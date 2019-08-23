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 Политика Украины
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 День Государственного Флага: в Вашингтоне торжественно подняли сине-желтый стяг. ВИДЕО

На территории посольства Украины в Вашингтоне подняли сине-желтый флаг.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства Украины в США в Facebook.

"В Вашингтоне в посольстве Украины в США в День Государственного Флага Украины торжественно подняли сине-желтый флаг", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Давайте гордиться Украиной не только онлайн": Зеленский запустил флешмоб ко Дню Государственного Флага. ВИДЕО

Напомним, 23 августа Украина отмечает День Государственного Флага.

Источник: https://censor.net.ua/v3144342
 
   
 Топ комментарии
 
повісив прапор у себе на балконі. Слава Україні! Землякі зі святом!
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Вот если бы Трамп захотел присоединить к США не Гренландию, а Украину...
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Для этого Рюрику надо было не по Днепру сплавляться, а с Эриком Рыжеволосым плыть. А так маемо шо маемо.
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повісив прапор у себе на балконі. Слава Україні! Землякі зі святом!
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Повесь рядом Барыгу - дольше проживешь и внукам будет, за что деда похвалить.
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я би із радістю повісив вашого *****, але у мріях проїхатися по ньому танком, що б навіть збирати не було що
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А Шо, заради свята трафіка на відео не хватило, ХВотками обійшлись?
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Юрий Гудыменко: Я расскажу вам его историю.
Она упирается в давние столетия. В запад страны. В Карпаты.

День Державного Прапора: у Вашингтоні урочисто підняли синьо-жовтий стяг - Цензор.НЕТ 6407

Неясно, когда именно в Галицко-Волынском княжестве укрепился герб с золотым, карабкающимся вверх львом на синем, лазурном поле. Скорее всего, в тринадцатом веке. А раз герб был сине-жёлтым, значит, и хоругви были именно такие. Во всяком случае, под Грюнвальдом в 1410 году воины львовской земли бились уже точно под такими знамёнами. И в дальнейшем золотой лев на синем поле никуда из Галичины не девался, какие бы флаги и какие гербы не навязывали очередные правители. А они, конечно, навязывали.

У нас летний флаг. Он яркий, красивый, похож на поле под глубоким синим небом. Наверное, именно поэтому все точно известные даты его истории - именно летние даты.

Во время революции 1848-49 годов в Австрийской империи именно под сине-жёлтым флагом шли украинские протестующие. Он был для них в новинку - как, впрочем, и сами революции. Другое дело - привычный герб с карабкающимся львом. Но флаг прижился практически моментально. Именно с этим флагом украинцы шли на баррикады и именно этот сине-жёлтый флаг вывесили над Львовской ратушей ранним утром 25 июня 1848 года. В сознании западных украинцев флаг прижился быстро, а центральная, южная и восточная части нашей страны выжидали. Ждать пришлось не очень долго: до ближайшей революции.

Уже во время революции 1905 года сине-жёлтые флаги появились и на другом берегу Днепра. Зерно упало на жаждущую почву. Всего через двенадцать лет, во время событий 1917 года, сине-жёлтый флаг уже не обсуждался. Никем. Он просто был.

В Киеве. В Одессе. Во Львове. В Харькове. Во Владивостоке. В Крыму.

Везде, где были украинцы.

Потом, когда украинцев утопили в красной крови, флаги тоже стали красными. Когда - с серпом, когда - со свастикой. Но везде, где прорывалась наружу Украина, прорывался и сине-жёлтый флаг. Закарпатье, Карпатская Украина, 1938 год. ОУН и УПА. Диссиденты и подпольщики. Киев, 1966-й. Днепропетровск, 1967-й. Монреаль, Канада, во время Олимпиады. Украинцы в армии США в Корее и Вьетнаме, а потом в Хорватии (уже без США). Много, очень много где.

Украина там, где война.

24 июля 1990 года сине-жёлтый флаг подняли возле здания Киевсовета. Там и табличка висит, приглядитесь, когда будете на Крещатике. А 23 августа 1991 года сине-жёлтый флаг внесли в украинскую Раду. Он и до сих пор там.

Сине-жёлтый - через столетия. И теперь - навсегда, пока жив хоть один украинец.

С наступающим днём флага.

Слава Украине.

https://ibigdan.livejournal.com/24017405.html
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У Вашінгтоні ще глубока ніч. Коли ж вони піднімали прапор? Сподіваюся, вчора ввечері, після опівночі за Києвом.
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от молодці! не забули, що вони з України.
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"День Государственного Флага: в Вашингтоне торжественно подняли сине-желтый стяг." - а раньше украинский флаг был жовто-блакитний.
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