августа Украина отмечает День Государственного Флага.